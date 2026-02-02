La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Ismael Romero le propinó una patada en la cabeza a Nick Demusis en un torneo en Dubai

Un episodio de violencia extrema alteró la Dubai International Basketball Invitational cuando Ismael Romero Fernández, jugador de Al Ahli Tripoli-Libya y ex internacional de Meralco, quedó suspendido por el resto del torneo tras atacar brutalmente al filipino Nick Demusis, alero de Zamboanga Valientes. El incidente, que podría acarrear también causas legales en el país de Medio Oriente, dejó a Demusis lesionado, pero la preocupación por su salud persiste mientras la competencia avanza.

Tras la expulsión de Romero Fernández, el equipo Al Ahli supo sobreponerse y consiguió un triunfo por 110-103, condenando a los Valientes a seguir sin victorias en el Grupo B. La tensión en el ambiente creció al revelarse que la esposa de Demusis, Rizza Diaz, reconocida e xreportera de la liga filipina, presenció la agresión: “Fue impactante. No pensé que pudiera ocurrir aquí en Dubái, donde sabemos que las leyes son estrictas, especialmente en lo relativo a agresiones”, dijo en diálogo con el sitio SPIN.ph. Díaz subrayó su incredulidad al añadir: “Jamás imaginé que le pasaría algo así a Nick, siendo tan buena persona dentro y fuera de la cancha”.

El ataque se desencadenó a falta de 5 minutos y 34 segundos para terminar el segundo cuarto, cuando Demusis cometió una falta accidental sobre el cuello de Fernández durante una jugada defensiva. Como reacción, Fernández propinó una patada en el rostro y otra en el cuello a su rival, quien se encontraba en el suelo. Demusis, de 34 años, logró apartarse hacia la línea de fondo buscando evitar daños mayores, mientras Fernández lo perseguía. Las autoridades del partido expulsaron inmediatamente al jugador de Al Ahli.

El episodio también generó inquietud sobre las consecuencias jurídicas. Diaz prefirió no anticipar eventuales demandas, y afirmó: “No sé cómo responder a eso. Ahora mismo mi preocupación es Nick. Espero que esté bien después de ese golpe. Le dieron en la cabeza.” En los Emiratos Árabes Unidos, una agresión puede acarrear cárcel, multas o ambas sanciones, dependiendo de la gravedad.

Desde la dirigencia de Zamboanga Valientes, el propietario Junnie Navarro solicitó la intervención de los organizadores para proteger a sus jugadores: “Somos visitantes aquí. Necesitamos que nos traten con respeto. Esto solo fue un partido y no creo que Nick tuviera intención de dañar a nadie. Incluso en otras ligas, Nick no es un jugador violento,” dijo Navarro a SPIN.ph.

El momento de la agresión de Ismael Romero Fernández a Demusis

El equipo filipino, a pesar de los contratiempos, disputará su último encuentro del torneo frente al Sports Club Beirut (2-1) el miércoles en la noche. Navarro adelantó que replantearán su preparación para ediciones futuras en la ciudad: “Daremos más importancia a una preparación más larga la próxima vez. Como dije, nuestro objetivo aquí es dar visibilidad a nuestros jugadores, especialmente a los que son de Zamboanga.”

En este sentido, los talentos locales brillaron durante la campaña de Zamboanga en Dubái, con Forthsky Padrigao destacándose como goleador, aportando 25 puntos, 8 asistencias, 2 robos y 2 rebotes, mientras que Bryan Manuel, aspirante al próximo draft de la liga filipina, sumó 6 puntos, 4 asistencias y 2 robos. Otro referente del equipo, Mike Tolomia, no pudo jugar debido a una lesión.

A pesar de la agresión sufrida, Demusis protagonizó una de sus mejores actuaciones con 14 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos para los Valientes, quienes buscan cerrar su participación en Dubái de la forma más digna posible.