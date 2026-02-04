Deportes

Se hacían pasar por el presidente de Sarmiento para estafar empresas: uno de los delincuentes tenía tobillera electrónica

Dos personas con antecedentes fingían ser Fernando Chiofalo, titular de la institución de Junín. El operativo de simulación para detenerlos

Guardar
Los delincuentes fueron detenidos por
Los delincuentes fueron detenidos por efectivos de la DDI Junín

Primero pidieron juegos de grifería, después de sanitarios y también porcelanatos. Con el antecedente de que el año pasado para esta misma fecha la estafa les había salido bien, volvieron a usar la misma modalidad: hacerse pasar por el presidente de Sarmiento de Junín para pedir materiales para la construcción que supuestamente se necesitaban para arreglos y ampliaciones del club. Claro, porque la institución está en permanente proceso de crecimiento y es difícil desconfiar más cuando quien supuestamente hace el pedido es el propio Fernando Chiofalo, titular del Verde hace más de 20 años. Pero el tema es que, como se dice en la jerga policial, se sobregiraron: siguieron pidiendo materiales y el dueño del corralón Forte House empezó a desconfiar. Pidió que le mostraran de dónde venía el pedido y si bien el rostro del número de Whatsapp que solicitaba los materiales era el de Chiofalo, el número le sonaba desconocido. Entonces paró el envío hasta poder comunicarse con el titular del club, que estaba de viaje en el exterior. Cuando finalmente lo logró, éste negó ser el autor de ese pedido y menos desde el abonado en cuestión.

Lo que siguió fue digno de una película bien argentina: hubo una denuncia policial por estafa y se programó seguir la secuencia con una entrega programada haciéndoles creer a los delincuentes que estaba todo okey. Así y bajo la dirección de la fiscal Vanina Lisazo y con la participación de la DDI de Junín, se realizó todo el procedimiento. Se cargó el flete y se transportó la mercadería al lugar indicado, una finca en la zona suroeste de la ciudad.

Allí aparecieron dos personas que se presentaron como los encargados de hacerse del material para Sarmiento y apenas empezaron a descargar las 12 cajas de porcelanato aparecieron los policías bonaerenses para detenerlos. Pero esto no fue lo más sorpresivo: uno de los autores de la estafa tenía puesta una tobillera electrónica por lo cual estaba cursando una pena en modo de libertad controlada, aunque la parte del control no parece haberse cumplido muy cabalmente. Cuando cruzaron los datos, la Policía dio con que se trataba de un hombre llamado Miguel Sosa que tenía una condena dictada por un ilícito de 2021 y que gozaba del régimen de semi detención en la Unidad Penal 16 de Junín, que implica que sale por el día supuestamente a trabajar y por las noches vuelve a dormir al penal.

El comunicado de Sarmiento cuando
El comunicado de Sarmiento cuando se produjo la primera estafa, el año pasado

Junto a él detuvieron a su cómplice, Jesús Chiachio, que también tendría antecedentes y habría recuperado la libertad poco tiempo atrás. Es más, se presume que ambos formarían parte de una banda que hacía estafas virtuales desde la misma cárcel.

Lo más llamativo de todo esto es que es el año pasado exactamente a esta misma altura se había producido la misma estafa con igual modalidad aunque en aquel momento pudo ser concretada. De hecho el club Sarmiento de Junín publicó en sus redes oficiales el 4 de febrero de 2025 un comunicado expresando lo siguiente:

“En los últimos días personas inescrupulosas ajenas a nuestra institución estuvieron realizando llamados solicitando materiales de construcción haciéndose pasar por nuestro presidente, Fernando Chiofalo. Si reciben un llamado del número 2364393060 sepan que se trata de una estafa. El club ya realizó la denuncia correspondiente”.

En aquel momento los delincuentes se salieron con la suya y habrá pensado que un año después todo había quedado en el olvido y podían volver a generar una estafa con la misma modalidad. Pero en esta oportunidad, perdieron.

Temas Relacionados

Sarmiento de JunínFernando ChiofaloEstafadoresargentina-deportes

Últimas Noticias

“Ser capitán del Manchester United implica afrontar un escrutinio constante”, admitió Bruno Fernandes

En el podcast Rio Ferdinand Presents, el portugués reveló su mirada sobre la responsabilidad máxima en Old Trafford, destacó el peso de la tradición en la institución y expuso los desafíos internos y externos que enfrenta quien asume el mando del plantel

“Ser capitán del Manchester United

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

La figura de Los Leones se refirió a los inicios del romance con Rob Jetten. Ambos anunciaron su compromiso en noviembre de 2024

La confesión del deportista argentino

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El wing de Sharks aprovechó una distracción de Warrick Gelant en el ingoal y apoyó el try que sentenció el duelo a ocho minutos del final

Infobae

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La influencer y conductora brasileña Virginia Fonseca reveló cómo debe consultar cada medicamento con el equipo médico del delantero del Real Madrid, incluso si es aplicado en sus zonas íntimas

El ejemplo sexual que dio

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

La AFA informó que el equipo que lidera Lionel Scaloni hará base en la ciudad de Kansas, aunque por el momento se desconoce el centro de entrenamiento que utilizarán

La selección argentina confirmó dónde
DEPORTES
La confesión del deportista argentino

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

TELESHOW
Beto Casella y Marcela Tauro

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Un dibujo de Rembrandt se

Un dibujo de Rembrandt se vendió por USD 17,8 millones y el dinero irá a la conservación de felinos

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana