Conmoción en la NFL por la muerte de Rondale Moore: fue encontrado en su casa con un disparo de arma de fuego

Rondale Moore murió a los 25 años (AP)

El fallecimiento de Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings de la NFL, impactó al mundo del fútbol americano, tras encontrarse su cuerpo sin vida en su domicilio de New Albany, Indiana. Según informaron agencias como EFE citando a fuentes policiales, Moore fue hallado en el garaje de su vivienda con una herida de bala que, de acuerdo con las primeras hipótesis, habría sido autoinfligida.

La noticia fue confirmada en las primeras horas del domingo 22 de febrero por la National Football League. En un comunicado oficial, la organización expresó: “La NFL está profundamente entristecida por el trágico fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Rondale en estos momentos tan difíciles”. Esta declaración fue recogida por distintos portales deportivos de Estados Unidos.

El impacto de la muerte de Moore se reflejó inmediatamente en su equipo actual, los Minnesota Vikings. A través de un mensaje institucional publicado en sus cuentas oficiales, el club manifestó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Rondale Moore. Mientras trabajamos para comprender los hechos, hemos hablado con la familia de Rondale para ofrecer nuestras condolencias y el total apoyo de los Minnesota Vikings".

“También hemos estado en comunicación con nuestros jugadores, entrenadores y personal, y pondremos a disposición recursos de consejería y apoyo emocional para quien lo necesite. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale en este momento tan difícil”, concluyó.

La publicación de los Vikings (Instagram: @vikings)

Desde el entorno de los Vikings, el entrenador en jefe Kevin O’Connell compartió su pesar a través de un comunicado publicado en la red social de la franquicia: “Estoy devastado por la noticia del fallecimiento de Rondale. Aunque Rondale había sido miembro de los Vikings por poco tiempo, fue alguien a quien llegamos a conocer y apreciar profundamente. Era un joven humilde, de voz suave y respetuoso, orgulloso de sus raíces en Indiana. Como jugador, fue disciplinado, dedicado y resiliente ante la adversidad, a pesar de haber enfrentado múltiples lesiones que lo apartaron durante su carrera. Todos estamos consternados por el hecho de que no podrá continuar persiguiendo su sueño en la NFL y no tendremos la oportunidad de verlo prosperar. Mis oraciones están con la familia, amigos, compañeros de equipo y entrenadores de Rondale mientras todos afrontamos esta trágica noticia”.

En el transcurso de la jornada, la noticia fue replicada por otros equipos y jugadores de la NFL, como los Falcons y los Cardinals, quienes también manifestaron su tristeza por la pérdida de quien fuera su compañero. La liga informó que la autopsia se realizará este domingo para determinar las circunstancias exactas de la muerte, aunque las autoridades policiales manejan la hipótesis de un suicidio hasta el momento.

Rondale Moore tenía 25 años y contaba con una carrera universitaria destacada en Purdue, lo que le permitió llegar a la NFL en 2021, seleccionado por los Arizona Cardinals. Posteriormente, Moore jugó tres temporadas con ese equipo, antes de incorporarse a los Atlanta Falcons y, más tarde, a los Vikings. En los últimos dos años, Moore permaneció fuera de las canchas debido a serias lesiones de rodilla, situación que marcó su trayectoria reciente, como recordaron sus propios compañeros y entrenadores.

El cuerpo de Moore fue hallado en el garage de su casa (AP)

El deceso del joven deportista ocurrió apenas unos meses después del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, quien murió a los 24 años en noviembre de 2025. En ese caso, la causa fue también un suicidio, un dato que ha provocado una reflexión en la comunidad de la NFL acerca de la salud mental de los jugadores y el acceso a recursos de apoyo.

De acuerdo con información obtenida porTMZ y citada por The Sun, Kneeland se despidió de su familia mientras atravesaba lo que describieron como un “aparente episodio médico”. La policía de Frisco detalló que el deportista fue encontrado poco después de la medianoche con una “aparente herida de bala autoinfligida”.

“Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale durante este momento devastador”, reiteró la franquicia de Minnesota en su mensaje oficial. Mientras tanto, la liga ha puesto a disposición de jugadores y empleados servicios de orientación y apoyo emocional, remarcando el compromiso con la contención ante situaciones de este tipo. La investigación policial se mantiene abierta a la espera de los resultados forenses, mientras equipos y figuras del deporte estadounidense continúan expresando muestras de duelo y apoyo a la familia de Rondale Moore.