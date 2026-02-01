Deportes

“Lo que nadie ve”: el emotivo gesto de Lautaro Martínez con su hija tras marcar un gran gol en la victoria del Inter

El equipo nerazzurri se impuso 2-0 sobre el Cromense en condición de visitante con una nueva conversión del delantero argentino, que es el máximo artillero de la Serie A

Inter de Milán avanza a paso firme en la Serie A con un Lautaro Martínez intratable. El elenco Nerazzurri venció por 2-0 en condición de visitante al Cremonese y se mantiene en la cima del certamen italiano. El delantero argentino volvió a convertir y tuvo un emocionante gesto con su hija. El encuentro en el Stadio Giovanni Zini también tuvo un momento inquietante por una bomba de estruendo que impactó sobre el arquero Emil Audero.

El equipo dirigido por Cristian Chivu dominó el desarrollo del encuentro desde el inicio, con un Lautaro que generó peligro desde los primeros minutos. Después de un remate desde afuera del área que se fue rozando el poste, el atacante de la selección argentina convirtió desde un córner con un potente cabezazo a los 15 minutos. Luego de un eufórico festejo, Lautaro Martínez se levantó la camiseta del Inter para mostrar una dedicación para su hija Nina. “Feliz cumple, hija. Te amo”, era la frase impresa en la remera.

Su esposa, Agustina Galdolfo, mostró en redes sociales el momento en el que le mostró la impresión de la remera vía WhatsApp. “Ayer la hice para ponerme abajo hoy. Después se la llevo que se la regalo”, fue el mensaje que le mandó el futbolista. La modelo, que compartió la captura en su Instagram, agregó una frase especial: “Él y su convicción. El lado B. Lo que nadie ve. Cumpleaños, fechas y momentos importantes lejos son parte de nuestra normalidad”.

El diálogo entre Lautaro y
El diálogo entre Lautaro y su esposa y el comentario de Agus Galdolfo en redes (@agus.gandolfo)

Lautaro Martínez se mantiene como el máximo artillero de la Serie A con 13 tantos en 22 partidos. A su vez, en la temporada, sumando todas las competiciones -Champions y Copa Italia-, el argentino acumula 17 goles en 31 apariciones. Además, suma cuatro asistencias.

Respecto al desarrollo del enfrentamiento contra el Cremonese, Inter amplió la ventaja a los 31 minutos. El polaco Piotr Zielinski sacó un potente disparo de larga distancia que ingresó en el ángulo del arco defendido por Emil Audero, quien mostró una frágil respuesta ante el remate.

*El momento en el que una bomba de estruendo impactó sobre el arquero de Cremonese

En el inicio del complemento, se vivió un momento de tensión en el terreno de juego por una bomba de estruendo que estalló centímetros detrás del mencionado guardameta de Cremonese. Según informó el medio local Tuttosport, provino desde la grada en la que se ubicaban los hinchas del Inter. “El impacto fue comprensible, considerando la magnitud de la explosión: Audero se desplomó al instante en el suelo, quejándose de dolor en la pierna y, sobre todo, en el oído, ya que ni siquiera podía oír a los compañeros que habían corrido a su lado”, explicó el portal mencionado.

“La explosión, además de causar momentos de tensión, irritó principalmente a los jugadores nerazzurri: Lautaro, Bastoni e incluso Cristian Chivu, quien salió del banquillo para calmar los ánimos sin ocultar su total desaprobación del incidente, aparecieron rápidamente en la grada”, añadió el sitio. Más allá del momento que se vivió, el arquero, que tiene pasado en el Inter, logró reponerse y el encuentro se reanudó con normalidad.

*El compacto de la victoria del Inter sobre Cremonese

Luego del incidente, el desarrollo del juego fue considerablemente más parejo, aunque Inter logró controlar el transcurso del partido para quedarse con una victoria vital para mantener vivas sus aspiraciones en la Serie A. El elenco Nerazzurri lidera en soledad con 55 unidades y le saca una ventaja de siete puntos al Milan (47), su principal perseguidor. No obstante, estos tienen un partido menos: visitarán al Bologna el próximo martes desde las 16:45 (hora argentina).

El equipo que capitanea Lautaro Martínez tiene una apretada agenda en las próximas semanas. El miércoles 4 de febrero (a las 17:00) chocará contra Torino por los cuartos de final de la Copa Italia. Luego, deberá enfrentarse al Sassuolo por la Serie A el domingo 8 a partir de las 14:00.

El siguiente fin de semana afrontará un duelo vital: recibirán a la Juventus el sábado 14 de febrero desde las 16:45. Después de esto, comenzará la llave de los playoffs de la UEFA Champions League contra el Bodø/Glimt de Noruega.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A

