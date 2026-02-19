El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los checos se adelantaron 3-2, pero cayeron 4-3 en los JJOO de invierno

Un controvertido episodio marcó el duelo de cuartos de final del torneo masculino de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de invierno. El enfrentamiento entre Canadá y República Checa quedó atravesado por una jugada que puso en entredicho el arbitraje y encendió el debate en la comunidad deportiva internacional. Según reportes de CBC Olympics y The Athletic, un error arbitral permitió la presencia de hasta ocho jugadores checos en el hielo durante el tercer periodo, en una acción que derivó en gol cuando el marcador estaba igualado.

El partido, disputado con alta tensión en el estadio olímpico, se mantuvo igualado durante gran parte de los tres períodos reglamentarios. Con poco más de 12 minutos restantes en el tercer tiempo y el marcador empatado, Ondrej Palát, extremo de la selección checa, puso en ventaja a su equipo tras una jugada que dejó perplejos tanto a espectadores como a analistas. Diversas imágenes confirmaron que la República Checa alineó a más jugadores de los permitidos, superando la normativa que establece cinco patinadores de campo y un portero.

La acción, no sancionada por los árbitros y no revisable según el reglamento de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF), abrió un intenso debate sobre la imparcialidad y el control en la disciplina. Durante la celebración del gol, se podía observar claramente a seis jugadores checos en el hielo, y que, en la zona defensiva, llegaron a coincidir hasta ocho, aunque dos de ellos parecían dirigirse hacia el banquillo en pleno recambio de línea.

Durante el gol había más jugadores en cancha de los permitidos (AP)

El entrenador de Canadá, Jon Cooper, evitó cualquier pronunciamiento público tras la consulta de los medios. Según CBC Olympics, Cooper simplemente sonrió y se alejó, sin hacer comentarios sobre el incidente. Por su parte, la polémica aumentó con las declaraciones del seleccionador checo, Radim Rulik, quien expresó su malestar tras el partido. “Siento que todos tienen miedo de arbitrar cualquier partido contra Canadá. Jugábamos básicamente contra seis jugadores. No quiero poner excusas, y nadie tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero el video me da la razón. En este sentido, no es un torneo justo...”, manifestó Rulik en la zona mixta.

La acción generó repercusión en diferentes ámbitos de la disciplina. La página oficial de la NHL, la liga profesional con franquicias de Canadá y Estados Unidos, deslizó su mirada en la crónica del duelo. Repasaron la anotación de Palat para el 3-2 parcial “a falta de 7:42 para el final del tiempo reglamentario, aunque con un sexto jugador en el hielo que pasó desapercibido para los árbitros”.

Por otro lado, el portal Sportsnet profundizó en que los checos tenían “seis hombres en la defensiva cuando se generó la pérdida inicial” de la bocha.

Incluso, el sitio City News de la región canadiense de Calgary cuestionó que, si no habría habido remontada, el arbitraje olímpico hubiera enfrentado “serias dudas” porque el 3-2 se generó cuando “los checos tenían seis hombres sobre el hielo, lo que provocó una ligera confusión de los canadienses en la carrera”. “No se sancionó ninguna penalización en la jugada y no pudo revisarse según las reglas de la IIHF”, afirmaron.

La transmisión capturó el momento en cuestión (Captura de video)

El desarrollo del partido no se detuvo por la controversia. Canadá, obligado a remontar, encontró el empate a falta de 3 minutos y 27 segundos, cuando Nick Suzuki desvió un disparo y niveló el marcador. Posteriormente, Mitch Marner selló la victoria canadiense en el tiempo extra, asegurando la clasificación a semifinales con un marcador final de 4-3. Si Canadá no hubiese conseguido revertir el resultado, el incidente arbitral habría escalado a mayores repercusiones para la organización de los Juegos Olímpicos y la IIHF.

La acción que generó el tercer gol checo se gestó tras un disparo bloqueado por el centro Tomas Hertl, que liberó el disco para un contraataque comandado por Martin Necas, quien asistió a Palát para el tanto. Según la normativa internacional, el exceso de efectivos debería haber sido sancionado con una penalización, lo que habría alterado el desarrollo del encuentro.

Diversos usuarios utilizaron las redes sociales para señalar la irregularidad, mientras que la organización olímpica evitó emitir comentarios oficiales de inmediato.

El propio Rulik insistió tras el encuentro: “Deberíamos haber jugado con superioridad numérica contra Canadá. Pero temían que Pasta o Necas marcaran otro gol con superioridad numérica. Y si Gudas fue penalizado, Doughty también debió haberlo sido por el golpe a Pasta. Los chicos merecían una actuación de primer nivel por parte de los árbitros. Siempre admiten después que teníamos razón, pero nada cambia”, consignó The Athletic.

La victoria permite a Canadá avanzar a la ronda de semifinales, donde enfrentará a Finlandia en la próxima jornada. Por su parte, Estados Unidos medirá fuerzas con Eslovaquia.