Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Carlos Alcaraz ganó el último enfrentamiento ante Novak Djokovic en semifinales del US Open en septiembre del 2025 (Foto: Reuters Robert Deutsch-Imagn Images)

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz definirán al campeón del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada, este domingo 1 de febrero en el Rod Laver Arena. El duelo entre el serbio y el español se podrá ver a partir de las 5.30 de la mañana en Argentina (9.30 de España).

El historial marca que el serbio tiene una leve ventaja a su favor en los nueve encuentros (5-4) que tuvieron desde 2022 hasta acá, aunque el español viene de llevarse el último enfrentamiento entre sí: lo superó por 6-4, 7-6 (4) y 6-2 en las semifinales del pasado US Open, en septiembre del 2025.

Nole le ganó las semifinales de Roland Garros 2023, la final del Masters 1000 de Cincinnati 2023, la semifinal del ATP Finals 2023, la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y los cuartos de final del Australian Open 2025. Charly, además del mencionado choque en US Open meses atrás, celebró contra el serbio en la semifinal del Masters 1000 de Madrid 2022 y las finales de Wimbledon 2023 y 2024.

Djokovic buscará el título 102° de su carrera, pero principalmente el 25° trofeo de Grand Slam de su trayectoria. A los 38 años, es el jugador con más coronas de los cuatro torneos más importantes y es el rey absoluto del Australian Open: ganó este certamen en diez oportunidades y nunca perdió una final en el primer Grand Slam del año.

Con 7 títulos Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros en sus vitrinas, Djokovic contabiliza a lo largo de su camino profesional 13 derrotas en definiciones de los cuatro torneos principales: perdió tres en Wimbledon (2024, 2023 y 2013) seis en el US Open (2021, 2016, 2013, 2012, 2010 y 2007) y cuatro Roland Garros (2020, 2015, 2014 y 2012).

Sin embargo, busca sostener su fortaleza en territorio australiano. Participó del Australian Open en 21 ocasiones con un registro de 105 triunfos y 10 derrotas. En sus diez títulos, venció en las finales a Jo Wilfried Tsonga (2008), Andy Murray (2011, 2013, 2015 y 2016), Rafael Nadal (2012 y 2019), Dominic Thiem (2020), Daniil Medvedev (2021) y Stefanos Tsitsipás (2023).

Los últimos dos años su participación se había cortado en semifinales con caídas frente a Jannik Sinner en 2024 (1-6, 2-6, 7-6 y 6-3) y Alexander Zverev en 2025, contra quien se tuvo que retirar cuando apenas iba el primer set por una lesión.

Ubicado actualmente en el número 4 del ranking ATP, Djokovic volverá a disputar una final de Grand Slam desde aquella caída en la definición de Wimbledon 2024 contra el propio Charly Alcaraz. El español celebró el título con una victoria 6-2, 6-2 y 7-6 en aquella ocasión.

El detalle es que Nole, a lo largo de las últimas dos temporadas, sólo consiguió tres títulos y perdió otras tres finales en un contraste marcado con el resto de su prolífica carrera. En 2024 sólo ganó la ansiada medalla dorada de los Juegos Olímpicos de París 2024, al mismo tiempo que perdió la mencionada definición de Wimbledon y el partido por el título del Masters 1000 de Shanghai.

En 2025, ganó el ATP 250 de Ginebra para conquistar el trofeo 100 de su carrera y también se llevó la corona en el ATP 250 de Atenas, mientras que sucumbió en el último juego del Masters 1000 de Miami.

Del otro lado se encontrará con una estrella en franco ascenso. A los 22 años, Alcaraz es el número 1 del mundo y ya suma 24 títulos ATP con apenas 8 finales perdidas. Charly ganó seis coronas de Grand Slam, posicionándose entre los jugadores con más títulos de esta índole en la historia: logró dos US Open (2022 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos Roland Garros (2024 y 2025).

Por primera vez en el duelo definitorio del Australian Open, el nacido en Murcia querrá iniciar el 2026 del mismo modo que cerró el año más fructífero de su breve camino profesional: ganó 8 títulos en 2025 y además disputó otras tres finales.

