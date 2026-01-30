Thiago Tirante quedó eliminado en Baréin y viaja a Corea del Sur: será el primer singlista del equipo argentino de Copa Davis

Thiago Tirante debutará en la Copa Davis el siguiente fin de semana (Fuente: REUTERS/Jaimi Joy)

Thiago Tirante quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del ATP Challenger 125 de Manama, Baréin, al caer ante el italiano Mattia Bellucci por 6-4 y 6-4. Su próxima parada será Busan, Corea del Sur, donde afrontará el desafío de liderar al equipo argentino de Copa Davis.

El platense, número 103 del ranking ATP, no pudo extender su buen arranque de temporada. Bellucci (76°) fue superior en el servicio (no concedió break points) y la devolución (por esa vía ganó 28 puntos contra 9 de su rival). Así construyó el triunfo en 1 hora y 33 minutos.

Tirante había comenzado con buen ritmo su serie de encuentros en el país asiático: en primera ronda derrotó al francés Geoffrey Blancaneaux por 6-3 y 6-3, y en octavos superó al austriaco Joel Schwaerzler -ex número 1 del mundo junior- con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3.

Su estación previa había sido el Australian Open, donde debutó con una sólida victoria frente al local Aleksandar Vukic (77°) por 7-5, 6-2 y 6-2. El estadounidense Tommy Paul (20°) detuvo su camino en la segunda ronda.

La presencia de Tirante en la nómina de la Copa Davis representa una apuesta del capitán Javier Frana ante las ausencias voluntarias de los tenistas argentinos mejor ubicados en el ranking.

El platense será uno de los cinco debutantes del equipo, y -de acuerdo a su lugar en la clasificación mundial- tendrá la responsabilidad de ser el principal singlista.

Sus capacidades en superficies duras y sus antecedentes inmediatos encienden la ilusión de un buen papel en la apertura de los Qualifiers 2026. Tras su eliminación en Baréin, Tirante emprenderá un viaje de aproximadamente 14 horas desde Medio Oriente.

El grueso de la delegación argentina comenzará este viernes un extenso viaje a Corea del Sur. Llegará a destino de forma escalonada, con distintas rutas y tiempos de viaje para cada uno de los convocados.

Según pudo saber Infobae, el cuerpo técnico encabezado por Frana y Eduardo Schwank, junto a Guido Andreozzi, Juan Pablo Ficovich -reciente incorporación- y el resto de la delegación, viajará a las 21:30, con un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a San Pablo.

Javier Frana junto a Federico Gómez, uno de los jugadores convocados, y Mariano Zabaleta, vicepresidente de la AAT (Fuente Omar Rasjido / Prensa AAT)

Tras una breve escala en el aeropuerto de Guarulhos, el equipo afrontará el primer trayecto intercontinental: un vuelo de larga duración que unirá Brasil con Addis Abeba. En total serán 16 horas hasta llegar a la capital de Etiopía.

Luego, la delegación continuará su periplo con otro cruce continental, en un viaje de casi 11 horas desde África hasta Seúl, Corea del Sur.

El último tramo del recorrido se completará el 1 de febrero, cuando el plantel tome un vuelo interno rumbo a Busan, sede de la eliminatoria. La llegada está prevista para las 19:35 (hora local), luego de casi dos días en tránsito.

Los entrenamientos en suelo coreano comenzarán el lunes 2, de cara al debut del viernes 6, desde las 23:00 de la Argentina. La serie, que definirá el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se extenderá hasta la madrugada del domingo 8. Todos los encuentros serán televisados por TyC Sports y DSports.