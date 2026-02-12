Orgía en un jacuzzi, alcohol y fiestas de ocho días: revelaron las historias prohibidas de las villas durante los Juegos Olímpicos

El equipo jamaiquino de Alpine Skiing en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina (REUTERS/Denis Balibouse)

En plena disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, resurgen las historias detrás de los campos de juego, pistas, piscinas y otros escenarios. La vida privada y el ambiente distendido fuera de las competencias en la Villa Olímpica protagonizan relatos que rompen con la imagen disciplinada del deporte de élite. Más allá de las pruebas oficiales, el entorno donde se alojan atletas de todo el mundo se transforma en escenario de fiestas, encuentros inesperados y relaciones que pocas veces trascienden los muros de esos complejos habitacionales donde todo puede pasar.

Esta faceta oculta volvió a acaparar la atención a raíz de testimonios recopilados por ESPN, que detallan desde la célebre distribución masiva de preservativos hasta episodios como la denominada “orgía en el jacuzzi” en los Juegos de Invierno de Vancouver 2010. Un esquiador (se reservó el nombre) describió ese episodio en el que seis atletas —“algunos alemanes, canadienses y australianos”— participaron en lo que comenzó como una fiesta nocturna en un jacuzzi.

Esa tradición de convivencia y excesos se mantiene, y los organizadores de futuras ediciones prevén medidas de prevención, aunque los intentos por limitar las relaciones sexuales resultan ineficaces. En París 2024, a los 10.500 atletas presentes se les distribuyeron 300.000 preservativos, una indicación clara de la magnitud del fenómeno.

Uno de los pasajes más gráficos corresponde a Josh Lakatos, medallista de plata en tiro olímpico en 1996, quien reconstruyó una escena recurrente en Sídney 2000, cuando permaneció en la villa pese a la orden de abandonar su alojamiento. Instauró la llamada “Casa de los Tiradores”, que durante ocho días albergó fiestas multitudinarias con la participación de deportistas de varias naciones y especialidades. “A la mañana siguiente, lo juro por Dios, todo el equipo femenino de relevos 4x100 de un país con aspecto escandinavo salió de la casa, seguido por los chicos de nuestro lado. Y pensé: ‘Dios mío, vimos a estas chicas corriendo la noche anterior’”, narró el propio Lakatos. Sobre el clima reinante, agregó: “Nunca había presenciado tanto desenfreno en toda mi vida”. En esta vivienda, los atletas también aprovecharon el acceso libre a los preservativos entregados por la clínica local, al punto que Lakatos confesó sentirse como si estuviera “administrando un burdel en la Villa Olímpica”.

Susen Tiedtke conoció a su marido en Barcelona 1992 (Photo by Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images)

Este patrón se repite más allá de cada edición. Según la ex saltadora de longitud Susen Tiedtke, quien compitió en dos ediciones de los Juegos y conversó al respecto tanto con el diario BILD como con Sportbible, el alto nivel físico y la descarga de tensión tras las competencias inciden, sumados al consumo de alcohol y el ambiente festivo. Aseguró: “Al final, terminas teniendo sexo, y hay mucha gente que también lo busca”. Tiedtke calificó la supuesta regla de abstinencia promovida por los organizadores como “una gran broma”, y relató que incluso los ruidos nocturnos solían perturbar el descanso debido a la actividad en las habitaciones contiguas.

La disposición del Comité Olímpico Internacional (COI) por limitar las conductas sexuales incluyó estrategias como camas de cartón en última cita en París 2024, una acción simbólica que no surtió efecto. Desde los Juegos de Seúl 1988, en cambio, se decidió adoptar una política preventiva con la entrega de preservativos, medida que mantiene plena vigencia. Según el balance de París 2024, a cada atleta le correspondió una cantidad que excede con creces la estricta profilaxis, contexto que revela la aceptación implícita de una vida sexual activa dentro del recinto.

Más allá de la mirada institucional, algunos protagonistas describen la Villa Olímpica como un territorio único para el desenfreno. Breaux Greer, lanzador de jabalina estadounidense en Sídney 2000, relató a ESPN que entabló contacto diario con tres atletas diferentes, sin que la falta de medalla le significara un obstáculo para socializar.

La arquera Hope Solo también contó su experiencia (AFP)

En tanto que la esquiadora alpina Carrie Sheinberg, partícipe en Lillehammer 1994, comparó la villa con “un lugar mágico, de cuento de hadas, donde todo es posible”, y subrayó: “Puedes ganar una medalla de oro y acostarte con un chico guapísimo”. En conversación con ESPN, Sheinberg atribuyó esa libertad tanto al deseo de aventura como al anonimato: “Los atletas olímpicos son aventureros. Buscan un desafío, como tener sexo con alguien que no habla su idioma”.

No todos coinciden con esa visión. La ex guardameta estadounidense Hope Solo definió el entorno de la villa como una “gran distracción” para quienes carecen de disciplina, planteando una posición minoritaria frente al resto de opiniones. En contraste, otros testimonios recopilados por ESPN hacen hincapié en episodios de sexo elocuentes “a la vista de todos”, tanto en interiores como al aire libre, incluso “entre edificios” y “en el césped”.

Aunque también puede darse una historia de amor soñada. La propia Susen Tiedtke integró la dimensión personal en su experiencia olímpica. Provenía de una familia y un entorno técnico muy estrictos, aspecto que no impidió que conociera a su futuro esposo, el atleta Joe Greene, durante los Juegos de Barcelona 1992. Se casaron al año siguiente, cerrando así un círculo donde la vida sentimental y la atmósfera singular de la villa se entrelazan, lejos del foco de las cámaras y las medallas.