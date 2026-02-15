Deportes

Rosario Central recibirá a Barracas Central y Central Córdoba visitará a Instituto por la fecha 5 del Torneo Apertura

El conjunto dirigido por Jorge Almirón necesita sumar de a tres de local y Diego Flores debuta en el banco del conjunto cordobés

Los partidos del domingo en el Torneo Apertura 2026

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 ofrece dos encuentros este domingo que se disputarán desde las 22:00, Rosario Central recibe a Barracas Central en el Gigante de Arroyito y Instituto enfrenta a Central Córdoba en el estadio Olímpico de Córdoba.

ROSARIO CENTRAL - BARRACAS CENTRAL

La imagen dividida muestra a un jugador de Rosario Central celebrando y a tres jugadores de Instituto o Central Córdoba en un abrazo, anticipando sus próximos encuentros cruciales. (.)

Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 22:00 bajo el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por TNT Sports.

El conjunto rosarino tiene la urgencia por sumar de a tres luego de dos empates consecutivos y necesita una victoria para no alejarse de los puestos de clasificación. El equipo dirigido por Jorge Almirón tiene como figuras a Ángel Di María, quien ya suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos, y Alejo Véliz en la zona ofensiva. Además, la sociedad entre Vicente Pizarro y Johan Campaz aporta creatividad y peligro en la generación de juego. El Canalla también sigue en carrera en la Copa Argentina, donde recientemente superó 2-0 a Sportivo Belgrano y tendrá como próximo rival a Estudiantes de la Plata en los 16avos de final.

Por el lado visitante, Barracas Central llega fortalecido tras obtener su primer triunfo en el torneo al imponerse 2-0 ante Gimnasia de La Plata como local. El equipo dirigido por Rubén Insúa buscará capitalizar ese envión para sumar en condición de visitante y continuar escalando posiciones en la tabla. En el inicio del certamen, la producción ofensiva del Guapo se repartió entre varios jugadores: Rodrigo Insúa, Iván Tapia y Kevin Jappert marcaron un gol cada uno, por lo que presenta distintas alternativas de ataque.

Posibles formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Malo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rodrigo Insúa, Gastón Campi, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rafael Barrios; Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra, Gonzalo Maroni; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 22:00

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

INSTITUTO - CENTRAL CÓRDOBA

Momentos de unión y estrategia de jugadores de Rosario Central, Barracas Central, Instituto y Central Córdoba en la previa de sus importantes encuentros del fútbol argentino. (.)

Instituto recibirá a Central Córdoba en el estadio Olímpico de Córdoba a partir de las 22:00, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura. Leandro Rey Hilfer será el árbitro a cargo del duelo y se transmitirá por ESPN Premium.

En el conjunto local, Diego Flores asumió recientemente la dirección técnica y firmó contrato hasta diciembre de 2027. El entrenador que trabajó durante siete años junto a Marcelo Bielsa en clubes como Lazio, Lille OSC, Leeds United y Olympique de Marsella, llega tras una experiencia en el Maccabi Haifa de Israel. En cuanto al presente del conjunto cordobés, todavía no logró sumar victorias en el torneo: cayó ante Vélez, Platense y Gimnasia de Mendoza, y rescató un empate frente a Lanús.

Por su parte, Central Córdoba buscará aprovechar el impulso anímico tras vencer 1-0 a Unión en la última jornada. El equipo dirigido por Lucas Pusineri debutó con derrota ante Gimnasia de Mendoza, empató sin goles ante Atlético Tucumán y perdió contra San Lorenzo como visitante. Además, quedó fuera de la Copa Argentina tras ser eliminado por penales frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo;Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcóny, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Nicolás Guerra ;Alex LunayFranco Jara. DT: Diego Flores

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Agustín Quiroga; Horacio Tijanovich, Matías Vera, Tiago Cravero; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Michael Santos.DT: Lucas Pusineri.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 22:00

Estadio: Olímpico de Córdoba

TV: ESPN Premium

Posiciones:

