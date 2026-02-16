Deportes

La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

Las últimas dos vueltas fueron para el infarto: se impuso Tyler Reddick, de la escudería 23XI Racing

Guardar
La carrera tuvo dos últimas vueltas para el infarto

La 68ª edición de las 500 Millas de Daytona consagró al equipo 23XI Racing, del que Michael Jordan y Denny Hamlin son copropietarios: Tyler Reddick logró la victoria en un final marcado por el caos y la tensión. La leyenda del básquet, presente en el Daytona International Speedway de Florida, celebró con entusiasmo un triunfo que refuerza su apuesta en la NASCAR. “Siento que gané otro campeonato”, dijo en medio de la euforia.

En la parte final de la carrera, se registraron varios incidentes que modificaron la clasificación de forma drástica. Un accidente múltiple a pocas vueltas del cierre propició una secuencia frenética en la pista. Bubba Wallace, también piloto de 23XI Racing, se vio beneficiado en ese momento, pero el desenlace quedó reservado para los instantes finales.

Chase Elliott estuvo cerca de la victoria, pero un percance lo dejó fuera de la contienda, ocasión que Reddick aprovechó tras recibir un empuje decisivo de su compañero Riley Herbste. Mientras tanto, el resto de los pilotos buscaba cruzar la meta como pudiera, en medio del desorden en la pista. Reddick encontró un espacio mínimo entre los autos para llegar primero y asegurar el triunfo, sorprendiendo a los presentes y a sus rivales por la resolución insólita.

La imagen de Michael Jordan alzando el trofeo junto a Reddick se convirtió en el foco principal de la celebración. El copropietario mostró una gran emoción tras el desenlace. “No lo puedo creer, es tan satisfactorio, tuvimos a cuatro chicos que lucharon y se ayudaron. Nunca sabes cómo pueden terminar estas carreras, solo intentas sobrevivir”, manifestó MJ, de 62 años. Más adelante, en declaraciones recogidas por Marca, agregó: “Estoy alucinado, no sé ni qué decir. Siento como si hubiese ganado otro campeonato”. También destacó el trabajo en conjunto: “Hemos hecho un gran trabajo de equipo, teníamos cuatro pilotos que se han ayudado ahí fuera, han sobrevivido. Riley Herbst ha hecho un trabajo empujándole al final".

El mítico basquetbolista es uno de sus dueños

El resultado representó un hito para 23XI Racing, que ubicó tres de sus autos entre los diez primeros lugares. La escudería, producto de la asociación entre Jordan y Hamlin, consolida así su crecimiento y competitividad dentro de la NASCAR, reforzando la visión de sus copropietarios y ampliando la influencia de Jordan en el automovilismo estadounidense.

Fuera del circuito, el contexto legal también tuvo peso durante la jornada. Jordan y Hamlin, como directivos de 23XI Racing, han presentado una demanda contra la NASCAR por las condiciones de los contratos de fletamento, el mecanismo que regula la participación y la distribución de ingresos en la categoría. Los demandantes sostienen que estas cláusulas de exclusividad y el control del reparto económico vulneran la ley antimonopolio y perjudican a los equipos que invierten sus recursos y, a menudo, operan con pérdidas. Junto a 23XI Racing, únicamente el equipo Front Row ha rechazado firmar los nuevos contratos, considerando que el modelo actual restringe la competencia y limita el acceso a la principal serie del automovilismo en Estados Unidos.

La jornada será recordada tanto por el desenlace caótico de la competencia como por el significado especial de ver a Michael Jordan celebrar en la zona de celebración su primera victoria como propietario en la NASCAR, inaugurando así una nueva etapa en su recorrido como figura de impacto en el deporte estadounidense.

Tyler Reddick levanta el trofeo
Tyler Reddick levanta el trofeo junto con Michael Jordan (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Temas Relacionados

23XI RacingDaytona International SpeedwayMichael JordanDaytona 500automovilismodeportes-argentina

Últimas Noticias

Patada, insultos, lesión y fuerte autocrítica: el partido de Leandro Paredes en el empate de Boca ante Platense

El centro del campo fue escenario de un intenso cruce verbal entre el capitán de Boca y Heredia. En el complemento, el campeón del mundo pidió el cambio

Patada, insultos, lesión y fuerte

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

Giannis Antetokounmpo aseveró que el argentino “puede que sea el mejor de todos los tiempos”. Sin embargo, explicó por qué se identifica más con el portugués

La llamativa reflexión de una

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

La futbolista, hija del mítico Dennis Rodman, celebró el título de su pareja desde las tribunas, pero luego una actitud suya se hizo viral

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

Es la cuarta conquista para el porteño en su carrera y la primera desde Umag 2024. Además, se convirtió en el séptimo campeón albiceleste en el torneo más importante del país

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

El argentino venció a Luciano Darderi en la final y consiguió el trofeo más esperado de su carrera. En plena celebración, le habló directamente a Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del certamen en el calendario

“De tanto golpear la puerta,
DEPORTES
Patada, insultos, lesión y fuerte

Patada, insultos, lesión y fuerte autocrítica: el partido de Leandro Paredes en el empate de Boca ante Platense

La llamativa reflexión de una estrella de la NBA sobre la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo

“¡Qué gesto horrible!“: la reacción de Trinity Rodman al saludar a su novio Ben Shelton tras su triunfo en el ATP 500 de Dallas

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo del Argentina Open por primera vez: la tabla completa de títulos ATP de los tenistas argentinos

“De tanto golpear la puerta, se abrió”: Fran Cerúndolo festejó el titulo y le mandó un mensaje a la ATP por el futuro del Argentina Open

TELESHOW
Wanda Nara sorprendió en La

Wanda Nara sorprendió en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: el momento

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

Las lágrimas de una puertorriqueña en el show de Bad Bunny en Buenos Aires: “Pone en alto nuestra cultura”

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Kim Jong-un inauguró

El dictador Kim Jong-un inauguró un distrito de viviendas para las familias de soldados norcoreanos enviados a morir en la guerra de Putin

Keir Starmer anunció que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad en Reino Unido

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

Miles de ucranianos siguen sin calefacción por los intensos bombardeos rusos en medio de temperaturas de casi -20°

Un periodista boliviano fue secuestrado y torturado tras cubrir un acto electoral en El Alto