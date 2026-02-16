La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

La carrera tuvo dos últimas vueltas para el infarto

La 68ª edición de las 500 Millas de Daytona consagró al equipo 23XI Racing, del que Michael Jordan y Denny Hamlin son copropietarios: Tyler Reddick logró la victoria en un final marcado por el caos y la tensión. La leyenda del básquet, presente en el Daytona International Speedway de Florida, celebró con entusiasmo un triunfo que refuerza su apuesta en la NASCAR. “Siento que gané otro campeonato”, dijo en medio de la euforia.

En la parte final de la carrera, se registraron varios incidentes que modificaron la clasificación de forma drástica. Un accidente múltiple a pocas vueltas del cierre propició una secuencia frenética en la pista. Bubba Wallace, también piloto de 23XI Racing, se vio beneficiado en ese momento, pero el desenlace quedó reservado para los instantes finales.

Chase Elliott estuvo cerca de la victoria, pero un percance lo dejó fuera de la contienda, ocasión que Reddick aprovechó tras recibir un empuje decisivo de su compañero Riley Herbste. Mientras tanto, el resto de los pilotos buscaba cruzar la meta como pudiera, en medio del desorden en la pista. Reddick encontró un espacio mínimo entre los autos para llegar primero y asegurar el triunfo, sorprendiendo a los presentes y a sus rivales por la resolución insólita.

La imagen de Michael Jordan alzando el trofeo junto a Reddick se convirtió en el foco principal de la celebración. El copropietario mostró una gran emoción tras el desenlace. “No lo puedo creer, es tan satisfactorio, tuvimos a cuatro chicos que lucharon y se ayudaron. Nunca sabes cómo pueden terminar estas carreras, solo intentas sobrevivir”, manifestó MJ, de 62 años. Más adelante, en declaraciones recogidas por Marca, agregó: “Estoy alucinado, no sé ni qué decir. Siento como si hubiese ganado otro campeonato”. También destacó el trabajo en conjunto: “Hemos hecho un gran trabajo de equipo, teníamos cuatro pilotos que se han ayudado ahí fuera, han sobrevivido. Riley Herbst ha hecho un trabajo empujándole al final".

El mítico basquetbolista es uno de sus dueños

El resultado representó un hito para 23XI Racing, que ubicó tres de sus autos entre los diez primeros lugares. La escudería, producto de la asociación entre Jordan y Hamlin, consolida así su crecimiento y competitividad dentro de la NASCAR, reforzando la visión de sus copropietarios y ampliando la influencia de Jordan en el automovilismo estadounidense.

Fuera del circuito, el contexto legal también tuvo peso durante la jornada. Jordan y Hamlin, como directivos de 23XI Racing, han presentado una demanda contra la NASCAR por las condiciones de los contratos de fletamento, el mecanismo que regula la participación y la distribución de ingresos en la categoría. Los demandantes sostienen que estas cláusulas de exclusividad y el control del reparto económico vulneran la ley antimonopolio y perjudican a los equipos que invierten sus recursos y, a menudo, operan con pérdidas. Junto a 23XI Racing, únicamente el equipo Front Row ha rechazado firmar los nuevos contratos, considerando que el modelo actual restringe la competencia y limita el acceso a la principal serie del automovilismo en Estados Unidos.

La jornada será recordada tanto por el desenlace caótico de la competencia como por el significado especial de ver a Michael Jordan celebrar en la zona de celebración su primera victoria como propietario en la NASCAR, inaugurando así una nueva etapa en su recorrido como figura de impacto en el deporte estadounidense.

Tyler Reddick levanta el trofeo junto con Michael Jordan (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)