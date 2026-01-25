Deportes

Se terminó el sueño de Faustino Oro en Países Bajos: cayó ante Andy Woodward, prodigio norteamericano de 15 años

El argentino perdió en la 8ª rueda del torneo Challengers y quedó sin chances de poder ganar el certamen

Faustino Oro perdió con el prodigio norteamericano Andy Woodword, de 15 años

Esta vez, al niño argentino Faustino Oro, de 12 años, le tocó beber su propio brebaje; su rival, el prodigio norteamericano Andy Woodward lo superó jugando con extrema precisión y sin dejarle posibilidad alguna de otra chance. Así como en otras ocasiones algunos juegos se definieron por mínimas diferencias a favor, esta vez le tocó padecerlo.

El pequeño Faustino, como conductor de las piezas blancas, se rindió después de cinco horas de juego y al cabo de 65 jugadas de una Apertura Española ante una de las grandes estrellas juveniles que tiene esta actividad, el norteamericano Andy Woodward, de 15 años y N°12 del mundo entre los menores de 20 años. El triunfo ocurrió en la 8ª rueda del Torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos.

“Creo que como todos los que estamos jugando aquí, hemos venido a Wijk Aan Zee para ganar este torneo. Tenía muchas ganas de jugar con Faustino y espero que me vaya igual de bien cuando lo haga con Ivanchuk”, contó el jugador norteamericano cuando fue consultado por la prensa por su triunfo de la fecha.

Con su victoria, Woodward -que obtuvo el título de maestro internacional a los 12 años, y se convirtió en gran maestro, a los 13-, se mantiene en la cima del certamen junto al francés Marc Maurizzi, ambos con 6,5 puntos. En tanto, Fausti quedó relegado al 5° lugar de la tabla general con 4,5 unidades, y se alejó de su sueño de conquistar esta histórica competencia del calendario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas).

No resultó sencillo, para los expertos y entendidos de esta actividad a la hora de realizar el análisis del juego, encontrar el momento o la jugada exacta que sentenció la suerte del niño argentino; se trató de una partida pareja en la que Faustino, acaso, cometió la imprecisión de jugar con extrema cautela tratando de no descomprimir la posición con algún intercambio de piezas. Pero cuando en el movimiento 15 propuso el cambio de los alfiles que corren por casillas negras su posición, a partir de entonces, se quedó sin chances de otro juego y, poco a poco, su rival lo fue restringiendo en el movimiento de sus piezas. Como tantas veces, el niño argentino apeló a sus grandes recursos defensivos, pero fue en ese momento cuando salió a la luz todo el talento de su rival que fue ejecutando de una las mejores sugerencias de los programas de ajedrez. Para comprenderlo aún mejor, Faustino tuvo casi un 90% de precisión en sus 65 jugadas, pero Woodward alcanzó el 95%. Fue casi como jugar frente a una máquina.

Estos fueron los resultados de la 8ª rueda: M. Maurizzi 1 v. M. Lu 0, E. L´ami 0 v. B. Assaubayeva 1, V. Ivanchuk 1 v. M. Warmerdam 0, V. Ivic 1 v. E. Roebers 0, D. Yuffa 1 v. V. Panesar 0 y Y. Carisa 0 v. A. Suleymanli 1.

Y estas son las posiciones: 1os., Woodward (EE.UU.) y Maurizzi (Francia), 6,5, 3°, Suleymanli (Azerbaiyán), 6, 4°, Ivanchuk (Ucrania) 5,5, 5os., Faustino Oro (Argentina), Yuffa (España) y Assaubayeva (Kazajistán), 4,5, 8°, Yip (EE.UU.), 4, 9°, Ivic (Serbia), 3,5, 10°, Warmerdam (Países Bajos), 3, 11os., L´ami (Países Bajos), Lu (China) y Panesar (India), 2 y 14°, Roebers (Países Bajos), 1.

El lunes será jornada de descanso, y el martes, a partir de las 10 de Buenos Aires, se llevará a cabo la 9ª rueda de las 13 previstas que tiene este certamen, con estos enfrentamientos: Woodward v. Yuffa, Warmerdam v. Maurizzi, Suleymanli v. Faustino Oro, Panesar v. Ivanchuk, Assaubayeva v Yip, Roebers v. L´ami y Lu v. Ivic.

