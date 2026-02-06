El director deportivo de Newell’s habló sobre la versión del posible regreso de Lionel Messi al club en 2027

Sensini habló de la chance de que Messi vaya a Newell's en 2027

El desafío de Newell’s Old Boys para tentar a Lionel Messi a vestir la camiseta rojinegra en el primer semestre de 2027 despertó una ola de expectativas en la ciudad de Rosario y en todo el fútbol argentino, en parte por el sueño compartido por hinchas, autoridades y figuras del deporte nacional de ver al capitán albiceleste regresar al club que lo formó.

Sin embargo, en la última conferencia de prensa que brindó, el director deportivo de la Lepra, Roberto Sensini, le bajó la espuma al asunto: “Si vos me preguntás a mí si quiero que Messi juegue alguna vez en Newell’s, la respuesta es sí. Es el sueño que tenemos todos. La versión incomoda a la familia, al jugador. Tengo la esperanza de que en algún momento Leo vuelva. Esperemos que sea cuando estemos nosotros, sería muy lindo. No quiero entrar en eso porque no me corresponde, por lo menos de Newell’s no salió eso. Está bien, hay que aclararlo, pero yo creo que Leo, cuando quiera volver, lo va a decidir él y no va a hacer falta que lo llamemos nosotros”.

Lo curioso es que el medio TN había publicado declaraciones del vicepresidente leproso Juan Manuel Medina respecto a la hipotética chance de fichar a Messi el año próximo y que el proyecto cuenta con el respaldo tanto de la actual dirigencia como de actores públicos provinciales y municipales, aunque se encuentra aún en la instancia de una carta de intención y depende de factores complejos, como la capacidad de Newell’s para ofrecer una infraestructura adecuada y un plantel verdaderamente competitivo para el astro, quien actualmente cuenta con contrato vigente en Inter Miami hasta fines de la temporada 2028.

Messi junto a dos jugadores de Newell's en el amistoso que se disputó en Miami en 2024 (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

En la conducción de la agrupación UNEN, el actual presidente Ignacio Boero, elegido en diciembre, consolidó los primeros contactos para este movimiento a partir de 2024, incorporando la idea como eje de su plataforma. Como se detalló, el proyecto se transformó pronto en una política para el futuro: “Desde ese momento se empezó a pensar este proyecto a largo plazo”. El propio Boero, como parte de su consigna de campaña, se mostró portando una camiseta de Newell’s con el dorsal 10 y el apellido “Messi”. A Infobae, Boero afirmó a comienzos de diciembre: “Como para todo hincha, sería un sueño que venga, pero tenemos que darle todas las condiciones y que él tenga ganas de venir. Haremos lo que esté a nuestro alcance y hasta lo imposible para que venga”.

Las gestiones iniciales incluyeron conversaciones incipientes con allegados a Lionel Messi, aunque Medina remarcó a TN la necesidad de que el proceso mantenga la máxima cautela: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay definiciones”.

Desde la directiva insisten en dimensionar el proyecto más allá de cualquier especulación deportiva inmediata. Medina fue claro: “Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino”. La iniciativa implica el trabajo articulado de figuras políticas y deportivas de distintos niveles, con el objetivo de crear “las condiciones necesarias para concretar una presencia que sería histórica para el fútbol argentino”. Actualmente, las prioridades de la dirigencia apuntan a reforzar tanto la infraestructura del club como la conformación de un equipo que pueda atraer a la estrella rosarina en la última etapa de su carrera. Medina subrayó: “Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”.

El contexto deportivo inmediato para Newell’s es desafiante. El equipo inició el Torneo Apertura con apenas un punto en las tres primeras fechas, bajo la dirección técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez, lo que llevó a la dirigencia a enfatizar que la difusión de este proyecto no pretende desviar atención ante el magro comienzo futbolístico.

Mientras el club de Rosario avanza con su plan, la actualidad de Lionel Messi está enfocada en otros objetivos. En 2023, el delantero desembarcó en Estados Unidos y, desde su llegada, impulsó a Inter Miami a obtener dos trofeos inéditos para la franquicia: la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024. En el ámbito individual, el capitán argentino fue distinguido con el premio al Mejor Jugador y Máximo Goleador de la Leagues Cup 2023, con 10 goles en siete partidos, y recibió el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS 2024 por sus 36 participaciones en goles en solo 20 partidos de temporada regular.

Dentro del calendario próximo de Messi, destaca la participación en el Mundial 2026 y su continuidad contractual con Inter Miami. El 21 de febrero enfrentará al Los Ángeles FC como visitante por la Major League Soccer, y en abril capitaneará al conjunto que inaugurará el Miami Freedom Park, la nueva sede de la institución.

En días recientes, circuló la versión de una supuesta oferta de Galatasaray, que habría contemplado una experiencia breve en Estambul, limitada a 12 partidos como local para minimizar traslados. Sin embargo, según pudo saber Infobae, no hubo contactos formales ni con el futbolista ni con el equipo estadounidense.

El sueño de la Lepra de ver a Messi en el Coloso del Parque permanece en etapa de planificación, sin definiciones concretas y condicionado tanto por las prioridades deportivas del propio delantero como por la capacidad de Newell’s para cumplir con las expectativas que plantea una negociación de semejante envergadura.