El homenaje que River Plate le hizo al Pity Martínez en su vuelta al Monumental: el emotivo abrazo con Marcelo Gallardo

El regreso de Gonzalo Pity Martínez al Estadio Monumental como jugador de Tigre este sábado estuvo marcado por una ceremonia emotiva y el reencuentro de uno de los futbolistas más recordados de River Plate con la hinchada que lo vio brillar.

La institución de Núñez organizó un reconocimiento público antes del partido frente al Matador correspondiente a la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026: los dirigentes entregaron una plaqueta al mediocampista mendocino, quien dejó huellas notorias en el club, incluido su decisivo gol en la final de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca Juniors en Madrid. El impacto de su trayectoria, sumado a la ovación de los simpatizantes y el abrazo con el entrenador Marcelo Gallardo, convirtió el momento en uno de los episodios más destacados de la jornada.

En el instante previo al pitazo inicial, el Monumental fue escenario de un homenaje cargado de respeto y gratitud. El club no sólo dispuso la entrega de la distinción, sino que toda la parcialidad reconoció su paso y lo recibió con aplausos. La ceremonia se inscribió en la memoria colectiva al trasladar al presente los recuerdos de una etapa dorada.

El homenaje de River al Pity Martínez (Fotobaires)

Martínez, que inició el duelo como suplente en Tigre, selló su salida definitiva de River Plate a finales de 2025. Luego de quedar libre junto a referentes como Milton Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández, aceptó la oferta del Matador en virtud de su proximidad familiar, la buena relación con integrantes del club y el interés por permanecer en la Argentina. Sobre esta elección, el propio futbolista expuso: “Necesitaba primero tomarme un tiempo, que yo necesitaba para mi cabeza. Venía de un año complicado. Decidí estar tranquilo, alejarme un poco de todo para recargar energía y volver a estar con la cabeza totalmente puesta en el fútbol. Tenía opciones, sí, como todo. No me quería ir del país por mi familia. Habíamos tomado la decisión de quedarnos acá. Esperé otros llamados que nunca llegaron también. La opción que había hablado con mi mujer era de Tigre porque estaba cerca de casa, es un club que me gustaba, tenía gente que conocía y me habían hablado muy bien del club. Yo estaba totalmente convencido de que quería estar acá. Hicimos esfuerzo de los dos lados y estamos acá, gracias a Dios”.

El aporte estadístico de Martínez en River resulta contundente: disputó 193 partidos, anotó 37 goles y sumó 42 asistencias vistiendo la camiseta millonaria. Su nombre quedó asociado a la época más exitosa del club en décadas, especialmente por aquella corrida legendaria desde mitad de cancha que selló el 3–1 definitivo en la final continental ante Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquella jugada trascendió lo deportivo y originó cánticos de aliento, como el popular “El Pity Martínez, qué loco que está”, coreado aún en las tribunas.

Nacido en Guaymallén, Mendoza, en 1993, Martínez comenzó su carrera profesional en Huracán, donde alcanzó notoriedad por su aceleración y manejo de balón. Su rendimiento llamó la atención de los principales equipos, y fue River quien realizó el traspaso en 2015. Tras un período de adaptación y cierta resistencia inicial, se consolidó en el equipo y se transformó en pieza clave para la obtención de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y dos Recopas Sudamericanas, entre otros trofeos.

El primer ciclo de Martínez en el conjunto de Núñez estuvo signado por el éxito deportivo: ocho títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2015 y 2018, una Suruga Bank y participaciones decisivas en instancias finales. Su rol protagónico lo llevó a ser uno de los jugadores más queridos por la afición en los últimos años.

Después de su paso por River, el mediocampista emigró al Atlanta United en la Major League Soccer de Estados Unidos, y luego fichó por el Al-Nassr Football Club de Arabia Saudita, donde compartió vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo. El breve regreso a River en 2023 estuvo condicionado por las lesiones, lo que redujo su participación, aunque integró los planteles campeones del Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

Ya en Tigre, el Pity dejó su huella desde el debut, marcando un gol tras una corrida de 40 metros ante Racing Club.