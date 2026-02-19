La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

Jonathan Spiff anota el tercero con una jugada brillante.

La irrupción de Jonathan Spiff, delantero nigeriano de 17 años, en la Reserva de River Plate, ha llamado la atención tanto por su debut goleador como por su historia de vida, en momentos en que la falta de efectividad ofensiva preocupa al primer equipo. El joven atacante convirtió su primer gol oficial en la goleada 5-1 sobre Gimnasia de Mendoza, consolidándose como una de las promesas más potentes de las divisiones formativas del club y abriendo expectativas sobre su futuro internacional.

Durante el tercer partido del Torneo Proyección Apertura 2026, Spiff anotó su primer tanto en la red con un zurdazo cruzado al ángulo del arco, tras aprovechar un error defensivo de Gimnasia de Mendoza y sostener la marca de dos rivales. El gol, que significó el 3-1 parcial, se produjo mientras River sufre la ausencia de eficacia ofensiva en el plantel principal, dirigido por Marcelo Gallardo.

Su estreno absoluto en la Reserva se había dado la fecha pasada, entrando desde el banco frente a Barracas Central en la derrota por 1-0. La oportunidad surgió a raíz del ascenso de Joaquín Freitas al primer equipo, una decisión de Gallardo que abrió el cupo para el atacante nigeriano en la convocatoria de Marcelo Escudero, estratega de la Reserva.

Jonathan Spiff venía de tener su debut en la Reserva de River Plate en la fecha pasada ante Barracas Central

La relación de Jonathan Spiff con River Plate comenzó a los siete años, tras una prueba superada en su primer intento. Nacido en 2007 en el barrio porteño de Palermo, es el heredero directo del vínculo afectivo entre su familia y el fútbol argentino. Su padre, Godwin Spiff, llegó desde Nigeria en 2006 por razones laborales y poco después se declaró seguidor del club y admirador de Ariel Ortega.

Consolidado como único varón entre tres hermanos, Spiff atravesó todo el escalafón de infantiles y juveniles, destacándose en la Categoría 2007. Su evolución fue notoria: en 2024, marcó 19 goles en Sexta División y mantuvo ese nivel en Quinta, lo que llamó la atención de Escudero, quien lo convocó por primera vez para un encuentro contra Godoy Cruz en 2025.

Así juega Jonathan Spiff

Spiff mide 1,87 metros y pesa 72 kilos, atributos físicos que alimentan comparaciones con Miguel Borja. Sin embargo, el propio delantero rechaza el encasillamiento de “nueve” clásico o estático. Al respecto, confesó en una entrevista con el club que observa detalladamente a Julián Álvarez: “Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas”.

Los informes coinciden en remarcar su versatilidad y capacidad para asociarse, no solo actuando como referencia en el área, sino también retrocediendo, generando espacios y definiendo con ambos perfiles, lo que despierta expectativas crecientes entre los hinchas y el cuerpo técnico de River.

Jonathan Spiff, en un Superclásico de Reserva ante Boca Juniors

El delantero posee ciudadanía argentina y nigeriana, lo que le otorga alternativas a futuro en el ámbito de selecciones. Ya tuvo su primer acercamiento internacional en 2025, al ser preseleccionado por la Sub 20 de Nigeria de cara al Mundial de la categoría disputado en Chile, aunque finalmente no integró la lista definitiva. En privado, Spiff ha planteado como objetivo personal consagrarse en el Monumental y vestir la camiseta de la selección argentina, aunque el futuro sigue abierto.

La aparición de Spiff ha sido celebrada en la estructura de formación de River Plate, que busca renovar su caudal ofensivo ante el bajón de la Primera. Muchos destacan su historia de superación y su rápida adaptación a la exigencia de la Reserva. Marcelo Escudero ya había considerado su inclusión el año anterior, llevándolo al banco en una victoria ante Godoy Cruz, y hoy su rendimiento confirma aquella confianza inicial.