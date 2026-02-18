Deportes

Los memes que dejó la victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar: Gallardo, Juanfer Quintero y el pibe Freitas, los elegidos

El Millonario sufrió para vencer al equipo de la segunda división. El gol lo anotó el colombiano tras un penal provocado por el juvenil. Así reaccionaron en las redes sociales

Juan Fernando Quintero cambió el penal por gol en el encuentro correspondiente a los 32avos de final del certamen federal

River Plate logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer por 1-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera de San Luis, en un partido donde el equipo dirigido por Marcelo Gallardo encontró dificultades para imponerse a un rival que acaba de lograr el ascenso a la Segunda División.

La definición llegó en los minutos finales: un penal sancionado por una infracción de Elías Martínez contra el juvenil Joaquín Freitas permitió que Juan Fernando Quintero ejecutara un potente disparo al centro del arco, estableciendo la diferencia a los 86 minutos y asegurando el pase a la siguiente ronda ante Aldosivi.

El encuentro estuvo marcado por la presión de River Plate, que necesitaba un resultado positivo tras acumular dos derrotas consecutivas ante Tigre (4-1) y Argentinos Juniors (1-0). A pesar de generar numerosas ocasiones, el conjunto millonario sólo consiguió vulnerar la resistencia del arquero Agustín Rufinetti a través de la pena máxima. Varios intentos de Quintero desde media distancia y un cabezazo de Matías Viña obligaron a destacadas intervenciones del guardameta rival.

Desde el banco, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Facundo Colidio y Joaquín Freitas ingresaron para buscar profundidad ofensiva. Por parte de Ciudad de Bolívar, dirigido por Diego Funes, estuvo a pocos minutos de llevar la definición a los penales y hacer historia. El próximo encuentro del Millonario será este domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers, desde las 18:30 por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Las redes sociales ardieron con los clásicos memes y diferentes reacciones. La paridad que se mantuvo hasta el final generó críticas en algunos hinchas de River, en especial contra el DT Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas. En contrapartida, Juanfer Quintero y el juvenil Joaquín Freitas fueron loas más destacados.

LOS MEJORES MEMES QUE DEJÓ LA CLASIFICACIÓN DE RIVER PLATE

