La foto viral de Marcelo Weigandt el día que vuelve a jugar como titular en Boca Juniors después de más de dos años

Foto viral de Marcelo Weigandt (Tiktok)

Esta noche Boca Juniors recibirá a Racing en la Bombonera en el que será uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y una de las novedades en el once que parará Claudio Úbeda será la inclusión de Marcelo Weigandt. El Chelo, que había arrancado relegado luego de su paso a préstamo por Inter Miami, fue ganando terreno y finalmente le ganó el puesto a Juan Barinaga. A horas de volver a ser titular con la camiseta azul y oro después de más de dos años, una particular imagen suya se hizo viral en las redes.

La foto que fue compartida el mes pasado por Weigandt en su cuenta de TikTok lo muestra manejando su auto, de perfil, y con anteojos. Los fanáticos no dejaron pasar el detalle de un supuesto retoque estético en sus labios y pómulos. “Se hizo los labios”, remarcó más de uno reposteando esa imagen que el propio futbolista xeneize compartió, entre otras, en su red social.

El lateral derecho es un problema recurrente para Boca en el último tiempo. En el último mercado de pases se marchó Luis Advíncula a Alianza Lima y quien se quedó con la titularidad fue Juan Barinaga, que fue de mayor a menor hasta los últimos encuentros. La alternativa que asomó primeramente fue Lucas Blondel e incluso se habló del posible debut del juvenil Dylan Gorosito, subcampeón mundial con la Selección Sub 20 y multicampeón con la Reserva. Sin embargo, un Weigandt que había comenzado el 2026 entrenándose de forma diferenciada al plantel profesional, ganó terreno.

El Chelo (26 años), formado en la cantera xeneize, venía de ser campeón en el Inter Miami, que no hizo uso de su opción de compra. Retornó al Xeneize, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027, y empezó este año practicando con el grupo de jugadores que no iba a ser tenido en cuenta. De hecho, Úbeda ni siquiera lo citó para los amistosos ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay, mientras que prescindió de él en el estreno ante Deportivo Riestra por el campeonato. Recién volvió a ser convocado contra Estudiantes en La Plata y Newell’s de local, cotejos en los que no sumó minutos. Tuvo su reestreno en Liniers ante Vélez (18 minutos) y viene de jugar contra Platense (también ingresó 25’).

Weigandt estuvo cedido casi dos años en la franquicia de Florida, con la que consiguió tres títulos (Supporters’ Shield 2024, Conferencia Este 2025 y MLS 2025). Durante su estadía con las Garzas, disputó un total de 71 partidos, convirtió dos goles y aportó seis asistencias. Vale recordar que ya había sido cedido anteriormente a Gimnasia La Plata cuando Diego Armando Maradona era el entrenador. En Boca levantó cuatro trofeos: los campeonatos de 2019/2020 y 2022, la Copa Argentina 2019/2020 y la Copa de la Liga 2022.

El último partido que Weigandt disputó como titular con la camiseta de Boca fue el 24 de octubre de 2023, justamente ante Racing pero en Avellaneda, por la Copa de la Liga. Ese día la Academia se impuso 2-1 con goles Emiliano Vecchio y Leonardo Sigali (Miguel Merentiel había igualado transitoriamente). Jorge Almirón armó una línea de cinco y ubicó al Chelo como carrilero derecho. El Xeneize formó con Chiquito Romero; Weigandt, Aaron Anselmino, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Lucas Janson.

Tras ese match, fue suplente en la final de la Libertadores contra Fluminense y solamente sumó minutos entrando desde el banco en un partido ante Godoy Cruz en Mendoza (triunfo 2-1) bajo el interinato de Mariano Herrón. Ya en 2024, con la llegada de Diego Martínez como DT, fue al banco en seis ocasiones (sin entrar) antes de cerrar su préstamo al Inter Miami. Hoy iniciará una nueva historia con el club de sus amores.