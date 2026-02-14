Deportes

En qué se diferencia la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de invierno y de verano

Detrás de cada medalla olímpica existe un proceso de entrenamiento único, marcado por desafíos climáticos y decisiones que pueden definir el resultado en la máxima cita deportiva

Los atletas olímpicos de verano
Los atletas olímpicos de verano y de invierno enfrentan desafíos opuestos y utilizan tecnología avanzada para alcanzar el máximo rendimiento físico

La preparación extrema separa a los atletas olímpicos de invierno y de verano, quienes deben adaptarse a condiciones climáticas opuestas mediante estrategias inéditas y el uso de tecnología avanzada para alcanzar el máximo rendimiento físico.

Adaptación al calor: estrategias para atletas de verano

Para quienes compiten en los Juegos de verano, la adaptación al calor es prioritaria. Estos deportistas entrenan en ambientes cálidos o en cámaras climáticas que reproducen altas temperaturas y humedad, y utilizan saunas para acelerar la aclimatación fisiológica.

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomienda baños de hielo, toallas frías y bebidas refrigeradas antes, durante y después de la actividad, una práctica que cobró especial relevancia en los Juegos Olímpicos de París, donde se alcanzaron temperaturas de hasta 41 ℃ (105,8 ℉).

La adaptación al calor extremo
La adaptación al calor extremo es esencial para los atletas de los Juegos Olímpicos de verano, quienes entrenan en ambientes cálidos y cámaras climáticas

La exposición gradual al calor es esencial para que el organismo tolere condiciones exigentes y evite complicaciones médicas graves. Además, el COI aconseja posponer pruebas cuando el clima extremo puede poner en riesgo la integridad física de los atletas, especialmente en lugares con alta humedad.

Riesgos particulares y prevención en deportes estivales

A pesar de las medidas, los atletas de verano pueden desarrollar enfermedades asociadas al calor, como el golpe de calor y la deshidratación. La vigilancia médica constante y la evaluación de la capacidad de cada deportista para competir bajo condiciones adversas permiten minimizar estos riesgos, asegurando que solo participen quienes presenten parámetros fisiológicos óptimos.

El Comité Olímpico Internacional recomienda
El Comité Olímpico Internacional recomienda baños de hielo, toallas frías y bebidas refrigeradas para proteger la salud de los deportistas en altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de tecnología no solo facilita la aclimatación, sino que también permite monitorear variables como la temperatura corporal y la hidratación en tiempo real, lo que aporta una capa adicional de seguridad durante las competencias.

Preparación en frío: desafíos para atletas de invierno

Por su parte, los atletas de invierno enfocan su entrenamiento en la aclimatación a temperaturas bajas. Muchos australianos se trasladan por meses a países del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá, Austria o Suiza, para replicar las condiciones de competencia.

El Instituto Australiano del Deporte mantiene una base de entrenamiento en el norte de Italia, facilitando la transición a escenarios gélidos.

Los atletas de invierno se
Los atletas de invierno se aclimatan a temperaturas bajas viajando a países del hemisferio norte y entrenando en bases especializadas como la situada en el norte de Italia (REUTERS/Dylan Martinez)

En estos ambientes, los principales peligros incluyen la irritación de las vías respiratorias, el asma inducida por el ejercicio y la congelación. Por eso, el COI recomienda cubrir la piel y evitar competir cuando el factor de sensación térmica cae por debajo de -27 ℃ (-16,6 ℉). La vestimenta técnica y los controles médicos frecuentes son indispensables para prevenir daños por exposición prolongada al frío.

Infraestructura y tecnología al servicio del alto rendimiento

Los centros de entrenamiento especializados son cruciales para ambos grupos de atletas, aunque su equipamiento responde a demandas muy distintas.

En Australia, lugares como el Centro Nacional de Deportes Invernales en Jindabyne y el Centro Olímpico de Invierno Geoff Henke en Brisbane permiten a esquiadores y snowboarders practicar maniobras en seco, mientras que los atletas estivales aprovechan instalaciones con cámaras hiperbáricas y simuladores de calor.

Centros de entrenamiento en Australia
Centros de entrenamiento en Australia usan cámaras hiperbáricas y simuladores de calor y frío para que los deportistas controlen variables ambientales y minimicen lesiones (Crédito: Freepik)

La tecnología aplicada en estos centros posibilita que los deportistas controlen variables ambientales y fisiológicas, optimizando la transferencia de habilidades técnicas al entorno real de competencia y minimizando el riesgo de lesión.

Rutina y sacrificios tras bambalinas

La vida diaria de los deportistas australianos de invierno está marcada por largas estancias fuera de casa y la renuncia a pasar el verano en su país, todo en pos de una preparación internacional efectiva.

Este nivel de compromiso revela la dimensión menos visible del alto rendimiento olímpico: detrás de cada actuación existe un proceso riguroso, sostenido por ciencia y logística, orientado a simular los retos reales de la competición y a garantizar que los atletas lleguen en las mejores condiciones posibles.

