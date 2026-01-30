Deportes

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Aaron Tau dio casi dos kilos menos del límite, pero lo obligaron a pasar otra vez por la báscula y estaba excedido por casi dos kilos

Polémica en la UFC: Aaron Tau pierde peso tras apoyar los brazos en la cortina de privacidad

La pelea entre Aaron Tau y Namsrai Batbayar fue cancelada y encendió la polémica a horas de la esperada final de Road To UFC que implica la lucha por un acuerdo en la empresa estadounidense. El luchador neozelandés quedó fuera del evento y perdió la posibilidad de pelear por un contrato profesional, tras ser sorprendido con un peso superior al límite y bajo sospecha de haber manipulado la balanza.

Aaron Tau, de 32 años, fue el último en presentarse al pesaje para la final de peso mosca de la serie Road To UFC. Su primera lectura, hecha tras una cortina de privacidad, arrojó un sorprendente peso de 122,25 libras (55.5 kg), que se encuentra casi cuatro libras por debajo del límite de la categoría. Las sospechas, lógicas, se dieron porque habitualmente se utiliza el método de la cortina para pesarse sin ropa en peleadores que están muy justos para dar el peso requerido.

Ante la sorpresa de los oficiales y comentaristas, se le solicitó subir a la balanza nuevamente, esta vez sin la cortina: la cifra se disparó a 129 libas (58,5 kg), superó por tres liras así el límite permitido de 126 libras (57,1 kg). ¿La sospecha? Que apoyó sus codos en los caños que sostenían las cortinas para quitar peso de la báscula.

Peligra el futuro de Aaron Tau en la UFC

Durante la transmisión, el desconcierto fue evidente. Los comentaristas de UFC Morning Weigh-in, Robert Whittaker, Chris Weidman y Michael Chiesa, especularon sobre la posibilidad de que Tau hubiera apoyado sus brazos en la cortina para reducir artificialmente el peso registrado. Esta técnica recuerda a un episodio vivido por Daniel Cormier en 2017, quien admitió haber usado la toalla de privacidad para aliviar el exceso de peso en un pesaje oficial.

La organización confirmó poco después la cancelación del combate, una decisión que eliminó de la cartelera el debut de Tau en el evento y trajo consecuencias inmediatas para su futuro profesional. De acuerdo con el medio Herald de Nueva Zelanda, el propio Chiesa reconoció en directo: “Eso es realmente desafortunado porque tuvo dos grandes presentaciones... Así que tengo mucha curiosidad de por qué no hizo peso para esta pelea”. La página oficial de la UFC sólo emitió un comentario protocolar sobre el suceso: “El peso mosca Aaron Tau superó el límite de peso mosca de 126 libras. Por lo tanto, el combate fue cancelado”.

El incidente resulta especialmente grave para Tau, quien ya había visto escapar una oportunidad previa de firmar con la empresa tras su derrota ante Elijah Smith en la Serie Contendiente de Dana White en 2024. Tras aquel traspié, el luchador había bajado de categoría para buscar un nuevo impulso. Hasta este episodio, nunca había fallado en el peso en sus tres presentaciones anteriores como mosca.

Aaron Tau perdió la oportunidad de luchar por un contrato de UFC

La polémica del pesaje no solo afecta la imagen de Tau. Según el medio Herald, el presidente de la UFC, Dana White, ya había mostrado una postura reservada sobre el neozelandés tras su desempeño anterior, y el incidente actual que despertó las sospechas de trampa, complican aún más sus posibilidades de obtener un contrato. Chiesa subrayó que “no cumplir con el requisito de peso podría obstaculizar críticamente las posibilidades de Tau de avanzar en el UFC”.

Mientras tanto, otros representantes del gimnasio City Kickboxing de Auckland mantienen vivas sus aspiraciones. En peso gallo, Lawrence Lui buscará su propio contrato en la final de Road To UFC, y el peso medio Cameron Rowston se enfrentará al estadounidense Cody Brundage, decidido a consolidar su lugar tras una victoria previa por nocaut.

La cartelera de Road To UFC se disputará en el marco del UFC 325 que se celebrará en el Qudos Bank Arena de Sídney (Australia). Este sábado 31 de enero, el campeón de peso pluma Alexander The Great Volkanovski defenderá por primera vez el título como local: enfrentará al número 2 del ranking de peso pluma de UFC, Diego Lopes, en la cartelera estelar del día.

