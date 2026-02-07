Deportes

El homenaje que River Plate le hizo al Pity Martínez en su vuelta al Monumental: el emotivo abrazo con Marcelo Gallardo

En la previa del duelo ante Tigre, el atacante de 32 años, autor de uno de los goles más importantes de la historia del Millonario, recibió una plaqueta y se ganó la ovación de los fanáticos

Guardar

El regreso de Gonzalo Pity Martínez al Estadio Monumental como jugador de Tigre este sábado estuvo marcado por una ceremonia emotiva y el reencuentro de uno de los futbolistas más recordados de River Plate con la hinchada que lo vio brillar.

La institución de Núñez organizó un reconocimiento público antes del partido frente al Matador correspondiente a la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026: los dirigentes entregaron una plaqueta al mediocampista mendocino, quien dejó huellas notorias en el club, incluido su decisivo gol en la final de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors en Madrid. El impacto de su trayectoria, sumado a la ovación de los simpatizantes y el abrazo con el entrenador Marcelo Gallardo, convirtió el momento en uno de los episodios más destacados de la jornada.

En el instante previo al pitazo inicial, el Monumental fue escenario de un homenaje cargado de respeto y gratitud. El club no sólo dispuso la entrega de la distinción, sino que toda la parcialidad reconoció su paso y lo recibió con aplausos. La ceremonia se inscribió en la memoria colectiva al trasladar al presente los recuerdos de una etapa dorada.

El homenaje de River al
El homenaje de River al Pity Martínez (Fotobaires)

Martínez, que inició el duelo como suplente en Tigre, selló su salida definitiva de River Plate a finales de 2025. Luego de quedar libre junto a referentes como Milton Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández, aceptó la oferta del Matador en virtud de su proximidad familiar, la buena relación con integrantes del club y el interés por permanecer en la Argentina. Sobre esta elección, el propio futbolista expuso: “Necesitaba primero tomarme un tiempo, que yo necesitaba para mi cabeza. Venía de un año complicado. Decidí estar tranquilo, alejarme un poco de todo para recargar energía y volver a estar con la cabeza totalmente puesta en el fútbol. Tenía opciones, sí, como todo. No me quería ir del país por mi familia. Habíamos tomado la decisión de quedarnos acá. Esperé otros llamados que nunca llegaron también. La opción que había hablado con mi mujer era de Tigre porque estaba cerca de casa, es un club que me gustaba, tenía gente que conocía y me habían hablado muy bien del club. Yo estaba totalmente convencido de que quería estar acá. Hicimos esfuerzo de los dos lados y estamos acá, gracias a Dios”.

El aporte estadístico de Martínez en River resulta contundente: disputó 193 partidos, anotó 37 goles y sumó 42 asistencias vistiendo la camiseta millonaria. Su nombre quedó asociado a la época más exitosa del club en décadas, especialmente por aquella corrida legendaria desde mitad de cancha que selló el 3–1 definitivo en la final continental ante Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquella jugada trascendió lo deportivo y originó cánticos de aliento, como el popular “El Pity Martínez, qué loco que está”, coreado aún en las tribunas.

Nacido en Guaymallén, Mendoza, en 1993, Martínez comenzó su carrera profesional en Huracán, donde alcanzó notoriedad por su aceleración y manejo de balón. Su rendimiento llamó la atención de los principales equipos, y fue River quien realizó el traspaso en 2015. Tras un período de adaptación y cierta resistencia inicial, se consolidó en el equipo y se transformó en pieza clave para la obtención de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y dos Recopas Sudamericanas, entre otros trofeos.

El primer ciclo de Martínez en el conjunto de Núñez estuvo signado por el éxito deportivo: ocho títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2015 y 2018, una Suruga Bank y participaciones decisivas en instancias finales. Su rol protagónico lo llevó a ser uno de los jugadores más queridos por la afición en los últimos años.

Después de su paso por River, el mediocampista emigró al Atlanta United en la Major League Soccer de Estados Unidos, y luego fichó por el Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita, donde compartió vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo. El breve regreso a River en 2023 estuvo condicionado por las lesiones, lo que redujo su participación, aunque integró los planteles campeones del Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Ya en Tigre, el Pity dejó su huella desde el debut, marcando un gol tras una corrida de 40 metros ante Racing Club.

Temas Relacionados

River PlateClub Atletico TigreTorneo AperturaGonzalo Pity Martinez

Últimas Noticias

River Plate pierde contra Tigre en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura

El Millonario, que intenta llegar a la punta del grupo, tiene un duro compromiso ante el Matador. Televisa ESPN Premium

River Plate pierde contra Tigre

Racing venció 2-1 a Argentinos Juniors en Avellaneda consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura

La Academia se impuso en el Cilindro con goles de Tomás Conechny y Santiago Solari. Los de Gustavo Costas cortaron una racha de tres derrotas consecutivas

Racing venció 2-1 a Argentinos

Conmoción en Brasil: un piloto de 19 años fue detenido acusado por la muerte de un menor de edad tras una pelea callejera

Pedro Arthur Turra Basso, integrante de la Fórmula Delta, se encuentra en prisión tras el fallecimiento de Rodrigo Castanheira, de 16 años. IMÁGENES SENSIBLES

Conmoción en Brasil: un piloto

Con 11 tenistas locales, se sorteó el cuadro principal del Argentina Open

El ATP 250 se desarrollará del 9 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, escenario histórico del torneo porteño. Así quedaron definidos los cruces

Con 11 tenistas locales, se

“Soy el N°1 de Argentina, sé que me van a pegar”: la respuesta de Francisco Cerúndolo por las críticas tras ausentarse en la Copa Davis

El mejor tenista albiceleste de la actualidad brindó una conferencia de prensa y respondió sobre su baja en los Qualifiers ante Corea del Sur

“Soy el N°1 de Argentina,
DEPORTES
River Plate pierde contra Tigre

River Plate pierde contra Tigre en el Monumental por la cuarta fecha del Torneo Apertura

Racing venció 2-1 a Argentinos Juniors en Avellaneda consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura

Conmoción en Brasil: un piloto de 19 años fue detenido acusado por la muerte de un menor de edad tras una pelea callejera

Con 11 tenistas locales, se sorteó el cuadro principal del Argentina Open

“Soy el N°1 de Argentina, sé que me van a pegar”: la respuesta de Francisco Cerúndolo por las críticas tras ausentarse en la Copa Davis

TELESHOW
El íntimo festejo de cumpleaños

El íntimo festejo de cumpleaños de Lizardo Ponce: comida casera y amigos

Jimena Barón volvió a los escenarios en Miami y revolucionó la noche con “La Cobra”

Wanda Nara viajó en forma sorpresiva a la provincia de San Luis: cuál fue el motivo

Úrsula Corberó y el Chino Darín en la previa del nacimiento de su primer hijo: paseos en familia y el armado de la cuna

Eugenia Tobal y el “Pelado” López recordaron su romance mediático: “Mi hermano te quiso pegar por eso”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador entrega a Guatemala

El Salvador entrega a Guatemala a prófugo buscado por asesinato y secuestro

Pejerrey bonaerense: el pez emblemático de la Pampa y su camino hacia una acuicultura sustentable

Una mujer grabó escenas de la brutal represión del régimen iraní y ahora teme salir de su casa: “No tienen piedad”

Por qué el disfrute puede convertirse en la clave principal para mantener la motivación en rutinas de fitness y aprendizaje digital

Turistas continúan ingresando por fronteras terrestres para el concierto de Shakira, bajo vigilancia y orientación policial en El Salvador