Deportes

Las fotos del aterrador accidente que sufrió una snowboarder tras caer de cabeza en los Juegos Olímpicos de Invierno

Liu Jiayu debió abandonar la competencia tras la caída. El personal médico la trasladó de inmediato al hospital para descartar graves lesiones. Imágenes sensibles

Guardar
El escalofriante accidente de Liu Jiayu en los JJOO de Invierno

La jornada clasificatoria de halfpipe femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina quedó marcada por la caída de la snowboarder china Liu Jiayu, quien debió ser retirada en camilla tras un incidente que generó preocupación entre los presentes. El accidente ocurrió en el Snow Park de Livigno, en la región de Valtellina, durante la segunda manga clasificatoria.

De acuerdo con reportes de las principales agencias como de The Associated Press y EFE, entre otras, Liu Jiayu, medallista de plata en los Juegos de PyeongChang 2018, perdió el control luego de aterrizar su último salto. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver como el borde delantero de su tabla quedó atrapado en la nieve, lo que provocó que la atleta de 33 años cayera hacia adelante, impactando con fuerza el cuello y la cabeza en el borde del tubo.

La escena generó un inmediato silencio en el estadio y la suspensión de la música ambiental, mientras los equipos médicos acudieron al lugar. El personal médico, detalló que Liu permaneció inmóvil durante varios minutos y fue trasladada en un trineo de emergencia hacia la enfermería del complejo.

Las primeras evaluaciones sugirieron que no presentaba lesiones en la columna cervical, aunque existe preocupación por un posible traumatismo en la cabeza.

La atleta sufrió una escalofriante
La atleta sufrió una escalofriante caída (AP)

La caída de Liu Jiayu ocurrió tras un error en la ejecución de su tercer truco, que alteró el ritmo para el cuarto y decisivo salto. La deportista se encontraba en el puesto 13 de la clasificación y necesitaba avanzar una posición para acceder a la final. Finalmente, quedó fuera de la competencia tras obtener 62,75 puntos en su primera carrera, mientras solo las 12 mejores avanzaron al evento decisivo que se llevará a cabo el próximo jueves.

La prueba se interrumpió durante casi diez minutos luego del accidente. Compañeras de equipo y rivales, incluidos miembros de la delegación china y la estadounidense Chloe Kim, expresaron su preocupación en la zona mixta.

Kim, bicampeona olímpica y líder de la clasificación con 90,25 puntos, también habló con Olympics.com tras su buena performance: “Me siento bien. Feliz de estar aquí. Sin duda, hay mucha presión, pero creo que los Juegos Olímpicos son muy especiales porque contamos con un gran apoyo a nivel mundial”.

La caída de Liu Jiayu no fue el único hecho destacado de la jornada. La estadounidense Chloe Kim encabezó la tabla clasificatoria, seguida por la japonesa Shimizu Sara con 87,50 puntos y su compatriota Maddie Mastro, quien anotó 86,00 puntos. La japonesa Judo Rise y la surcoreana Choi Gaon, de 17 años, lograron ubicarse entre las seis primeras.

Jiayu fue hospitaizada tras el
Jiayu fue hospitaizada tras el accidente (Reuters)

El equipo chino no emitió información inmediata sobre el estado de salud de Liu Jiayu ni sobre su posible continuidad en la competencia. El impacto de la caída y la posterior evacuación de la atleta generaron inquietud entre los espectadores y participantes, según reportaron diversos medios internacionales.

Liu Jiayu compite en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno y es una de las figuras más experimentadas del circuito internacional de snowboard. Su desempeño en Milán-Cortina estaba siendo seguido de cerca por la prensa asiática y por la comunidad deportiva, recordando su medalla de plata obtenida en 2018.

La final de halfpipe femenino está programada para el 12 de febrero a las 19:30 (CET), con la expectativa puesta tanto en la recuperación de Liu Jiayu como en la posibilidad de que Chloe Kim alcance un histórico tercer título consecutivo en la disciplina.

