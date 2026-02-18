Los hermanos Cerúndolo debutaron con un triunfo en el cuadro individual del ATP 500 de Río

Los hermanos Cerúndolo, Francisco y Juan Manuel, debutaron con un triunfo en el cuadro individual del ATP 500 de Río

Con los triunfos de los hermanos Francisco Cerúndolo y Juan Manuel Cerúndolo, más las victorias de Tomás Etcheverry y Román Burruchaga, se puso en marcha el primer ATP 500 sobre polvo de ladrillo en Río de Janeiro. En el debut quedaron eliminados Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Los especialistas en el deporte de la pelota fluorescente sostienen que las victorias no generan cansancio; por el contrario, fortalecen la mente y potencian la confianza. El último domingo, Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 19 del ranking mundial, tras dos intentos fallidos en 2021 y 2025, logró finalmente consagrarse campeón en casa, en el Argentina Open. Sumó así su cuarta corona, aquella que soñaba desde niño.

Casi sin margen para los festejos, este lunes Fran tomó un vuelo rumbo a la ciudad carioca. No fue para presenciar el carnaval en el Sambódromo de la Avenida Marquês de Sapucaí, sino para continuar con la gira sudamericana en canchas lentas.

Antes de viajar a Brasil, el mayor de los Cerúndolo, cabeza de serie número uno, sabía que en el estreno se mediría ante su compatriota Mariano Navone (74°). Tras el ATP 250 de Buenos Aires, dio por terminada su relación profesional con su entrenador, Andrés Dellatorre.

El porteño, de 27 años, no tuvo complicaciones para imponerse en sets corridos frente al bonaerense. Logró un quiebre en el capítulo inicial y tres en el segundo, aunque cedió uno, ganó el 61% de los puntos con el primer saque y conectó 25 tiros ganadores, estadísticas que le permitieron sellar la victoria por un doble 6-3.

Al cierre de su juego, Fran contó: “Vengo de ganar en casa, de unos días muy buenos y ganar mi primer partido es importante. Río es un torneo que me gusta mucho y ojalá me alienten los próximos partidos… Carnaval, tenis, música, playa, la energía y las vibras siempre son increíbles y se disfruta muchísimo”.

En la siguiente ronda, al jugador nacional se medirá con su compatriota Thiago Tirante (92°), quien viene de superar al chileno Cristián Garín (89°) por 7-5 y 6-3. El trasandino atraviesa un momento personal complejo tras el fallecimiento de su padre en las últimas semanas.

Juan Manuel Cerúndolo consiguió una importante victoria ante el italoargentino Luciano Darderi (Crédito Prensa Argentina Open)

Juan Manuel Cerúndolo (78°) fue el encargado de dar el golpe en Brasil. En la primera vuelta derrotó al italoargentino Luciano Darderi (21°), fue finalista en Buenos Aires, con un marcador de 6-1, 3-6 y 6-4.

Por un lugar en los cuartos de final jugará ante el alemán Yannick Hanfmann (90°), verdugo del local Joao Lucas Reis Da Silva (207°).

En otros de los duelos albicelestes, Román Burruchaga (102°) sorprendió a Camilo Ugo Carabelli (46°), quien había llegado a las semifinales en 2025, por 6-3 y 6-4. Ahora irá con el checo Vit Kopriva (87°), fue más que el brasileño Gustavo Heide (258°).

Tomás Etcheverry (51°) tuvo que trabajar para ganarle al marplatense Francisco Comesaña (63°). El Retu revirtió el partido al estar en desventaja y consiguió pasar de ronda por 3-6, 6-3 y 6-4. En la próxima ronda espera por el vencedor entre el juvenil de 16 años nacido en Goiana Luis Miguel (1593°) y el letón Vilius Gaubas (126°).

Por su parte, en la fase inicial el portugués Jaime Faria (147°) venció a Sebastián Báez (32°) por 7-5 y 6-1.