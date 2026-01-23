River Plate anunció sus dorsales para el 2026: quién heredó la 9, cambios entre los históricos y los números que eligieron los refuerzos

River Plate anunció los dorsales del plantel para el 2026 (@RiverPlate)

El plantel de River Plate iniciará la temporada 2026 con una serie de modificaciones en los números de camiseta, entre las que destaca que Sebastián Driussi asume la responsabilidad de portar la emblemática dorsal número 9. Esta decisión representa un giro en la carrera del delantero, quien busca consolidarse como el principal referente ofensivo del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, en un contexto marcado por la salida de Miguel Ángel Borja y la expectativa de los hinchas por un salto de calidad en el rendimiento colectivo.

El cambio de dorsales en el club de Núñez no solo afecta a Driussi. Varios futbolistas modificaron sus números, mientras los refuerzos recién llegados también recibieron sus camisetas definitivas.

Sebastian Driussi utilizará la 9 que dejó vacante Miguel Borja

Luego de un 2025 irregular, Sebastián Driussi decide redoblar la apuesta y solicita el dorsal que históricamente utilizaron ídolos como Ramón Díaz, Enzo Francescoli y Fernando Cavenaghi. Hasta la temporada pasada, el atacante alternó entre la camiseta 15 en el torneo local y la 19 en la Copa Libertadores. Con la salida de Borja, la número 9 queda vacante y Driussi la toma, adoptando un rol protagónico en la delantera.

En categorías infantiles y juveniles, Driussi acostumbraba vestir la número 10, por lo que la elección de la 9 representa un cambio en su perfil dentro del plantel. El tiempo determinará si su confianza se traduce en resultados y en una mayor contundencia ofensiva para el equipo de Marcelo Gallardo.

Aníbal Moreno, uno de los refuerzos en este mercado de pases, escogió la camiseta 6

El listado de dorsales publicado por el club revela otras modificaciones relevantes. Germán Pezzella deja la 6, que pasa a manos de Aníbal Moreno, y toma la 20, número que utilizó en su primer ciclo bajo la conducción de Gallardo y que quedó vacante tras la salida de Milton Casco. Gonzalo Montiel, por su parte, abandona el 4 para volver a utilizar la 29, mientras que Tomás Galván opta por la 26, dorsal que en 2025 correspondió a Nacho Fernández.

Entre los refuerzos, Fausto Vera recibe la camiseta número 15, Aníbal Moreno la 6 y Matías Viña la 18, que había quedado libre tras la salida de Gonzalo Pity Martínez.

Los cambios en los dorsales de River Plate:

6: Aníbal Moreno (lo utilizaba Germán Pezzella)

9: Sebastián Driussi (hereda el dorsal de Miguel Borja)

15: Fausto Vera (ocupada por Sebasitán Driussi en 2025)

18: Matías Viña (liberada tras la salida de Pity Martínez)

20: Germán Pezzella (hereda número de Casco)

26: Tomás Galván (asume la camiseta de Nacho Fernández)

29: Gonzalo Montiel (libera el 4)

33: Ezequiel Centurión (regresa y toma un número vacante)

Vale destacar que la camiseta número 12 permanece sin dueño y los dorsales clásicos 2, 3 y 4 no fueron asignados para la actual temporada.

El movimiento de dorsales en River Plate coincide con la llegada de refuerzos y la reestructuración de algunas líneas del equipo, bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El objetivo primordial es mejorar el poder ofensivo y la eficacia, un aspecto que fue motivo de cuestionamientos en la temporada anterior; aunque no pudo cerrar la llegada de ningún centrodelantero o un desequilibrante, dos prioridades para el Muñeco. En esta ventana de transferencias el Millonario sumó al lateral uruguayo Matías Viña (Flamengo) y a los mediocampistas Fausto Vera (Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (Palmeiras).

Los dorsales de River para el 2026:

1- Franco Armani

5- Juan Portillo

6- Aníbal Moreno

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Sebastián Driussi

10- Juanfer Quintero

11- Facundo Colidio

13- Lautaro Rivero

15- Fausto Vera

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Matías Viña

20- Germán Pezzella

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza Fonda

26- Tomás Galván

28- Lucas Martínez Quarta

29- Gonzalo Montiel

30- Cristian Jaime

31- Facundo González

32- Agustín Ruberto

33- Ezequiel Centurión

34- Giuliano Galoppo

36- Ulises Giménez

37- Thiago Acosta

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Agustín Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Franco Jaroszewicz