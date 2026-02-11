Fue condenada por robar tarjetas de crédito y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno: su provocador festejo

Así festejó tras la conquista: pidiendo "silencio" (REUTERS/Matthew Childs)

Julia Simon conquistó la medalla de oro en la prueba individual de biatlón de 15 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia. Se trata del primer oro individual de su carrera y el segundo que obtiene en estos juegos, tres días después de lograr el título en el relevo mixto francés.

La biatleta francesa, de 29 años, selló una actuación destacada al acertar 19 de 20 disparos y cruzar la meta con 53 segundos de ventaja sobre su compatriota Lou Jeanmonnot, quien se llevó la plata. El tercer puesto fue para la búlgara Lora Hristova.

RMC Sport calificó la carrera de Simon como “casi perfecta”. La deportista manifestó su emoción en Eurosport al finalizar la prueba: “Solo quiero dar las gracias a mis padres y a mi familia. Tengo amigos aquí, sinceramente es increíble”.

Más tarde, en RMC Sport, Simon habló del significado personal del triunfo. Expresó sentir “orgullo” y la impresión de que se “ha cerrado el círculo”. Afirmó que lograr el doblete en los Juegos Olímpicos “es una locura” y señaló: “He construido la carrera de la A a la Z”. En sus declaraciones, insistió en que pudo “disfrutar” del momento, gestionar los errores y mantener la concentración para alcanzar el resultado.

Tras finalizar la carrera, Simon realizó un provocador gesto dirigiéndose a las cámaras al poner el dedo índice sobre la boca, indicando silencio. Ese gesto fue interpretado como una respuesta directa a las críticas que ha enfrentado durante el evento y en las semanas previas. “Ahora lo que me gustaría, en toda honestidad, es que me dejen en paz. Creo que hoy he probado que tengo mi lugar, y ya lo había hecho antes”. enfatizó, tras remarcar que recibe mensajes agresivos.

¿Cuál es la razón de esos mensajes? En octubre de 2025, Simon fue condenada por fraude digital tras el uso no autorizado de tarjetas bancarias de una compañera, un técnico y otra persona vinculada a su entorno. Simon reconoció los hechos ante la justicia. Tanto ella como la selección francesa trataron el asunto internamente antes de la competición, decidiendo centrarse en el aspecto deportivo, según RMC Sport.

Sus compañeros la perdonaron tras su delito: "Pasamos la página porque el objetivo era ganar medallas" (REUTERS/Eloisa Lopez)

Los gastos en las tarjetas indicadas ascendieron a 2400 dólares. “No puedo explicarlo. No recuerdo haberlo hecho. No tiene sentido para mí”, dijo la deportista en la audiencia judicial en la que se trató su caso. La Justicia le impuso una multa de USD 17.000 después de que admitiera su culpabilidad y le ofreciera disculpas públicas a las víctimas.

En Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, el respaldo hacia Simon dentro del equipo y la selección francesa fue patente. Tras el doblete, en Francia surgió un ambiente de reconocimiento y cierta indulgencia mediática, mientras que en Italia la controversia persistió con más intensidad. Simon aseguró que en el seno del equipo “la página se ha pasado” y el objetivo estuvo puesto en “ganar medallas”. En Francia la reacción osciló entre el apoyo por su resistencia personal y el debate sobre las segundas oportunidades en el deporte.

Con su respuesta decidida a las críticas y la presión mediática, Simon inicia una nueva etapa, respaldada por sus logros y determinada a continuar en el alto nivel, dejando atrás la necesidad de reivindicarse.

La francesa, con la presea dorada (REUTERS/Eloisa Lopez)