La comparación de Lando Norris sobre los autos de la nueva era de la Fórmula 1 con otra categoría que llamó la atención

La llegada de los nuevos monoplazas de Fórmula 1 para 2026 intensificó el debate dentro del paddock tras el reciente shakedown en el circuito de Barcelona. Lando Norris, actual piloto de McLaren y reciente campeón del mundo, expresó que el comportamiento de estos autos le recuerda a la categoría telonera de la Máxima, la Fórmula 2, en especial por la manera en que exige a los pilotos adaptarse a un estilo de conducción distinto.

Este comentario se produce mientras la Federación Internacional del Automóvil (FIA) busca desmarcarse de cualquier alarma sobre una supuesta pérdida de esencia en la categoría de mayor impacto en el mundo, alegando que los nuevos diseños responden a una evolución tecnológica que marcará la próxima década. “Sin duda se siente más como un auto de F2 en algunos aspectos por la forma en que tenés que manejarlo”, indicó Norris en declaraciones que difundió el sitio especializado Motorsport. “No sé si me gusta o no por el momento”, agregó.

La atención está puesta en cómo evolucionarán estos autos en distintos tipos de circuitos. Norris, subcampeón de F2 en 2018, aclaró: “Creo que ya entendimos bastantes cosas en Barcelona sobre cómo había que manejar el coche, pero en Barcelona estás hablando de curvas de cuarta marcha, de tercera, bastante abiertas, bastante anchas. Cuando llegás a un circuito urbano o a pistas con baches, pistas más lentas, creo que esa es una pregunta que todavía tenemos que responder, y Bahréin responderá algunas de esas preguntas”.

El debate sobre la similitud entre los futuros monoplazas de F1 y los vehículos de F2 ya se había instalado meses atrás, tras las primeras sesiones en simulador de los pilotos para su preparación. Durante el Gran Premio de Las Vegas de la temporada pasada, algunos nombres del paddock aportaron su perspectiva: el piloto de reserva de Aston Martin, Jak Crawford, afirmó que los autos eran “bastante similar de manejar a un auto de F2”, mientras que Isack Hadjar habló de un “rendimiento más cercano a un F2”. La FIA, a través de su director de monoplazas, Nikolas Tombazis, respondió a estos comentarios con una valoración precisa: “Creo que los comentarios sobre un ritmo de Fórmula 2 están muy fuera de lugar. Estamos hablando de tiempos de vuelta, en general, que están en el orden de uno o dos segundos por detrás de donde estamos ahora, dependiendo del circuito, dependiendo de las condiciones”.

Arvid Lindblad durante la última temporada de la F2

En el reciente shakedown privado en Barcelona, fue Lewis Hamilton a bordo de la Ferrari el que marcó un tiempo no oficial de 1:16;348s lo que supone unos cinco segundos más lento que la pole de 2023, aunque obrando la salvedad sobre las condiciones aún lejos del óptimo habitual de carrera. Por contraste, la pole de F2 del año pasado en ese mismo trazado fue el 1:25:180 de Arvid Lindblad (nuevo piloto de Racing Bulls), lo que evidencia la distancia entre ambas categorías pese a los recientes comentarios.

La nueva generación de autos de F1 incorporó un chasis más pequeños y livianos con aerodinámica activa, y una motorización en la que prácticamente la mitad de la potencia se genera de forma eléctrica, por esto el valor de la administración de la energía, permitiendo a los conductores desplegar incrementos de potencia para adelantar o defender sus posiciones. En contraste, los F2 mantienen motores turbo, pero sin asistencia eléctrica. Esta diferencia tecnológica refuerza el carácter de la Máxima como vanguardia técnica, aunque la convergencia en sensaciones de manejo es motivo de análisis entre los pilotos.

En medio de un análisis de Motorsport, Esteban Ocon y Oliver Bearman, pilotos de Haas, y el compañero de Norris Oscar Piastri, se sumaron al debate al calificar a los nuevos autos como “más ágiles” que sus antecesores. Por su parte, Gabriel Bortoleto también compartió sus impresiones tras subirse a la nueva máquina: “Son muy diferentes. Se sienten un poco distintos. No sé cómo expresarlo porque no manejé realmente ningún auto similar en el pasado. Diría que el auto de Fórmula 2 es mucho más lento que el de las viejas regulaciones de Fórmula 1. Y siento que estos también van a ser más lentos”, dijo el brasileño que tendrá su debut en Audi, la automotriz que adquirió al equipo Sauber.

“Es muy bueno. Tener ahora el motor con un 50% eléctrico: salís de la curva y tenés muchísima velocidad desplegándose, y entonces podés ver lo fuerte que es. Sigue siendo un auto de carreras y no es otro mundo. Es simplemente un cambio de reglamento nuevo que es muy diferente”, agregó Bortolero.

Las pruebas de Bahréin, que comenzarán la próxima semana, servirán para precisar hasta qué punto la diferencia entre la nueva F1 y las demás categorías, en este caso la Fórmula 2, resulta tangible tanto en lo que marca el cronómetro como en sensaciones sobre la pista que marcaron los pilotos tras su primera vez arriba del nuevo monoplaza.

Lando Norris, flamante campeón de la F1 en 2025 (REUTERS/Satish Kumar)