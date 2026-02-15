Rosario Central recibirá a Barracas Central y Central Córdoba visitará a Instituto por la fecha 5 del Torneo Apertura

Los partidos del domingo en el Torneo Apertura 2026

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 ofrece dos encuentros este domingo que se disputarán desde las 22:00, Rosario Central recibe a Barracas Central en el Gigante de Arroyito y Instituto enfrenta a Central Córdoba en el estadio Olímpico de Córdoba.

ROSARIO CENTRAL - BARRACAS CENTRAL

La imagen dividida muestra a un jugador de Rosario Central celebrando y a tres jugadores de Instituto o Central Córdoba en un abrazo, anticipando sus próximos encuentros cruciales. (.)

Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 22:00 bajo el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por TNT Sports.

El conjunto rosarino tiene la urgencia por sumar de a tres luego de dos empates consecutivos y necesita una victoria para no alejarse de los puestos de clasificación. El equipo dirigido por Jorge Almirón tiene como figuras a Ángel Di María, quien ya suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos, y Alejo Véliz en la zona ofensiva. Además, la sociedad entre Vicente Pizarro y Johan Campaz aporta creatividad y peligro en la generación de juego. El Canalla también sigue en carrera en la Copa Argentina, donde recientemente superó 2-0 a Sportivo Belgrano y tendrá como próximo rival a Estudiantes de la Plata en los 16avos de final.

Por el lado visitante, Barracas Central llega fortalecido tras obtener su primer triunfo en el torneo al imponerse 2-0 ante Gimnasia de La Plata como local. El equipo dirigido por Rubén Insúa buscará capitalizar ese envión para sumar en condición de visitante y continuar escalando posiciones en la tabla. En el inicio del certamen, la producción ofensiva del Guapo se repartió entre varios jugadores: Rodrigo Insúa, Iván Tapia y Kevin Jappert marcaron un gol cada uno, por lo que presenta distintas alternativas de ataque.

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Malo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rodrigo Insúa, Gastón Campi, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rafael Barrios; Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra, Gonzalo Maroni; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 22:00

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

INSTITUTO - CENTRAL CÓRDOBA

Momentos de unión y estrategia de jugadores de Rosario Central, Barracas Central, Instituto y Central Córdoba en la previa de sus importantes encuentros del fútbol argentino. (.)

Instituto recibirá a Central Córdoba en el estadio Olímpico de Córdoba a partir de las 22:00, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro a cargo del duelo y se transmitirá por ESPN Premium.

En el conjunto local, Diego Flores asumió recientemente la dirección técnica y firmó contrato hasta diciembre de 2027. El entrenador que trabajó durante siete años junto a Marcelo Bielsa en clubes como Lazio, Lille OSC, Leeds United y Olympique de Marsella, llega tras una experiencia en el Maccabi Haifa de Israel. En cuanto al presente del conjunto cordobés, todavía no logró sumar victorias en el torneo: cayó ante Vélez, Platense y Gimnasia de Mendoza, y rescató un empate frente a Lanús.

Por su parte, Central Córdoba buscará aprovechar el impulso anímico tras vencer 1-0 a Unión en la última jornada. El equipo dirigido por Lucas Pusineri debutó con derrota ante Gimnasia de Mendoza, empató sin goles ante Atlético Tucumán y perdió contra San Lorenzo como visitante. Además, quedó fuera de la Copa Argentina tras ser eliminado por penales frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo;Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcóny, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Nicolás Guerra ;Alex LunayFranco Jara. DT: Diego Flores

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Horacio Tijanovich, Matías Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Michael Santos.DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 22:00

Estadio: Olímpico de Córdoba

TV: ESPN Premium

Posiciones: