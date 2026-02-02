Deportes

Sismo en el mercado de pases: James Rodríguez fue ofrecido a dos equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores

El mediocampista de 34 años sigue sin club y se mantiene enfocado en el objetivo de lograr rodaje en la previa al Mundial 2026

James Rodríguez se encuentra sin
James Rodríguez se encuentra sin equipo tras su salida de León de México (crédito AFP)

El futuro de James Rodríguez permanece rodeado de incertidumbre a medida que se acerca el Mundial 2026: el mediocampista colombiano sigue sin club. Desde el 8 de noviembre de 2025, el ‘10’ no juega un partido oficial, lo que acentúa la preocupación en torno a su estado competitivo a pocos meses de la cita mundialista.

En este contexto, James se mantiene enfocado en su preparación individual, mientras su nombre circula entre posibles destinos y negociaciones abiertas. Días atrás el futbolista compartió imágenes del entrenamiento que realiza en su casa con el objetivo de fichar con algún club y cortar la falta de ritmo competitivo, que representa un desafío adicional de cara a las exigencias de la selección de Colombia.

James Rodriguez podría retornar al
James Rodriguez podría retornar al fútbol argentino (Credit: Mark J. Rebilas)

De acuerdo con el portal 0221, Estudiantes de La Plata recibió el ofrecimiento para sumar al mediocampista colombiano de 34 años, tras quedar libre del León de México. El club platense, presidido por Juan Sebastián Verón, analiza la propuesta con cautela. Aunque la posibilidad de incorporar a una figura de la talla de James supondría una inversión de alto impacto.

El contexto deportivo de Estudiantes, vigente campeón argentino y uno de los siete representantes nacionales en la próxima Copa Libertadores, aumenta el atractivo para el jugador, quien ya tuvo un paso anterior por el país en Banfield, entidad con la que ganó el título local. De cerrarse, el acuerdo colocaría al equipo dirigido por Eduardo Domínguez como protagonista del mercado sudamericano.

Estudiantes de La Plata y
Estudiantes de La Plata y Platense evalúan la posibilidad de fichar al delantero colombiano (crédito Bavaria)

La agenda del goleador de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas incluyó contactos recientes con clubes de la Major League Soccer (MLS) y equipos ecuatorianos como Liga de Quito y Barcelona de Guayaquil. Sin embargo, la opción argentina aparece ahora en el radar gracias a una circunstancia reglamentaria que favorece a Estudiantes: la reciente renovación del préstamo de Emanuel Dall’Aglio en Cerrito de Uruguay liberó un cupo para sumar refuerzos.

En la lucha por la transferencia del futbolista se suma Platense, otro equipo argentino que competirá en la Copa Libertadores. De acuerdo con César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, James también fue ofrecido al conjunto Calamar y desde la directiva lo evalúan seriamente como una opción.

En cuanto al seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo disputarán un partido preparativo ante Croacia el día 26 del próximo mes en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. El conjunto colombiano se mantiene enfocado en la Copa del Mundo, que comenzará en junio: allí compartirá el Grupo K con Uzbekistán, Portugal y un equipo del repechaje mundialista que resta definir.

