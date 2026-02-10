La AFA informó que televisará los partidos de la Primera Nacional y la Primera B por su plataforma de streaming

El video con la comunicación de la entidad

La Primera B Nacional y la Primera B entrarán en una nueva era a partir de la temporada 2026 que se pondrá en marcha el próximo fin de semana. A través de un comunicado, la AFA dio a conocer este martes que la televisación del torneo cambiará: será transmitida por intermedio del streaming de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Tras la reunión de Comité Ejecutivo, se conoció que los encuentros podrán verse por el sitio web de LPF Play, que emite el Torneo Proyección (la reserva de la máxima categoría) y también tiene a su cargo el Campeonato Femenino de Primera División. Actualmente, la plataforma de LPF Play ofrece gratis (registrándose con un email) las mencionadas transmisiones en vivo y también programas como LPF Show, Lado F o incluso emisiones de AFA Estudio, el proyecto audiovisual de la Casa Madre del fútbol argentino. Además, ofrece resúmenes de los diversos partidos de la Primera División.

“De esta manera, la casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras. La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino. La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa “La Corte”, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos", informó la entidad.

“Durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo. En una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías”, detalló la organización.

El certamen se abrirá este viernes 13 de febrero desde las 17 con el cruce entre San Miguel y Central Norte de Salta correspondiente a la Zona A.

El torneo de la Segunda División del país tendrá dos zonas de 18 equipos cada una, con las incorporaciones de los ascendidos Ferrocarril Midland, Acassuso, Ciudad Bolívar y Atlético de Rafaela, más los descendidos Godoy Cruz y San Martín de San Juan. A comparación del 2025, no estarán Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto tras su salto a la Liga Profesional, al mismo tiempo que bajaron de categoría Arsenal de Sarandí, Alvarado de Mar del Plata, Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate.

La Zona A tendrá a Acassuso, All Boys, Almirante Brown, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Ciudad Bolívar, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano, Deportivo Madryn, Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz de Mendoza, Los Andes, Mitre de Santiago del Estero, Racing de Córdoba, San Miguel y San Telmo.

La Zona B, por su lado, contará con Agropecuario, Almagro, Atlanta, Atlético de Rafaela, Chacarita Juniors, Colegiales, Deportivo Maipú de Mendoza, Ferrocarril Midland, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Tiro de Salta, Güemes de Santiago del Estero, Nueva Chicago, Patronato de Paraná, Quilmes, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Temperley y Tristán Suárez.

El certamen será con partidos todos contra todos en cada grupo de local y visitante, además de una fecha Interzonal con ida y vuelta. Los dos equipos que más puntos sumen de las zonas se enfrentarán en una final por el primer ascenso en partido único en estadio neutral: el derrotado se unirá a la segunda fase del Reducido.

El fixture se extenderá desde este 14 de febrero hasta el fin de semana del 24 de octubre cuando se dispute la última de las 36 fechas de rueda de grupos. Entre el 31 de octubre y el 12 de diciembre se disputará la primera final por el ascenso, el Reducido y la segunda definición por el restante boleto a la Liga Profesional.

El Reducido enfrentará los 7 equipos mejor ubicados detrás de los dos líderes (del 2° al 8°). Además, habrá cuatro descensos.

El comunicado completo de la AFA

Todos saben el valor y el significado de las categorías del ascenso para el crecimiento de nuestro deporte. Por eso, desde hace tiempo se analizaba esta posibilidad, la cual hoy, se convierte en una hermosa realidad.

En ese sentido, cabe destacar los importantes beneficios que esta nueva modalidad traerá para todo el fútbol argentino, como el aumento de la visibilidad de los torneos organizados por la AFA (difundiendo clubes y jugadores), la flexibilidad y simultaneidad en la programación de partidos, y la interacción directa con la audiencia que habitualmente sigue estas competencias.

Además, la plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) permitirá a cualquier persona acceder al contenido (en vivo o en diferido) desde cualquier parte del mundo y utilizando cualquier tipo de dispositivo. De esta forma surge un excelente canal de comunicación institucional hacia los hinchas, socios y aficionados, tanto desde la AFA como desde cada una de las instituciones que integran sus competencias. La utilización de esta plataforma a su vez permitirá el acceso a nuevas fuentes de ingresos directas (como son las suscripciones y la publicidad) como indirectas (patrocinios o la estática, entre otros), promoviendo la generación de recursos económicos para la AFA y sus clubes, y constituyendo una inversión a futuro para el fútbol argentino.

Durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo. En una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías.

La plataforma LPF PLAY (La Pasión del Fútbol) tiene más de 3 años en el medio y mediante el método de suscripciones alcanzó más de 600 mil usuarios registrados. Cuenta con un sistema de acceso fácil y rápido, y posee una interfaz dinámica e intuitiva. Obviamente, se puede ver desde cualquier dispositivo (SmartTV, PC/Notebooks/Tablets y teléfonos celulares), y el acceso a las secciones es de acuerdo con la categoría o el tipo de contenido.

Actualmente, LPF Play ofrece los resúmenes de los partidos de la Liga Profesional; la transmisión en vivo y en directo del Campeonato Femenino de Primera División; el 100% de los partidos de la Categoría Proyección; las conferencias de prensa previas semanales de la Primera División en vivo; el show de goles de todas las fechas, y programas semanales como AFA Estudio, LPF SHOW, Lado F, entrevistas, desafíos, juegos de los futbolistas, etcétera...

De esta forma, la AFA sigue pisando fuerte en el contexto internacional, adaptando los mayores adelantos tecnológicos mundiales a nuestro fútbol de entrecasa, con innovaciones que convierten en exportables y muy visibles a todas nuestras categorías y jugadores. Como nuestro viejo y querido fútbol argentino se lo merece.

LA PRIMERA FECHA DE LA PRIMERA B NACIONAL

Viernes 13 de febrero

17.00: San Miguel vs. Central Norte de Salta

21.00: Atlético de Rafaela vs. Almagro

21.30: Godoy Cruz de Mendoza vs. Bolívar

22.00: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Colegiales

Sábado 14 de febrero

17.00: All Boys vs. Mitre de Santiago del Estero

17.00: Deportivo Morón vs. Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo vs. Ferro Carril Oeste

17.00: Acassuso vs. Chaco For Ever

18.00: Agropecuario vs. Maipú de Mendoza

19.00: Tristán Suárez vs. Temperley

20.00: Colón de Santa Fe vs. Deportivo Madryn

Domingo 15 de febrero

17.00: Güemes de Santiago del Estero vs. Nueva Chicago

17.00: Chacarita vs. San Martín de San Juan

17.30: Los Andes vs. Almirante Brown

19.00: Racing de Córdoba vs. Estudiantes de Buenos Aires

19.00: San Martín de Tucumán vs. Patronato de Paraná

Lunes 16 de febrero

17.00: Atlanta vs. Quilmes

17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Ferrocarril Midland