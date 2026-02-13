Independiente buscará sumar otro triunfo en el Torneo Apertura ante el invicto Lanús: hora, TV y probables formaciones

Independiente recibirá a Lanús por la 5ª fecha del Torneo Apertura (Fotobaires)

Independiente recibe a Lanús en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini con la misión de consolidar su recuperación tras lograr la primera victoria en el Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Quinteros llega entonado luego de superar a Platense y busca dar otro paso en la Zona A ante un rival invicto.

El efecto anímico de los tres puntos obtenidos el pasado fin de semana se hizo sentir en Villa Domínico. El plantel trabajó con confianza y optimismo, convencido de que puede sostener el envión ante un Granate que viene de un gran inicio de campeonato. Para este duelo, Quinteros evalúa si realiza algún ajuste mínimo en la formación, aunque mantiene el esqueleto que dio resultado en la fecha anterior.

En la última línea, Rodrigo Rey se sostiene firme en el arco tras dos actuaciones destacadas frente a Vélez y Platense. La defensa tendría a Leonardo Godoy por derecha, Kevin Lomónaco como primer central —recuperado tras una molestia muscular—, el regreso de Sebastián Valdéz en lugar de Juan Manuel Fedorco, y Facundo Zabala sobre el lateral izquierdo. En el mediocampo, el entrenador apostará por Iván Marcone, pero existen incógnitas sobre quiénes lo acompañarán: Lautaro Millán, Ignacio Malcorra y Lautaro Cabral pelean por dos puestos. Arriba, la referencia será Gabriel Ávalos, con Santiago Montiel y Matías Abaldo en los extremos.

Independiente consiguió su primer triunfo del certamen tras vencer 1-0 a Platense como visitante. El equipo, que no ganaba desde el arranque del torneo, había empatado sus tres presentaciones previas frente a Estudiantes de La Plata, Newell’s y Vélez. Con esos resultados suma seis puntos y se ubica séptimo en la tabla, en zona de clasificación, aunque con poco margen de error.

En lo individual, Kevin Lomónaco fue noticia durante la semana, tanto por su recuperación física como por su situación contractual. El defensor, pretendido por Atlético Mineiro, entrenó a la par del grupo y estará disponible para recibir al Granate. Sobre su futuro, el zaguero expresó: “Me llena el alma el cariño de la gente. Si no hay algo que me convenza y que sea bueno para mi futuro, voy a seguir en Independiente. Sé la clase de institución en la que estoy y trato de devolver el cariño dentro de la cancha”.

Por el lado visitante, Lanús llega como escolta con ocho puntos y un presente invicto. El equipo que dirige Mauricio Pellegrino, reciente campeón de la Copa Sudamericana, igualó en la última jornada ante Talleres gracias a un tanto agónico de Dylan Aquino. El Granate suma dos victorias y dos empates, con ocho goles a favor y seis en contra, y solo lo supera Vélez en la Zona A.

La actualidad de Lanús está marcada por la doble competencia, ya que el próximo jueves disputará la ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. Por eso, Pellegrino podría utilizar una rotación parcial para preservar jugadores de cara al viaje a Brasil. El club, además, organizó vuelos y micros para que los hinchas acompañen al plantel en el duelo de vuelta en Río de Janeiro.

La designación arbitral agrega un condimento especial. Facundo Tello será el juez principal, acompañado por Pablo González, Agustín Méndez, Lucas Comesaña como cuarto árbitro, José Carreras en el VAR y Javier Uziga como AVAR. Tello dirigió a Lanús en 25 ocasiones, con un saldo de 8 victorias, 6 empates y 11 derrotas para el club del sur bonaerense, además de seis expulsiones. El último antecedente fue la caída 2-1 frente a Banfield.

En la tabla, Lanús marcha segundo con ocho puntos, mientras que Independiente se ubica séptimo con seis. Ambos equipos están dentro del lote de clasificación, pero la diferencia entre el primero y el octavo es de solo cuatro unidades, lo que refleja la paridad de la zona.

Las formaciones probables presentan certezas y algunas incógnitas. En Independiente, la principal duda pasa por la presencia de Lomónaco o Fedorco en la zaga. En Lanús, el once dependerá del grado de rotación que decida el cuerpo técnico, aunque se perfila un equipo competitivo pese a la proximidad del compromiso internacional.

PROBABLES FORMACIONES

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco o Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (Avellaneda)

Árbitro: Facundo Tello / VAR: José Carreras

Horario: 20.00

Televisación: ESPN Premium

TABLA DE POSICIONES