Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Matías, mediocampista ofensivo como su papá, marcó el 2-2 con el que Instituto igualó con Lanús en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura

*El gol de Matías Gallardo

Matías Gallardo, hijo del entrenador de River Plate, consiguió su primer gol en la élite del fútbol argentino. El volante ofensivo de 22 años marcó para Instituto de Córdoba en el epílogo del empate 2-2 frente a Lanús en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura.

Gallardo ingresó desde el banco a los 72 minutos. Mostró actitud en la cancha y a los 93 minutos fue a buscar a la salida de un tiro de esquina. Logró desmarcarse y de cabeza venció la resistencia de Nahuel Losada. Luego tuvo otra chance, pero no pudo convertir.

Luego del encuentro, Gallardo habló sobre su bautismo goleador. “Es una noche muy especial para mí por mi primer gol. Fue con mucha euforia. Justo vinieron mi vieja (Geraldine La Rosa), mi hermanito (Benjamín, de cinco años) y mi novia, que siempre están presentes. Esto es para toda mi familia y mis amigos”, dijo en diálogo con TNT Sports.

Matías Gallardo habló sobre su bautismo goleador en Primera División

“Los chicos hicieron un gran primer tiempo y en el segundo Lanús hizo un gran segundo tiempo. Pude entrar, no se me venía dando. Después me quedó otra, pero para la derecha. Contento que pude ayudar al equipo y porque le pongo mucha garra todos los días”, agregó.

También destacó la actitud de los más experimentados con los jugadores jóvenes del plantel: “Franco (Jara) y los chicos más grandes siempre nos dan el apoyo y la confianza para poder jugar y que lo hagamos sueltos. Contento porque no perdimos y ahora vamos a Gimnasia por los tres puntos”.

Por último, se refirió a la salida de Daniel Oldrá como entrenador: “Nunca es lindo cuando se va un técnico. Lo queríamos mucho a él y su cuerpo técnico, pero son cosas que pasan en el fútbol. Tocó que vengan Bruno (Martelotto) y Miliki (Giménez), que también nos dan esa energía y ese contagio que necesitábamos".

Matías, nacido el 24 de noviembre de 2003, es uno de los tres hijos de Marcelo Gallardo. Su hermano mayor, Nahuel (27), también es futbolista y hoy milita en San Martín de Tucumán, en la Primera Nacional. Santino, el que le sigue, se está formando en la MLS. El más chico es Benjamín, que hoy vio su bautismo goleador.

El actual futbolista de la Gloria tiene contrato hasta diciembre del año próximo. Se forjó en las Inferiores de River Plate desde 2014, cuando su padre comenzó su primera etapa como DT en el club de Núñez. Incluso, su imagen fue muchas veces viral por los abrazos con el Muñeco cuando el juvenil se desempeñaba como alcanzapelotas.

En julio de 2023, el centrocampista firmó en el Atlanta United 2 estadounidense y el año pasado se incorporó al conjunto de Alta Córdoba, donde lleva ocho partidos.

Luego de dos derrotas iniciales, Instituto pudo sumar su primer punto y marcha en la 12ª colocación en la Zona A del Torneo Apertura.

En la próxima fecha Instituto visitará a Gimnasia de Mendoza el domingo a partir de las 22.15.

Instituto no comparte su grupo con River Plate y Matías solo podría verse la cara con su padre en un encuentro en caso de que ambos equipos se crucen en los playoffs. Recién comenzó el certamen y las instancias eliminatorias se conocerán luego de 16 fechas de la fase regular.

