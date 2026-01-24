Sueltan amarras los grandes veleros en la principal competencia de yachting de Sudamérica

La nueva edición del Circuito Atlántico Sur se pone en marcha (Foto Matías Capizzano)

Comienza a partir de hoy una nueva edición del clásico Circuito Atlántico Sur cuando a las 12, desde Dársena Norte, sede del Yacht Club Argentino (YCA), partan experimentados veleros de las fórmulas ORC y ORC Sportboat de la Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador rumbo a Punta del Este.

En el contexto del más destacado certamen náutico sudamericano, las embarcaciones soltarán cabos y desplegarán sus velas para llegar el domingo a la costa esteña en el primer reto, de unas 180 millas, la Regata Buenos Aires - Punta del Este, que este año cumple sus 75° aniversario. Luego tienen que enfrentarse en días subsiguientes en una serie de citas: pruebas Barlovento-Sotavento, Circuito La Barra y Vuelta a Gorriti.

Desde el Yacht Club Argentino, frente a Dársena Norte, partirán los competidores

El acontecimiento deportivo está organizado por el YCA y su similar oriental, el Yacht Club Punta del Este, donde se realizará la entrega de premios una vez que concluyan las travesías, el 30 de enero.

Entre las embarcaciones de largo historial que estarán dirimiendo sus habilidades y fortalezas están, por ejemplo, la brasileña “Crioula” y las argentinas “Sandokán”, de Carlos Belchor; “Llanero”, de David Said; “Mac”, de Fernando Chain y “Patagonia”, de Rafael Pereira Aragón.

El Patagonia en los preparativos para las regatas que se avecinan

Al respecto, el propietario de esta última -integrante del Club Náutico San Isidro (CNSI)-, dijo a Infobae que “estos encuentros de alta competencia son esenciales para poner al tope todos los recursos en los que venimos trabajando, es decir, conocimiento, experiencia, logística, estrategia y, sobre todo, el rol de cada uno de nosotros teniendo en cuenta las destrezas, capacidades y resistencias”.

En cuanto a cómo se da la vida a bordo durante la navegación, expresó: “Es dura. Y más para los veleros de punta... Hay que estar atento incluso durante la noche en cada operación y las comodidades interiores son espartanas”. Divertido, agregó: “Hasta la acción más esencial y simple, como ir al baño, se torna complicada y la elección habitual es usar la popa… no hay más remedio”. Como para ubicarnos, la nave diseñada en 2011 por Javier Soto tiene 12 metros de eslora.

Parte del team de la legendaria nave “Matrero” -que trajo varios lauros de la campaña del Mediterráneo el año pasado- tripula ahora el “Patagonia”: Jordán Rivas, Valentín Campero, Diego Weppler, Marcus Behrendt, Félix Fernández Madero, Martín Zimmermann, Martín Busch, Miguel Saubidet, Julián Donadío, Gabriel Marino y Pereira Aragón.