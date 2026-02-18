Deportes

Los argentinos avanzan a paso firme en el Challenger de Tigre

Seis jugadores nacionales se metieron entre los 16 mejores del certamen que se disputa en el Club Náutico Hacoaj. Este miércoles seguirá la competencia con el cierre de la primera ronda

Lautaro Midón se clasificó para
Lautaro Midón se clasificó para los octavos de final del Challenger de Tigre I(Crédito: Prensa AAT)

Este martes se puso en marcha el cuadro principal del AAT Challenger edición Tigre I, que se juega sobre polvo de ladrillo en el Club Náutico Hacoaj, con seis tenistas argentinos clasificados a los octavos de final. La competencia seguirá el miércoles y, en paralelo, en las instalaciones de la institución de la Zona Norte, será presentada la capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF de la Billie Jean King Cup, Paola Suárez.

Lautaro Midón alcanzó este lunes el puesto 226° del ranking ATP Tour, la mejor posición de su carrera profesional, y debutó con una victoria frente al salteño Dante Pagani (971°) por un doble 6-2. Para el correntino representó su triunfo número 43 en este tipo de torneos.

Al término del encuentro, Midón expresó su satisfacción por el rendimiento: “Contento con la victoria de hoy, jugué un lindo partido. Quizás el resultado fue un tanto mentiroso; el primer set fue más duro de lo que marca el 6-2. La diferencia la conseguí en jugar bien los puntos importantes”.

Sobre sus objetivos para 2026, explicó: “Esta temporada apuntamos a jugar los Grand Slam y a seguir mejorando en la parte tenística, mental y físicamente; esa es nuestra prioridad número uno”.

En relación con sus dos primeras victorias en el ATP Tour, logradas en la clasificación del Argentina Open, el jugador agregó: “Muy contento. Venía de semanas en las que quizás no me estaba sintiendo tan bien dentro de la cancha y la semana pasada fue algo increíble, un sueño cumplido. Siempre el trabajo paga”.

Carlos Zárate (598°) consiguió su primer triunfo en el país dentro de un cuadro principal de ATP Challenger al imponerse en Tigre. El correntino de 20 años venció al español Miguel Damas (305°) por 6-7(4), 7-6(4) y 6-3, luego de tres horas y 26 minutos de juego.

En los enfrentamientos entre argentinos, Juan Bautista Torres (356°) derrotó a Mariano Kestelboim (134°) por 6-4 y 6-3. Genaro Olivieri (229°) avanzó tras el retiro de Emanuel Ambrogi (388°), cuando se imponía por 6-3 y 4-1. A su vez, Nicolás Kicker (268°) superó al italiano Gianluca Cadenasso (228°) para meterse en la siguiente instancia. Guido Justo (345°) también avanzó al vencer al cordobés nacionalizado italiano Franco Agamenone (262°) por 6-2 y 6-2.

Carlos Zárate consiguió su primer
Carlos Zárate consiguió su primer triunfo en el país dentro de un cuadro principal de ATP Challenger al imponerse en Tigre (Crédito: Prensa AAT)

En otros partidos, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (202°), primer cabeza de serie, dio vuelta el marcador frente al peruano Juan Pablo Varillas (280°) y ganó por 3-6, 6-2 y 6-4. El español Carlos Sánchez Jover (342°) dejó afuera al brasileño Pedro Sakamoto (382°) por 6-3 y 7-5, mientras que el peruano Gonzalo Bueno (218°) se quedó con el duelo ante el nacido en Parelheiros, Daniel Dutra da Silva (240°), por 7-5, 1-6 y 6-2.

Este miércoles se completarán los encuentros correspondientes a la primera ronda con la participación de los argentinos Facundo Díaz Acosta (284°) frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (390°), Andrea Collarini (233°) ante Lucio Ratti (556°), Gonzalo Villanueva (174°) contra el brasileño João Eduardo Schiessl (496°), Máximo Zeitune (670°) frente al uruguayo Franco Roncadelli (338°) y Santiago Rodríguez Taverna (231°) ante el rumano Stefan Palosi (449°).