Liu Jiayu compitió en sus
Liu Jiayu compitió en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina. (AP)
La medallista de plata en
La medallista de plata en PyeongChang 2018 buscaba acceder a una nueva final olímpica (AP)
La atleta china de 33
La atleta china de 33 años es referente del snowboard internacional desde hace más de una década (AP)
Liu Jiayu enfrentó la clasificación
Liu Jiayu enfrentó la clasificación de halfpipe junto a las principales figuras del circuito mundial (AP)
Su desempeño en el Snow
Su desempeño en el Snow Park de Livigno fue seguido de cerca por la delegación china (AP)
El accidente de Liu Jiayu
El accidente de Liu Jiayu generó preocupación entre atletas y espectadores en la pista de Valtellina (AP)
El equipo médico intervino tras
El equipo médico intervino tras la caída sufrida por la snowboarder durante la segunda manga (Reuters)
La participación de Liu Jiayu
La participación de Liu Jiayu en Milán-Cortina estaba rodeada de expectativas por su experiencia olímpica (Reuters)

Temas Relacionados

deportes-internacionalJuegos Olímpicos de InviernoSnowboardChinaLiu Jiayu

Últimas Noticias

La nueva oferta que Boca Juniors le hizo a Estudiantes de La Plata por Edwuin Cetré

El Xeneize ofreció un préstamo con opción de compra por el extremo colombiano de 28 años

La nueva oferta que Boca

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

Durante el triunfo 5-0 del elenco parisino, las cámaras captaron al ganador del Balón de Oro enfurecido con el capitán del Olympique Marsella

La polémica frase de Ousmane

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

El argentino salió a pista en el primer turno de entrenamiento en Baréin, pero tuvo problemas en su monoplaza y apenas alcanzó a completar 28 giros

El video del fallo en

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

En la primera jornada de actividad oficial, los 11 equipos de la Máxima suman sus primeros kilómetros. El argentino sufrió un problema técnico, pero pudo volver a girar. Lando Norris fue el más rápido y Verstappen el que más giro

Terminó el día 1 de

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

El director de Williams James Vowles reflexionó sobre el conflicto que explotó en la Máxima tras la denuncia de Ferrari, Audi y Honda sobre los impulsores de las Flechas de Plata

“Habrá ocho autos que no
DEPORTES
La polémica frase de Ousmane

La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

El video del fallo en el Alpine de Franco Colapinto que desató una bandera roja en el primer día de pretemporada de la Fórmula 1

Terminó el día 1 de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Colapinto sufrió una falla con el Alpine y Gasly logró el 8° mejor tiempo

“Habrá ocho autos que no podrán participar”: la advertencia de una figura de la F1 en medio del escándalo por los motores Mercedes

Edwuin Cetré volvió a entrenarse en Estudiantes de La Plata: el motivo por el que se frustró su llegada a Boca Juniors

TELESHOW
La fuerte decisión que tomó

La fuerte decisión que tomó Gianinna Maradona con el apoyo de su novio: “El culpable de mi felicidad”

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

La reacción de Martín Cirio tras el fallo favorable de la Justicia en la demanda que le había hecho su exnovio

La China Suárez deslumbró con sus looks en la presentación de En el Barro 2: corsetería, cuero y glamour

INFOBAE AMÉRICA

El peso cubano cae en

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar: se trata de un mínimo histórico

Falta de combustible en Cuba: más aerolíneas cancelan sus vuelos y evalúan medidas para repatriar a turistas varados

Un fallo de 49 años marca uno de los castigos más severos en la historia reciente de Panamá

Caso Castillo de Princesas: Organismo de Investigación Judicial desarticula organización dedicada al lavado de dinero y proxenetismo en Costa Rica

Turistas colmaron hoteles en San Salvador y se hospedaron en San Miguel ante la residencia de Shakira