El tenso cruce de Kevin Durant con un fanático de la NBA que da la vuelta al mundo: “Pagás para verme, gordo”

El basquetbolista estalló contra un hincha que lo insultó

La reacción de Kevin Durant durante el triunfo de Houston Rockets frente a Detroit Pistons acaparó la atención en la NBA por el episodio de máxima tensión que se desató luego de una serie de insultos dirigidos a un aficionado. El alero fue protagonista no solo por su actuación deportiva, sino también por responder de forma airada a los agravios que recibió desde la tribuna, una situación que se difundió masivamente en redes sociales y dejó un fuerte debate en el ambiente del básquet estadounidense.

El incidente ocurrió cuando Durant, en plena disputa del partido jugado el viernes, no toleró las provocaciones de un simpatizante local y se acercó a increparlo. El episodio se prolongó durante casi dos minutos y concluyó con una serie de fuertes insultos por parte de la figura de los Rockets hacia el hincha que estaba sentado al borde de la cancha.

“Podés chuparme la p... Sos un hombre adulto, un hombre adulto en mi p... toda la noche”, exclamó con furia el jugador de Houston Rockets.

Kevin Durant y su intercambio furioso con un fanático

Antes del altercado, Durant, de 2,11 metros de altura y 37 años, ya había dejado en claro su desconformidad con las agresiones verbales. Se dirigió al hincha desde pocos metros, alzando la voz: “¿Con quién carajo te creés que estás hablando? ¿Qué harías vos acá? ¡Pagás para verme, gordo hijo de p...! No sabés hacer nada. Creés que me conoces, pero no me importa nada. Cuidado con esa p... boca, estás diciendo tonterías”, fueron parte de sus dichos más destacados, según lo reconstruido por parte de los intérpretes.

El partido terminó con una victoria 111-104 a favor de Houston Rockets, que permitió al equipo alcanzar el cuarto lugar en la Conferencia Oeste. Durant selló una hoja estadística sobresaliente con 32 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, cifras que lo situaron como líder indiscutido del encuentro y fundamentales en una temporada de alta competencia, con la clasificación a playoffs aún en juego.

El resultado se configuró tras un arranque parejo en el que Houston dominó el primer cuarto por 28-20. Detroit respondió recuperando terreno y logró igualar el marcador a 52 puntos al finalizar la primera mitad.

En el tercer cuarto, el conjunto de Houston Rockets retomó el control con Durant como principal referencia ofensiva, cerrando ese tramo con una ventaja de 86-72. Si bien los Pistons presionaron en el último parcial y lograron reducir la diferencia, no les alcanzó para revertir el resultado. Así, los Bad Boys sumaron su undécima derrota en la temporada.

De este modo, la racha de cuatro triunfos consecutivos de los Pistons llegó a su fin, aunque mantuvieron el liderazgo de la Conferencia Este con un récord de 32 victorias y 11 derrotas.

Con esta victoria, los Rockets suman 27 partidos ganados y 16 perdidos. El desempeño del equipo y el resultado obtenido fueron calificados como vitales para las aspiraciones de la franquicia, aunque la jornada quedará marcada por la reacción pública de Durant frente al hostigamiento desde las gradas.

El próximo compromiso de Detroit Pistons será esta tarde frente a Sacramento Kings; mientras que Houston Rockets se medirá ante Memphis Grizzlies en la jornada del lunes.