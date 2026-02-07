Deportes

Menos equipos y un descenso por Promoción: los impactantes cambios que estudia la Serie A de Brasil

El Brasileirao se plantea realizar importantes modificaciones en su campeonato de cara al próximo año

El fútbol brasileño estudia la
El fútbol brasileño estudia la chance de achicar el número de equipos en Primera División (Credit Image: © Fabricio Bomjardim Da Silva/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debate una transformación profunda para el principal torneo de clubes del país. Según informó Globo Esporte, la entidad impulsa un plan que podría modificar la estructura de la Serie A del Brasileirao, con cambios en el número de equipos participantes, el sistema de descenso y la introducción de rondas eliminatorias, conocidos como playoffs.

De acuerdo con el citado medio, el grupo de trabajo creado por la CBF y representantes de los clubes analiza la posibilidad de reducir la cantidad de equipos de la Serie A de 20 a 18. La propuesta incluye además disminuir los descensos directos de cuatro a tres clubes. En caso de aprobarse, solo los dos últimos de la tabla perderían la categoría de manera directa, mientras que el antepenúltimo disputaría una Promoción frente al tercer clasificado de la Serie B para definir el último cupo en la máxima división (será mediante un playoff).

La intención de la CBF es que la transición sea gradual. Durante la primera etapa, la Serie A mantendría los cuatro descensos, pero la Serie B solo otorgaría tres ascensos. Esta fórmula reduciría a dieciocho el número de equipos en la elite en dos temporadas. Según detalla Globo Esporte, clubes como Vasco da Gama, Santos, Internacional, Grêmio, Bahía y Vitória ya manifestaron su respaldo a la reducción de descensos. Argumentan que así disminuye el riesgo de perder la categoría para instituciones históricas, mientras que otras entidades, como Flamengo, optaron por no pronunciarse públicamente.

Entre los principales argumentos a favor de la reforma, la CBF sostiene que el nuevo formato fortalecería el valor comercial y la atractividad del campeonato.

El Brasileirao podría pasar a
El Brasileirao podría pasar a tener 18 equipos en lugar de 20 (Copyright: xEvandroxOliveirax)

Los cambios más inmediatos se verán en la Serie B, donde este año se implementarán playoffs para el ascenso. Los equipos que finalicen entre el tercer y el sexto puesto disputarán eliminatorias de ida y vuelta para definir los dos cupos restantes a la Serie A del año siguiente, acompañando a los dos primeros clasificados. Esta medida fue aprobada por mayoría en el Consejo Arbitral de la división y servirá como banco de pruebas antes de posibles ajustes en la máxima categoría.

El debate impulsado por la CBF no se limita al formato de competencia. La entidad también analiza reducir la cantidad de futbolistas extranjeros permitidos en cada partido, actualmente fijada en nueve por equipo. El argumento principal es proteger el desarrollo de los jugadores brasileños más jóvenes. Además, se estudia la regulación del uso de césped sintético y se modificó el límite de partidos jugados para que un futbolista pueda transferirse entre clubes de Brasil, pasando de siete a doce encuentros.

La implementación de playoffs genera expectativas entre los clubes, que ven en la medida una oportunidad para incrementar el interés del público y los patrocinadores.

En contraste con la tendencia brasileña hacia la reducción de participantes, Argentina representa la otra cara de la moneda: el país mantiene un torneo de treinta equipos en su máxima categoría. El modelo argentino prioriza la inclusión de clubes de todo el territorio, lo que genera campeonatos extensos y permite la participación de instituciones con menor peso histórico.

El proceso de reforma en el fútbol brasileño seguirá en debate durante los próximos meses. La CBF busca alcanzar un consenso con los clubes antes de avanzar con los cambios en la Serie A. Por ahora, la Serie B funcionará como laboratorio para evaluar el impacto de los playoffs y la reducción de ascensos y descensos. Las decisiones que se adopten podrían marcar un punto de inflexión en la organización de las ligas sudamericanas, con Brasil en el centro de una discusión que desafía modelos tradicionales y explora nuevas formas de competencia.

