Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

Adrian Heath dirigió por más de una década en Estados Unidos (Crédito: Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports)

Adrian Heath nació en Inglaterra hace 65 años y fue jugador de varios clubes, entre ellos Manchester City y Aston Villa. Ya en su etapa de entrenador, tuvo un largo proceso en la MLS, donde dirigió por última vez al Minnesota hasta fines de 2023. Tras un año sabático, tenía aparentemente todo acordado para ser DT en un club de Arabia Saudita, pero fue secuestrado a mitad de su viaje en Marruecos e inició una pesadilla que terminó tres días después por un detalle en su celular que le salvó la vida. El FBI inició una investigación, pero el protagonista eligió guardar silencio ante la prensa hasta que le informaron que había ocurrido un episodio similar con otro colega, y en diciembre de 2025 optó que era el momento para advertir lo que sucedía.

En una sentida entrevista con The Athletic, la sección deportiva del diario The New York Times, dio detalles de este suceso en compañía de su esposa, Jane. Desde el portal norteamericano aclararon que ambos accedieron a esta conversación con la condición de “no revelar nombres ni ubicaciones específicas, ni ningún detalle que pudiera poner en peligro la investigación, que sigue abierta tanto en Estados Unidos como en Inglaterra”.

A la hora de recordar ese momento en África, Heath afirmó que “es como una película” y contó que un presunto agente radicado en el Reino Unido lo llamó durante el verano del hemisferio norte en 2024 para ofrecerle ser orientador en Arabia Saudita. “Obviamente, todo debería estar en orden”, dijo. Finalmente, ese puesto habría sido ocupado por otro entrenador, pero meses después lo volvió a sondear la misma persona: “Adrian, este puesto volverá a estar disponible y estuviste muy cerca la vez anterior. ¿Te interesa retomarlo?”.

En las jornadas posteriores, Heath avanzó en distintos detalles vinculados al salario, el presupuesto para el cuerpo técnico, alojamiento en Arabia Saudita y el seguro médico, según registra la fuente citada. Jane escuchó todas las charlas porque las llamadas se realizaban en altavoz. Nunca sospecharon de nada. “La forma en que se dio todo este proceso no fue diferente a cuando él pasó de Inglaterra a Estados Unidos o de Orlando a Minnesota. No hubo señales de alerta porque mantuvieron largas conversaciones. No hubo ninguna pregunta en la que el agente dudara”, manifestó su esposa.

Incluso, Adrian se contactó con Steven Gerrard, ex jugador del Liverpool y -en ese entonces- DT en Al Ettifaq y recibió opiniones positivas de la Liga. El supuesto agente le dijo que el dueño del club quería conocerlo y arregló un encuentro en Marruecos, ya que el presunto dirigente tenía varios hoteles y otros negocios en esa región: “Si concretamos todo antes del martes, te llevaremos a Arabia Saudita para el anuncio”. Le reservaron una habitación en un hotel cinco estrellas sobre el mar Mediterráneo y le dieron un pasaje de avión para el domingo 17 de noviembre. El lunes 18 comenzó su calvario.

Fue el DT del Orlando City y el Minnesota (Crédito: Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports)

Hizo escala en Manchester y aterrizó en la ciudad marroquí de Tánger a la noche. Dos hombres lo esperaban. Le entregaron flores, lo hicieron subirse a un sedán negro de cuatro puertas para ser llevado al hotel y, al cabo de 40 minutos, salieron de la autopista principal. Así lo narró Adrian Heath: “Al principio, pensé que era el camino más rápido hacia donde íbamos. Se suponía que iba a reunirme con el jeque. ‘Solo quiere conocerte y saludarte’. Perfecto, sin problema. Pero a los 20 minutos, empecé a entrar en pánico porque las calles se reducían y se hacía de noche. Terminamos en un pequeño pueblo portuario, en un barrio poco confiable. Yo esperaba hospedarme en un hotel de playa”.

