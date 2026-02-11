Del podio olímpico al heavy metal: la increíble doble vida de Dominik Paris, el esquiador que hizo historia en Cortina

Rise Of Voltage - Time To Shine -Official Sound Track Downhill Skiers-Ain’t No Mountain Steep Enough (Crédito: Rise Of Voltage YouTube)

La hazaña de Dominik Paris en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebran en Cortina, marca un antes y un después para este deportista italiano: a los 36 años, el esquiador conquistó la medalla de bronce en la prueba de descenso en su ciudad natal, coronando una carrera de más de dos décadas en la élite. Pero además, sorprendió al público con su dualidad: es vocalista de la banda de metal italiana Rise of Voltage.

Es que la vida de Dominik Paris desafía cualquier etiqueta y parece hacer historia en más de un sentido. Se subió por primera vez al podio olímpico tras cinco participaciones y se convirtió en el segundo esquiador alpino de mayor edad en lograr una medalla en esta disciplina. Pero el punto más sorprendente: su carrera artística.

La medalla más esperada

El esquiador Dominik Paris sorprende a Italia con su primer podio olímpico tras cinco participaciones y una exitosa carrera en Copa del Mundo (REUTERS/Dylan Martinez)

El sábado olímpico fue histórico para Paris, quien tras cinco participaciones logró su primer podio olímpico. Este resultado lo coloca como el segundo esquiador alpino de mayor edad en alcanzar una medalla en la disciplina.

El oro quedó en manos del suizo Franjo von Allmen, mientras que la plata fue para el italiano Giovanni Franzoni, compañero de equipo. Sin embargo, el impacto de la medalla de Paris trasciende la competencia: el esquiador ya sumaba veinticuatro victorias en la Copa del Mundo y once títulos en el Campeonato Mundial de Esquí, pero jamás había subido al podio olímpico.

“Es una montaña preciosa y difícil. Es fantástico tener aquí al público local”, expresó el propio Paris, visiblemente emocionado, en declaraciones reproducidas por el portal especializado Rock FM. El contexto local y la edad del atleta añadieron una dimensión especial a la jornada, convirtiendo el bronce en una victoria cargada de significado para Italia.

Un veterano de la nieve

La histórica hazaña de Paris lo convierte en el segundo esquiador alpino de mayor edad en lograr una medalla olímpica en descenso (REUTERS/Angelika Warmuth)

El palmarés de Dominik Paris refleja una constancia poco frecuente en el esquí alpino. La medalla olímpica llegó después de años de esfuerzo y de varias ocasiones en las que estuvo cerca de subir al podio.

El propio esquiador reconoció la diferencia entre competir en la Copa del Mundo y la exigencia emocional de los Juegos Olímpicos: “La Copa del Mundo es diferente. Los Juegos Olímpicos son realmente especiales, nunca sabes lo que va a pasar. Lo di todo en los otros Juegos Olímpicos, cuando estaba en buena forma, era joven y tenía fuerza”, reflexionó Paris.

La perseverancia y la capacidad para mantenerse en la élite internacional se tornan más notables considerando el nivel de exigencia física y mental de su disciplina. El bronce obtenido en Cortina no solo representa el premio a una trayectoria deportiva, sino también la confirmación de su vigencia como referente del esquí italiano.

Rock y velocidad: la otra faceta de Paris

La pasión por la música acompaña a Paris desde los 14 años y se convierte en una vía de expresión paralela a su exigente carrera deportiva (Crédito: Rise Of Voltage YouTube)

Más allá de las pistas, Paris ha construido una identidad única al liderar Rise of Voltage, banda de metal fundada en 2017 junto a su hermano Lukas Paris (guitarra), Frank Pichler (bajo) y Florian Schwienbacher (batería). El grupo publicó los discos Time en 2018 y Escape en 2024, consolidando su presencia en la escena musical italiana y participando en festivales europeos, como detalló Rock FM.

Su incursión en la música no es reciente. Paris recuerda que su pasión comenzó a los 14 años y que, desde entonces, la música ha sido una vía de expresión paralela al deporte. “La pasión comenzó muy pronto, a los 14 años. Es solo una pasión, formamos una banda e intentamos dar algunos conciertos en verano”, contó el esquiador en entrevista con Rock FM.

Entre el escenario y la pista

La doble faceta artística y deportiva de Paris destaca su disciplina y pasión, inspirando a jóvenes músicos y atletas en Italia (REUTERS/Christian Hartmann)

La experiencia acumulada en ambos campos le permite a Paris comparar las exigencias de la música y el deporte de alto rendimiento.

“No es fácil estar una hora en el escenario gritando. Para mí es más fácil y no me pongo tan nervioso cuando compito en esquí, porque sé lo que tengo que hacer”, compartió el atleta, subrayando la diferencia entre la preparación mental para una competencia y la energía requerida en un show en vivo.

El reconocimiento que ha alcanzado en ambos ámbitos lo distingue como un ejemplo singular entre los deportistas italianos. La posibilidad de celebrar su medalla olímpica en casa, frente a sus seguidores y familiares, potenció la emoción de la jornada y reforzó su imagen como referente tanto en el deporte como en la música.

Símbolo de una generación

La perseverancia y versatilidad de Dominik Paris reafirman su imagen como símbolo de una generación capaz de unir deporte y música en la élite (REUTERS/Romina Amato)

El logro de Paris, celebrado tanto en las pistas como en los escenarios, trasciende el esquí y el metal. Su figura inspira por igual a jóvenes atletas y músicos, demostrando que la disciplina y la pasión pueden convivir en los ámbitos más exigentes.

La medalla de bronce obtenida en Cortina es, para muchos, el símbolo de una carrera que desafió los límites de la especialización y que encontró en la diversidad su verdadero motor.