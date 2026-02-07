Argentina iguala 1-1 en la Copa Davis a la espera de la definición del domingo: Tirante logró la ventaja, pero Trungelliti cedió su partido

Thiago Tirante durante su partido frente a Hyeon Chung (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Tras los dos primeros partidos de singles, Argentina iguala 1-1 frente a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. En el primer turno en el Gijang Gymnasium de Busan, Thiago Tirante (95° del ranking de la ATP) derrotó a Hyeon Chung (392°) por 2-6, 7-5 y 7-6 (5). Luego, Marco Trungelliti (134°) perdió frente a Soon-Woo Kwon (343°) por 7-6 (6) y 6-2.

La serie se definirá a partir de la 01:00 del domingo (hora argentina), con el partido de dobles que enfrentará a Guido Andreozzi (32° en dobles) y Federico Gómez (134° en esa modalidad) con Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

Posteriormente, se disputarán los singles invertidos: Tirante frente a Kwon y, de ser necesario, Trungelliti ante Chung. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.

Thiago Tirante peleó hasta el final y le dio el primer punto a la Argentina

En el Single 1, Tirante mostró espíritu de lucha y revirtió un partido difícil frente a Chung, a quien venció en una batalla de 2 horas y 52 minutos.

El platense sintió los nervios del debut en el seleccionado y llegó a estar set abajo y 3-4 con el saque en favor de su rival. Pero nunca se rindió y tuvo premio.

Chung dominó el primer parcial. A partir del quinto juego, el local mostró algunos destellos de aquel que fue 19° del mundo y eliminó en sets corridos a Novak Djokovic del Australian Open 2018. Se plantó mejor desde el fondo de la cancha ante un Tirante desconcertado. Chung estuvo firme con el servicio e hizo daño con la derecha. Fue su fórmula para lograr dos quiebres consecutivos y cerrar el set por 6-2.

El abrazo de Thiago Tirante con el capitán Javier Frana tras el triunfo del argentino en el primer punto de la serie (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

En el segundo juego de la siguiente manga, el coreano exhibió las primeras dudas: cometió tres dobles faltas y Tirante alcanzó su primer quiebre en el partido. No fue suficiente para que el argentino terminara de acomodarse. Chung logró otro quiebre y sirvió con la chance de quedar a tiro del triunfo. Sin embargo, se mostró vacilante cuando debió hacerse cargo de la ventaja.

El argentino fue tomando confianza y mostró mayor eficacia en los momentos decisivos. Hasta que, en el duodécimo juego, Chung dejó en la red una volea tras un saque abierto y Tirante se llevó el set.

Para Tirante fue más que emparejar el tanteador: fue sacarse las dudas de la primera vez y fortalecer el ánimo. Fue, también, la confirmación de que no iba a ser fácil y que tendría que luchar hasta el final para salir a flote.

En el tercer set reinó la paridad y mostró a dos jugadores solventes con el servicio, a punto tal de que no hubo quiebres. El primer punto de la serie se definió en el tie-break, donde el platense estuvo más preciso: en su tercer match point -el primero con su saque-, arriesgó con una derecha invertida y selló el 1-0 para la Argentina.

Tirante prolongó su buen momento desde el inicio del año. El mes pasado logró su primera victoria en un Grand Slam sobre canchas rápidas al derrotar al local Aleksandar Vukic (77°) en sets corridos, por la primera ronda del Australian Open. Ese día, el platense logró el ace más rápido del torneo: 228 kilómetros por hora.

La semana previa a su llegada a Busan, y como parte de su preparación para la serie de Copa Davis, Tirante tuvo una buena participación en el Challenger de 125 de Manama, en Baréin, donde llegó a cuartos de final.

Desahogo. Thiago Tirante se deja caer en el suelo tras su victoria ante Hyeon Chung (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Marco Trungelliti no pudo sostener el ritmo y Soon-Woo Kwon igualó la serie

En el segundo punto, Kwon confirmó que su ranking actual dista mucho de su verdadero nivel. Tras un encuentro mayoritariamente equilibrado, el coreano encontró los caminos para superar a Trungelliti (134°) y darle el empate a su país.

El primer set exhibió una paridad casi absoluta. Ninguno de los dos logró imponerse y ambos dividieron aciertos y errores. Trungelliti consiguió un quiebre en el cuarto juego, aunque Kwon lo recuperó en el siguiente.

Así llegaron al tie-break, donde el dramatismo se estiró hasta el final. Kwon, en su cuarta oportunidad, logró cerrar la manga y se adelantó en el tanteador.

Los primeros pasajes del segundo set también mostraron paridad, hasta que, en el sexto juego, Kwon vio la chance y la aprovechó: quebró el servicio de Trungelliti, mantuvo el propio y encontró la confianza para ir por todo el botín.

En el octavo juego, el coreano volvió a imponer presión sobre el saque del argentino y el plan le salió bien: selló el set y el partido, para establecer el 1-1 en la serie.

Kwon confirmó su buen arranque de temporada. Luego de disputar apenas ocho torneos durante el año pasado -con tres trofeos y una final- por tener que unirse al servicio militar obligatorio en su país, el tenista abrió el 2026 de manera inmejorable al conquistar el Challenger de Phan Thiet (categoría 50), en Vietnam. Tras partir desde la clasificación, Kwon hilvanó siete victorias consecutivas sin ceder sets y levantó su primer título en ese circuito desde febrero de 2019.

Marco Trungelliti durante su partido frente a Soon-Woo Kwon (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Así se juega la Copa Davis

Las 26 naciones que participan esta semana en la primera ronda de los Qualifiers van en busca de un lugar en la segunda fase, prevista para septiembre. Los 13 equipos ganadores avanzarán a esa instancia y se sumarán a España, que aguardará por el vencedor de la serie entre Chile y Serbia, para disputar siete eliminatorias bajo el formato de local y visitante. Luego, los siete países que superen esa fase accederán al Final 8 de Bolonia, donde se unirán al anfitrión Italia para la etapa de eliminación directa, programada para noviembre.

Las series de esta semana se desarrollarán al mejor de cinco puntos, distribuidos en dos jornadas de competencia.

En el primer día, el singlista número uno del equipo local se medirá ante el número dos del conjunto visitante, y a continuación se repetirá el cruce en sentido inverso.

La segunda jornada se abrirá con el partido de dobles. Luego se enfrentarán los jugadores número uno de cada país y, finalmente, se cerrará la serie con el duelo entre los singlistas número dos.

Todos los encuentros se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break.

Marco Trungelliti saluda a Soon-Woo Kwon luego del partido (Fuente: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Qué les espera a los equipos eliminados

Las 13 selecciones que no logren avanzar en esta primera ronda de los Qualifiers competirán en el Grupo Mundial I en septiembre, junto a los países que resulten vencedores de los Play-offs del Grupo Mundial I, que se juegan este mismo fin de semana.

Los cruces de la primera ronda:

Corea del Sur vs Argentina

Chile vs Serbia

Alemania vs Perú

Croacia vs Dinamarca

Ecuador vs Australia

Noruega vs Gran Bretaña

Bulgaria vs Bélgica

Japón vs Austria

India vs Países Bajos

Hungría vs Estados Unidos

República Checa vs Suecia

Francia vs Eslovaquia

Canadá vs Brasil