A todo esto, él solía enviarle un mensaje a su pareja al aterrizar y realizaban una videollamada desde el hotel en este tipo de viajes. Este último ítem no se cumplió y Jane comenzó a preocuparse. “¿Estás bien?“, le escribió. La respuesta activó las alarmas: ”Estoy bien. Solo estoy ocupado". No solían comunicarse bajo esa gramática, asentaron en The Athletic. Mientras tanto, el vehículo se detuvo en un callejón y lo obligaron a bajarse. Se dirigió a un edificio de departamentos y terminó en una habitación a oscuras, donde estaba junto a tres hombres de 50, 30 y 20 años, aproximadamente. Estos dos últimos parecían ser hermanos, aseguró la nota firmada por Paul Tenorio en base al entrevistador.

Luego de una hora, en la que ellos no cruzaron palabra con el DT inglés, comenzó un tenso diálogo. El joven de unos 30 años le espetó: “Obviamente te das cuenta de que esto no es lo que pensabas. Así va a funcionar: vas a enviarnos dinero. Y si no lo haces, no volverás a ver a tu esposa. No volverás a ver a tus hijos ni a tus nietos”. Adrian Heath declaró que ese monto era de seis cifras, pero eligió no mencionar números.

La noche invadió Marruecos y en Estados Unidos ya había terminado el horario bancario. La diferencia horaria entre ambos países lo ayudó a ganar tiempo: “Solo pensaba en cómo intentar alargar la situación. Para ver hasta dónde llegaba todo”. Sin noticias de su marido, Jane lo llamó y uno de los hombres activó el altavoz. “¿Estás bien?”, le consultó ella. La voz de Adrian la hizo pensar que algo andaba mal: “Sí, estoy bien. Te veré por la mañana”. Cortaron. “Un minuto después, uno de los hombres en la habitación puso una cuchilla en la garganta de Adrian: ‘Escucha. Tienes unas horas para reflexionar sobre esto’”, detallaron en el portal periodístico.

En su etapa de jugador, vistió las camisetas del Manchester City y Aston Villa, entre otros equipos (Crédito: Matt Blewett-USA TODAY Sports)

El ex jugador del Everton de Inglaterra y el Espanyol de Barcelona, entre otros equipos, pasó las “peores” siete horas de su vida ubicado en un sofá: “Porque tuve tiempo para pensar. Pensaba que tal vez ese sería el final. No estaba seguro de regresar a casa. Pensé en todas las cosas buenas de mi vida: mi esposa, mis hijos y mis nietos”. A la mañana siguiente, la esposa y el hijo pequeño del hombre de unos 30 años entraron en la habitación. El niño vio dibujos animados en la televisión y solo hizo contacto visual con él cuando se puso una mochila para ir a la escuela. A partir de ahí, tomó una decisión: no entregaría el dinero porque pensó que siempre pedirían más y nunca se conformarían.

A las 6:30AM, sonó el teléfono de Jane en Minneapolis. Él le pidió que fuera al banco para transferirle dinero y la respuesta de su mujer debilitó la esperanza de los secuestradores: “Adrian, cambiamos de banco hace menos de un año. Tú eres el titular principal. No puedo transferir nada sin que estés presente”. Cortaron el llamado y volvieron a comunicarse en cuestión de segundos. Adrian le pidió un monto menor, que seguía siendo de seis cifras, pero no podía hacer esa transferencia. “Escucha, cariño, no te preocupes. Hablamos en un rato”, le dijo a su esposa, quien estaba llorando del otro lado de la línea.

Luego de colgar, Jane se puso en contacto con uno de sus dos hijos en común, Harrison, ex mediocampista de 29 años con pasado en varios clubes de la MLS, entre ellos Atlanta United y Orlando City. Acto seguido, él llamó a su padre. Obtuvo respuesta al segundo intento: “Papá, ¿qué pasa? Sal del cuarto y dime qué pasa”. “Harrison, carajo, escúchame. No puedo”, le devolvió su padre. Los captores cortaron la llamada.

En este punto, la pareja de Harrison, Kaylyn Kyle, quien es analista de la MLS en Apple TV y ex jugadora de la selección nacional femenina canadiense, tomó el control. Le recomendó a su suegra revisar la aplicación Find My Friends y ese accionar indicó que los secuestradores no desactivaron la localización del teléfono de Heath. Ese detalle le salvó la vida. Jane le envió una captura de pantalla con la ubicación a Harrison y él llamó al presunto agente que había organizado la reunión. Exigió saber qué pasaba y le mandó la localización de su padre. También llamó a un funcionario del FBI en Nueva York, a quien conocía por ser el padre de un niño del equipo de fútbol juvenil que entrenaba en Nueva Jersey.

