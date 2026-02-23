La confesión de una leyenda del fútbol argentino: “Llegué a jugar en la Selección tomando siete litros de gaseosa por día”

El ex futbolista de Boca Juniors reconoció su adicción a la gaseosa

Alberto Márcico, exfutbolista de Boca Juniors, Ferro, Gimnasia La Plata y la selección argentina, sorprendió al revelar su antigua adicción a la gaseosa cola, relatando episodios personales y deportivos que marcaron su trayectoria. En una entrevista, detalló cómo este hábito impactó su vida, mientras repasó momentos clave de su carrera y analizó el presente del Xeneize, club del que es ídolo.

Durante una charla reciente en el programa Todo Pasa de Urbana Play, Márcico abordó abiertamente su vínculo con la famosa gaseosa. El enlace, de 65 años, confesó que, en su época como profesional, estaba acostumbrado a consumir varios litros por día. “Me limpiaron un poquito el estómago, en Francia. Dos días internado. Tomaba 6, 7 litros de Coca Cola por día”, comentó entre risas. “¿Llegaste a jugar en la Selección tomando siete litros de Coca por día?“, le repreguntaron. ”Sí“, ratificó.

El exvolante, ícono de Boca Juniors en la década del 90, no esquivó preguntas sobre su salud ni sobre su desempeño en la cancha. Consultado sobre si llegó a jugar para el Xeneize mientras mantuvo ese consumo, Márcico respondió afirmativamente y con humor admitió haber disminuido su adicción a la bebida por champán, aunque con un consumo reducido. En tono distendido, Beto relató detalles después de los entrenamientos, que podía beber un litro y medio de gaseosa, y ante la observación del conductor Matías Martin sobre el exceso de gas en la bebida, el exfutbolista respondió que “le sacaba un poquito con la cuchara”.

Alberto Márcico jugó 227 partidos en el Toulouse de Francia

Aprovechó además para destacar el rol que Boca jugó en su carrera, repasando su llegada a Ferro Carril Oeste a los veinte años sin pasar por divisiones juveniles. Remarcó la importancia del club del barrio de Caballito en su formación, al debutar en Primera División y sentar las bases de una carrera profesional longeva. Márcico también evocó el ciclo de la selección argentina campeona del Mundial 86, aclaró que aunque fue convocado para las Eliminatorias, no integró el plantel que viajó a México. Compartió este destino con otros nombres destacados como Ubaldo Matildo Fillol, Ricardo Gareca y Alejandro Sabella.

Al reflexionar sobre lo que habría sido de su vida fuera del fútbol, confesó que se veía como “preparador físico en nivel primario o secundario”, siempre vinculado al deporte. El exmediocampista ofreció un diagnóstico sobre el presente futbolístico de Boca bajo la conducción de Claudio Úbeda, señaló la alta cantidad de lesionados y la falta de generación de juego. “Me llama la atención que no puedan triangular, hacer una sociedad, uno, dos, tres toques y que alguien llegue con posibilidad de tirar un buen centro o un buen disparo. Porque son muy buenos jugadores”, expresó Márcico al aire.

Luego de su etapa en Ferro Carril Oeste, Alberto Márcico partió en 1985 a Francia para incorporarse al Toulouse Football Club, club en el que permaneció durante siete años, sumó 227 partidos y anotó 62 goles. En 1992, regresó a la Argentina al ser incorporado por Boca Juniors, donde fue recibido con entusiasmo por la hinchada. Hacia el final de su carrera, recibió una propuesta para volver a Ferro; sin embargo, el técnico Carlos Timoteo Griguol, quien había sido clave en su debut profesional, lo persuadió para sumarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata en 1996, donde culminó su recorrido como futbolista.