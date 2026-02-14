La romántica sorpresa de San Valentín del Colo Barco a Yaz Jaureguy y la remera especial que le regaló su esposa

El gesto que tuvo el exlateral de Boca con su pareja en este 14 de febrero

Con el día de San Valentín a punto de terminar, por la noche del 14 de febrero en Francia, Valentín Barco preparó una sorpresa especial para su pareja Yazmín Jaureguy tras asistir al Stade Vélodrome de Marsella para ver el partido entre el Racing de Estrasburgo y el Olympique por la jornada 22 de la Ligue 1, en la que el volante fue titular y se lució con algunas jugadas individuales.

Al regresar al hotel, la modelo descubrió un camino de pétalos de rosas y velas en la habitación, donde la esperaban un oso de peluche, un ramo de rosas, globos con forma de corazón y una caja decorada con la palabra “love” formada por flores sobre la cama. El gesto fue compartido por la pareja del futbolista en sus redes y no pasó desapercibido por sus seguidores. “Te amo para siempre amor de nuestras vidas. Gracias por tanto amor cada día”, expresó Yazmín Jaureguy.

Minutos más tarde, el futbolista compartió una imagen de la remera especial que le regaló su esposa: “Mi San Valentín. Te amo para siempre. El mejor regalo”. “Cita de room service con bodoque durmiendo”, escribió ella.

La remera especial del Colo Barco por San Valentín

La relación, que se hizo pública a fines de noviembre de 2023, vivió un giro a principios de 2024 con el traspaso del volante al Brighton de Inglaterra por 11,7 millones de dólares. Durante el viaje hacia su nuevo destino, ambos compartieron mensajes románticos por San Valentín pese a tener asientos separados en el avión. Yaz escribió: “Feliz día de San Valentín en el aire. Tengo al mejor del mundo, te amo”, acompañando las palabras con una foto del Colo Barco. El futbolista respondió: “Feliz día mi amor, te amo. Vamos por más, siempre juntos”.

Con el paso de los meses, Barco fue cedido al Sevilla, pero la pareja siguió unida y Jaureguy lo acompañó en cada paso. La relación avanzó con nuevos hitos: en noviembre de 2024, al cumplirse un año desde la oficialización, Barco le propuso casamiento a la modelo en un momento especial que compartieron en redes sociales. Ella confirmó el compromiso con un mensaje directo: “Sí, quiero. Te amo infinito”.

Apenas dos semanas después, ambos anunciaron que esperaban su primer hijo juntos. Jaureguy publicó una imagen de la ecografía junto al mensaje: “¡Estamos muy felices de contarles que se agranda nuestra familia! Te deseamos tanto que no vemos el momento de tenerte con nosotros, gracias por elegirnos. Te vamos a recibir con mucho amor. Mamá, papá, Milo y Konan”.

La familia creció el 28 de marzo de 2025 con el nacimiento de su hija Gemma. Jaureguy y la bebé siguieron desde el hospital un partido de Barco con el Racing de Estrasburgo, con el mensaje: “Siguiendo a papito”. La consolidación del vínculo llegó a fines de junio de 2025, cuando formalizaron su unión en el registro civil. Como símbolo de ese compromiso, ambos decidieron tatuarse la fecha en que se conocieron, reforzando así la construcción de su familia y el valor de los gestos significativos en su historia compartida.

El futbolista de 21 años completó los 90 minutos y fue amonestado en el agónico empate 2-2 como visitante ante Marsella. El argentino Joaquín Panichelli anotó el tanto de la igualdad de penal en el minuto 97 y le dio un punto clave al Racing Estrasburgo, que además tuvo el ingreso sobre el final del defensor Aaron Anselmino. Del otro lado, Gerónimo Rulli jugó todo el partido y Facundo Medina entró en el cierre del juego desde el banco. Tras sumar un punto por la 22ª fecha, los ahora dirigidos por Jacques Abardonado marchan en la octava colocación de la Ligue 1 a tres unidades de la zona de clasificación a las copas.

El mediocampista argentino que formó parte de Boca Juniors se integró al Estrasburgo en enero de 2025, luego de una etapa con altibajos en el Brighton de la Premier League. El club francés desembolsó cerca de 11 millones de dólares y le ofreció un contrato hasta 2029. En la actualidad, Barco se convirtió en una figura clave dentro del equipo y su nivel lo ubica entre los futbolistas argentinos que Lionel Scaloni sigue de cerca para la lista del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Valentín Barco junto a su pareja Yaz Jaureguy y su hija Gemma (@yaz.jaureguy)