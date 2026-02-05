Deportes

Un esquiador chileno sufrió un terrible accidente y anunció que no competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es grande”

El Comité Olímpico de Chile (COCh) anunció que su estrella Henrik Von Appen no podrá competir en los JJ.OO.

Un esquiador chileno sufrió un impactante accidente y se perderá los JJOO de invierno

El Comité Olímpico de Chile (COCh) anunció la baja de Henrik Von Appen, principal figura nacional del esquí alpino, para los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina. La decisión responde a un accidente sufrido por el deportista durante la Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza, lo que deja al representativo chileno sin su mayor referente a solo días del inicio del certamen.

De acuerdo con un comunicado del COCh, Von Appen padeció una caída a alta velocidad en la competencia suiza, impactando contra las mallas de protección. El accidente derivó en una laceración facial que requirió suturas y en una lesión tipo “asa de balde” en el menisco interno de la rodilla derecha, diagnóstico que obliga a una intervención quirúrgica y a un extenso periodo de rehabilitación. Tras el incidente, el atleta fue evacuado en helicóptero desde la pista para recibir atención médica inmediata en Suiza y, posteriormente, continuar su evaluación en Italia.

Según informó el COCh, el equipo médico local y el jefe de la delegación nacional, José Ángel Rubio, analizaron los exámenes clínicos y de imágenes, concluyendo que Von Appen no podrá competir en la cita olímpica. “El accidente le provocó múltiples lesiones, entre ellas una laceración facial que requirió de suturas y una lesión tipo ‘asa de balde’ del menisco interno de la rodilla derecha”, especificó la entidad en un comunicado oficial.

El propio Von Appen, quien ya se encontraba en territorio italiano, relató el impacto que representa su ausencia en los Juegos Olímpicos de Invierno. “Hicimos todo lo posible, pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca de las carreras olímpicas, como para poder competir por medallas y no solo participar”, expresó el esquiador de 31 años. El deportista enfatizó el valor simbólico de esta cita, que representaba su cuarto ciclo olímpico consecutivo. “Estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel, pero este deporte es así y tiene sus riesgos”.

En las semanas previas al accidente, Von Appen venía de lograr sus mejores resultados en el circuito internacional. El chileno se ubicó en la posición 16 del descenso en la Copa del Mundo de Wengen, en Suiza, marcando un registro de 1 minuto, 35 segundos y 02 centésimas. Ese resultado lo convirtió en el mejor latinoamericano de la disciplina y consolidó su estatus como referente regional. En 2022, además, había finalizado en el puesto 14 de una prueba similar.

La baja de Von Appen modifica la composición del equipo chileno para los Juegos Olímpicos de Invierno, que ahora queda conformado por tres deportistas: Stephanie Joffroy en esquí acrobático, y los debutantes Matilde Schwencke (esquí alpino) y Sebastián Endrestad (esquí de fondo). El COCh y la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile trabajan en la inscripción de un reemplazante para la disciplina, mientras se ajustan las listas oficiales ante la inminente inauguración del evento en Italia.

Chile ha participado en 18 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno desde su debut en Sankt Moritz, en 1948, ausentándose solo en Sapporo 1972 y Lake Placid 1980. Von Appen buscaba igualar el récord de cuatro participaciones olímpicas de los compatriotas Noelle Barahona (2006-2018) y Nils Linneberg (1988-1998).

En cuanto a su proceso de recuperación, Von Appen confirmó que deberá someterse pronto a cirugía y a un periodo prolongado de rehabilitación. “Ahora me toca operarme pronto y luego una larga recuperación. Muchas gracias a todos por su apoyo”, manifestó el deportista desde Italia.

Las pruebas olímpicas de esquí alpino en Bormio están programadas para comenzar el 7 de febrero, mientras el equipo chileno ajusta su preparación ante la ausencia de su máximo referente. La expectativa del COCh y la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile se centra en la pronta recuperación de Von Appen y en la participación de los representantes nacionales en la cita más importante de los deportes de invierno.