El camino hasta el partido más ansiado lo inició con victoria en tres sets ante el local Adam Walton (6-3, 7-6 y 6-2), siguió con otra celebración rápida ante el alemán Yannick Hanfmann (7-6, 6-3 y 6-2), eliminó en tercera ronda al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) y sacó el boleto a cuartos de final con un triunfo sobre el norteamericano Tommy Paul (7-6, 6-4 y 7-5). Luego de dejar en el camino al local Alex De Minaur (7-5, 6-2 y 6-1), tuvo el partido más difícil en semifinales ante el alemán Alexander Zverev: lo superó en cinco sets tras una batalla de 5 horas y media con un 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5.

Casualmente, Djokovic también tuvo su batalla más extensa tras un cuadro que le dio algunos guiños a su físico. Tras vencer en sets corridos al español Pedro Martínez (6-3, 6-2 y 6-2), al italiano Francesco Maestrelli (6-3, 6-2 y 6-2) y al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-3, 6-4 y 7-6), avanzó a cuartos de final sin disputar la cuarta ronda del torneo por el abandono del checo Jakub Mensík. En esa instancia otra vez tuvo una situación que su físico agradeció, porque el italiano Lorenzo Musetti debió retirarse por una lesión tras haberle ganado a Nole los dos primeros sets. Finalmente, en semis tuvo una batalla de más de 4 horas para eliminar al número 2 del mundo, el italiano Jannik Sinner: lo venció por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4.

HORARIOS DE NOVAK DJOKOVIC VS. CARLOS ALCARAZ EN LA FINAL DEL AUSTRALIAN OPEN 2026

Domingo 1 de febrero del 2026

5.30AM (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile)

4.30AM (Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico)

3.30AM (Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Miami, Estados Unidos)

2.30AM (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)

9.30AM (España)

19.30PM (Melbourne, Australia)

Televisación: ESPN (Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos) / Eurosport 1, Movistar+ y DAZN (España)

LOS TENISTAS CON MÁS TÍTULOS DE GRAND SLAM EN LA HISTORIA

• Novak Djokovic: 24 (10 Australian Open, 7 Wimbledon, 4 US Open y 3 Roland Garros)

• Rafael Nadal: 22 (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Roger Federer: 20 (8 Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open y 1 Roland Garros)

• Pete Sampras: 14 (7 Wimbledon, 5 US Open y 2 Australian Open)

• Björn Borg: 11 (6 Roland Garros y 5 Wimbledon)

• Ivan Lendl: 8 (3 Roland Garros, 3 Wimbledon y 2 Australian Open)

• Jimmy Connors: 8 (5 US Open, 2 Wimbledon y 1 Australian Open)

• Andre Agassi: 8 (4 Australian Open, 2 US Open, 1 Roland Garros y 1 Wimbledon)

• John McEnroe: 7 (4 US Open y 3 Wimbledon)

• Mats Wilander: 7 (3 Australian Open, 3 Roland Garros y 1 US Open)

• Carlos Alcaraz, Stefan Edberg y Boris Becker: 6

• John Newcombe y Rod Laver: 5

• Guillermo Vilas, Ken Rosewall, Jim Courier, Manuel Santana y Jannik Sinner: 4

• Andy Murray, Jan Kodes, Arthur Ashe, Stanislas Wawrinka y Gustavo Kuerten: 3

• Illie Nastase, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Stan Smith, Sergi Bruguera, Yevgeny Kafelnikov y Johan Kriek: 2

• Juan Martín del Potro, Gastón Gaudio, Andrés Gómez, Andy Roddick, Michael Chang, Goran Ivanisevic, Dominic Thiem, Vitas Gerulaitis, Pat Cash, Michael Stich, Juan Carlos Ferrero, Marin Cilic, Andrés Gimeno, Manuel Orantes, Roscoe Tanner, Petr Korda, Carlos Moyá, Mark Edmondson, Adriano Panatta, Brian Teacher, Yannick Noah, Thomas Muster, Richard Krajicek, Thomas Johansson, Daniil Medvedev y Albert Costa: 1