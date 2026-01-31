Deportes

El brutal triple cabezazo que protagonizó el argentino Matías Moreno y envió a Sorloth al hospital en Atlético Madrid-Levante

El delantero del Colchonero fue a disputar una pelota en un córner, pero no vio que estaban su compañero Le Normand y el defensor del Levante

Atlético Madrid se fue con un sabor amargo de su visita a Levante por la 22ª fecha de La Liga de España, pero también con un claro síntoma de preocupación por la salud del delantero Alexander Sorloth tras un choque de cabezas que obligó a sacarlo en camilla y trasladarlo inmediatamente al hospital.

Con el marcador igualado en cero, el capitán Pablo Martínez tiró el córner al área del Atlético. Robin Le Normand estaba a cargo de la marca del zaguero rival, Matías Moreno. El delantero noruego de casi 2 metros estaba libre en el vértice del área chica y fue a buscar el despeje, con la mirada puesta en la pelota.

Cuando el balón llegó, Sorloth, Le Normand y Moreno al mismo tiempo lo disputaron, protagonizando un curioso triple choque de cabezas que los dejó a los tres en el césped. El marcador español del Colchonero fue el primero en arrodillarse, tomándose el rostro, mientras Moreno y Sorloth continuaban tendidos a la espera de la atención médica.

El atacante de 30 años fue retirado en camilla y, según informó el club por redes sociales, debió ser llevado de inmediato a un centro médico: “Alexander Sorloth tuvo que ser sustituido como consecuencia de un traumatismo que le provocó una fuerte herida inciso contusa. El jugador ha sido trasladado a un centro hospitalario para someterse a diferentes pruebas”.

El delantero nacido en Noruega debió ser trasladado al hospital

Al mismo tiempo, al defensor argentino del Levante le colocaron una gorra para cubrir la herida, pero también fue reemplazado casi de inmediato. El español Manu Sánchez entró por Moreno, mientras que Julián Álvarez ocupó el puesto de Sorloth en el Aleti. "Entra Manu Sánchez en sustitución de Matías Moreno tras recibir un golpe en la cabeza", especificó el local en sus redes.

Los de Diego Pablo Simeone salieron al campo de juego del Estadio Ciudad de Valencia con los argentinos Nahuel Molina, Nico González y Thiago Almada como titulares, con el Araña Álvarez y el arquero Juan Musso entre los suplentes. Tras el ingreso de Julión por el noruego, el Cholo decidió sacar en el segundo tiempo a Almada (entró Alex Baena) y a González (fue sustituido por Jano Monserrate).

Moreno, el único argentino en la delegación del Levante, es un defensor de 22 años que surgió en Belgrano de Córdoba y a mediados del 2024 fue comprado por la Fiorentina de Italia. Según se informó por entonces, el club europeo desembolsó 5 millones de euros para adquirir su ficha y dejó un 10% de una futura venta para el Pirata.

Tras sumar pocos minutos de actividad en la Serie A, Fiorentina decidió cederlo hace seis meses al Levante de España para la temporada que está en curso. Hasta el momento, suma 16 apariciones en esta entidad.

Sorloth sufrió un traumatismo que le provocó una fuerte herida inciso contusa (Foto: EFE/ Biel Aliño=

Con esta igualdad, el Colchonero permanece en la tercera posición de La Liga con 45 unidades, pero perdió terreno en la puja por alcanzar la cima que pertenece al Barcelona y tiene al Real Madrid (51) como escolta. Levante, por su parte, sigue en zona de descenso con 18 unidades.

Los de Simeone disputarán la 23ª fecha de La Liga el próximo domingo 8 de febrero como locales ante Betis, aunque las miradas primero estarán puestas en el cruce también contra Betis pero que se jugará el jueves 5 de febrero por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Luego deberán empezar a planificar la llave contra Brujas de Bélgica por Champions League. El Atlético jugará la ida como visitante el 18 de febrero y luego actuará como local el 24 de ese mismo mes con el fin de conseguir el boleto a los octavos de final del máximo torneo continental.