Perdió la final de la US Open Cup 2019 con Minnesota ante Atlanta United (Crédito: Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports)

Todo cambió en cuestión de minutos. En pleno atardecer en Marruecos, el hombre de unos 30 años irrumpió en la habitación, le señaló el bolso de mano a Adrian Heath y le indicó: “Agarrá tus cosas, te llevo al aeropuerto”. Adrian se subió al asiento delantero del sedán y le escribió “estoy en un auto” con su celular en mano a Jane. Sin saber las llamadas entrecruzadas que se originaron en EEUU, buscó desviar la atención en su intento por mantenerse con vida y el fútbol fue una de sus maneras: “Marruecos estuvo genial en el Mundial (fue cuarto en Qatar 2022)”.

El conductor lo empujó a bajarse en las inmediaciones de la entrada al aeropuerto de Tánger-Ibn Battouta: “Antes de que vuelva a agarrar mi bolso, el auto ya se había ido”. Entró al aeropuerto con el pasaporte, bolso y billetera, que no tenía los 600 dólares en efectivo con los que había salido de viaje. Corrió al primer mostrador que vio, pidió el próximo vuelo a Europa y compró un pasaje de avión a Madrid que salía en 30 minutos sin consultar el precio. Ya liberado, hizo una videollamada con Jane desde la puerta de embarque. “Decir que tenía mal aspecto es poco”, definió la mujer.

El miércoles 20 de noviembre ya estaba de regreso a casa, aunque lo esperaba el FBI para hacerle varias preguntas. El organismo les brindó seguridad en los 28 días siguientes, no salieron de su casa en las primeras 48 horas, ni siquiera para caminar y pasaron la mayor parte del tiempo de las semanas próximas en su hogar. “Suena extraño, pero voy a usar la palabra ‘afortunado’. Qué afortunado fui. Porque lo único que repetía el FBI era: ‘Tienes mucha, mucha suerte de estar de vuelta’”, sentencio Adrian Heath.

Adrian Heath tiene 65 años (Crédito: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La víctima solo había contado este episodio en un pequeño círculo de amigos y alertó a la Asociación de Entrenadores de la Liga (LMA, sindicato que representa a los entrenadores del fútbol inglés) para evitar un nuevo incidente de este estilo. Según contó, el ente creó un nuevo protocolo para que las ofertas o entrevistas pasen por la LMA para que puedan ser confirmadas por la Federación correspondiente.

Heath inició su periplo por los Estados Unidos hace más de 15 años. Tomó las riendas del Orlando City del 2010 al 2016. Ese año, se mudó al Minnesota y allí permaneció hasta octubre de 2023. Enfrentó al Inter Miami en 2022, cuando todavía no había llegado Lionel Messi.

“A veces parece irreal. Fueron los tres días más largos y más cortos de mi vida. Esto te da la oportunidad de reevaluar tu vida y lo que realmente importa. Y lo único importante es la familia. Todo lo demás es secundario”, ponderó el padre de dos hijos y abuelo de cuatro nietos. A continuación, agregó sus ganas de volver a la dirección técnica: “Tengo un nuevo respeto por lo buena que es nuestra vida y lo bien que la he pasado. He trabajado mucho, pero he tenido una vida grandiosa. Estamos hablando de hace un año y una noche pensé: ‘Esto se termina y todavía tengo mucho que quiero hacer’. Así que quiero volver a dirigir, quiero volver a estar ahí. Sigo teniendo entusiasmo. Sé que suena tonto, pensé que era el final de todo. Pero lo que sigue es hablar de esto y volver a intentarlo”.

The Athletic se contactó por correo electrónico al FBI, que les indicó que su política es no confirmar ni negar la existencia de ninguna investigación. Sin embargo, un portavoz de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido dejó la siguiente declaración: “Podemos confirmar que agentes de la NCA están investigando acusaciones relacionadas con un falso consorcio de fútbol que ofrece empleo a futbolistas profesionales, lo que ha resultado en amenazas de violencia y la transferencia de dinero sin que existan empleos ni contratos reales. Dado que nuestra investigación está en curso, no podemos proporcionar más información en este momento”.