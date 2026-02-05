Deportes

El álbum de fotos con los looks más innovadorores de los deportistas durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Ya sea en la ceremonia de apertura o en la competencia, esta nueva edición olímpica invernal marcará tendencia para la moda deportiva

Los innovadores uniformes de las
Los innovadores uniformes de las delegaciones para los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se pondrán en marcha de manera oficial este viernes 6 de febrero con la ceremonia de apertura que se llevará a cabo en el estadio San Siro de Milán y en el resto de las otras sedes de competencia. La inauguración será un momento especial en el cual los fanáticos podrán deleitarse con un desfile de moda deportiva y tradición. Los uniformes de las delegaciones emergen como símbolos de identidad y creatividad en el que los países le muestran al mundo destellos de sus orígenes.

Frente a este conexto, Mongolia mostrará una propuesta extravagante en lo que será su vestimenta. La delegación mongola utilizará prendas confeccionados con cachemira inspiradas en la vestimenta del antiguo Imperio Mongol. Las prendas combinan lujo y motivos ancestrales, incluyendo aberturas funcionales, cuellos elevados y cierres superpuestos, elementos que representan la protección y cohesión. Los acabados en seda y bordados tradicionales refuerzan el carácter ceremonial, mientras la colección casual de punto adopta símbolos de la vida nómada y la ger mongola, una estructura de viviendo tradicional. Parte de la colección está disponible al público, con el deel ceremonial alcanzando precios próximos USD 785.

En el caso de Haití, los dos esquiadores que competirán en los Juegos lo harán con uniformes confeccionados por la diseñadora italo-haitiana Stella Jean, que originalmente presentaban una imagen de Toussaint Louverture, el ex esclavo que lideró una revolución que creó la primera república negra del mundo en 1804. El COI dictaminó que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político, lo que obligó a Jean a encontrar una solución creativa: pintar sobre el padre fundador de la nación.

Jean, quien diseñó los uniformes de Haití para los Juegos de París 2024, esta vez se inspiró en una pintura de Louverture montado en un caballo rojo por el artista haitiano Edouard Duval-Carrié.

En su papel de anfitrión, Italia recurrió a una reconocida marca local para vestir a sus atletas. La colección se caracteriza por el blanco puro, en armonía con la nieve de las Dolomitas, con bordados de “Italia” en 3D y accesorios trabajados con detalle. Francia, otra de las delegaciones que siempre se destacan en los eventos deportivos globales, se inclinó por la combinación pasado-presente con un diseño que mezcla estilo retro y moderno, con referencias al paisaje montañoso y al entorno invernal de los Juegos Olímpicos.

Por su parte, la potencia Estados Unidos se mostrará al mundo desde la ciudad de la moda en Italia con uniformes inspirados en el clásico estilo estadounidense de montaña. La colección destaca abrigos de lana, prendas acolchadas y detalles en los colores de la bandera, complementados con botas de ante. Otro país que se destacará entre las más de 90 delegaciones que desfilarán en la apertura será Islandia, que presentará uniformes blancos y un degradado tricolor inspirado en los glaciares y la bandera islandesa. El lanzamiento celebra el centenario de la histórica marca del país.

Entre las delegaciones latinoamericanas, sobresalió las prendas que mostrará Brasil, que confió en una marca italiana para equipar tanto a sus representantes como al cuerpo técnico de esquí alpino. Además, Noruega reafirmó su tradición presentando jerseys de lana con motivos nórdicos clásicos y adaptaciones modernas para esta edición, una pieza que enlaza herencia escandinava y diseño contemporáneo. Canadá apostó por una colección centrada en el confort y la versatilidad que incluye prendas que pueden transformarse y colores inspirados en los paisajes del país, sumando funcionalidad y simbolismo nacional.

En el ámbito de los uniformes para competir, uno de los que llamó la atención entre los fanáticos de la moda fue el del equipo de Biatlón de Lituania, que combinó de gran manera los atuendos con los colores de la bandera del país.

Este viernes, la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026 se transformará en una pasarela de moda en la ciudad que alberga a las marcas más reconocidad del mundo. Esta vez, los atletas serán modelos que mostrarán piezas inspiradoras de sus países para que el mundo los reconozca.

