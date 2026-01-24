El golazo de cabeza de Cuti Romero a los 90 minutos para salvar al Tottenham en la Premier League

El Tottenham atraviesa una campaña adversa en la Premier League, con resultados que lo mantienen en la 13ª posición del torneo. Además quedó fuera de competencia tanto en la FA Cup como en la Copa de la Liga. Sin embargo, la figura de Cristian Romero emerge con fuerza. El defensor argentino, capitán del equipo, se ha convertido en el referente no solo por su solidez defensiva sino también por su inesperada cuota goleadora: anotó su tercer tanto consecutivo en 2026 y lidera la estadística anotadora de los Spurs en el año.

El tramo final del partido disputado en Turf Moor frente al Burnley, correspondiente a la fecha 23 del certamen, entregó la jugada decisiva. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 90 y el marcador favorecía por 2-1 a los locales, el Cuti apareció en el área para conectar de cabeza y establecer el empate definitivo.

Hasta entonces, el arquero Martin Dubravka había sido la figura indiscutible para el conjunto local, pero Romero logró superarlo y sumar su sexto gol en la temporada. Esta cifra lo ubica detrás de Richarlison, quien encabeza la tabla interna con ocho tantos, y de Micky van de Ven con siete.

Cristian Romero marcó el empate agónico (Foto: Reuters/Lee Smith)

La estadística revela un dato llamativo: tanto Romero como Van de Ven, los otros dos máximos goleadores del Tottenham junto a Richarlison, se desempeñan como marcadores centrales. Esta situación expone una debilidad ofensiva en el plantel dirigido por Thomas Frank, incapaz de suplir la falta de gritos desde sus delanteros.

De hecho, en el partido, Micky van de Ven abrió el marcador en el minuto 37, aprovechando un rebote en el área para anotar su séptima diana de la temporada. Apenas unos instantes después, Axel Tuanzebe empató de cabeza tras un preciso centro de Kyle Walker,

El Burnley parecía cerca de lograr su primera victoria en tres meses cuando Lyle Foster adelantó a su equipo en el minuto 75, culminando una jugada que evidenció las dificultades defensivas del Tottenham. Antes de recibir el segundo gol, el guardameta Guglielmo Vicario contuvo un mano a mano ante Armando Broja, pero el asedio del local terminó por superar la resistencia de la zaga visitante. De todos modos, el cabezazo del Cuti frustró el triunfo.

Sin embargo, la celebración reflejó la tensión acumulada: Romero debió abandonar el campo lesionado durante el tiempo de descuento, sumando una preocupación adicional para el técnico Thomas Frank.

La actuación de Dubravka, arquero eslovaco del Burnley, mantuvo bajo presión a los visitantes durante buena parte del encuentro, con tres intervenciones decisivas, incluida una ante Conor Gallagher, quien fue titular en el medio campo de los Spurs. El Tottenham, cuyo último triunfo en la Premier League se remonta al 28 de diciembre del 2025 frente a Crystal Palace, sigue mostrando una preocupante dependencia de sus centrales.

Antes de este empate ante Burnley, Romero había marcado durante la victoria frente al Borussia Dortmund por la Champions League y también abrió el marcador en el cotejo que los Spurs perdieron ante West Ham el fin de semana pasado. La racha de tres goles en igual cantidad de encuentros subraya su momento excepcional y lo consolida como un pilar tanto en defensa como en ataque.

Con este empate, el Tottenham se mantiene en el puesto 13º con 28 puntos y enfrenta la urgencia de recuperar terreno para no quedar descolgado definitivamente de la pelea por meterse en puestos de competiciones europeas. De momento, el elenco londinense se encuentra siete puntos del Manchester United (35 y con un partido menos), el último equipo con plaza de copa internacional. Pero tampoco puede perder de vista que actualmente supera apenas por ocho unidades al West Ham, último equipo que estaría descendiendo si el torneo terminara hoy.

El próximo compromiso para los Spurs será el miércoles 28 de enero ante el Eintracht Frankfurt por la octava fecha de la Fase Liga de la Champions League, en condición de visitante. En tanto al certamen local, su siguiente enfrentamiento tendrá lugar el domingo 1 de febrero frente al Manchester City de local.

TABLA DE POSICIONES