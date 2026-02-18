Los memes que dejó la victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar: Gallardo, Juanfer Quintero y el pibe Freitas, los elegidos

Juan Fernando Quintero cambió el penal por gol en el encuentro correspondiente a los 32avos de final del certamen federal

River Plate logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer por 1-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera de San Luis, en un partido donde el equipo dirigido por Marcelo Gallardo encontró dificultades para imponerse a un rival que acaba de lograr el ascenso a la Segunda División.

La definición llegó en los minutos finales: un penal sancionado por una infracción de Elías Martínez contra el juvenil Joaquín Freitas permitió que Juan Fernando Quintero ejecutara un potente disparo al centro del arco, estableciendo la diferencia a los 86 minutos y asegurando el pase a la siguiente ronda ante Aldosivi.

El encuentro estuvo marcado por la presión de River Plate, que necesitaba un resultado positivo tras acumular dos derrotas consecutivas ante Tigre (4-1) y Argentinos Juniors (1-0). A pesar de generar numerosas ocasiones, el conjunto millonario sólo consiguió vulnerar la resistencia del arquero Agustín Rufinetti a través de la pena máxima. Varios intentos de Quintero desde media distancia y un cabezazo de Matías Viña obligaron a destacadas intervenciones del guardameta rival.

Desde el banco, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Facundo Colidio y Joaquín Freitas ingresaron para buscar profundidad ofensiva. Por parte de Ciudad de Bolívar, dirigido por Diego Funes, estuvo a pocos minutos de llevar la definición a los penales y hacer historia. El próximo encuentro del Millonario será este domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers, desde las 18:30 por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Las redes sociales ardieron con los clásicos memes y diferentes reacciones. La paridad que se mantuvo hasta el final generó críticas en algunos hinchas de River, en especial contra el DT Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas. En contrapartida, Juanfer Quintero y el juvenil Joaquín Freitas fueron loas más destacados.

