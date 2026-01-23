Las 50 estrellas que buscará contratar la liga de Arabia Saudita para revolucionar el fútbol tras el Mundial: las millonarias ofertas

La Saudi Pro League busca romper el mercado con los fichajes de Bruno Fernandes, Mohamed Salah, Vinicius, Casemiro y Robert Lewandowski portada

Los clubes de Arabia Saudita preparan una ofensiva sin precedentes para fichar a 50 estrellas del fútbol europeo, con Mohamed Salah, Vinicius Jr. y Bruno Fernandes entre los principales objetivos del mercado. La estrategia, según reveló talkSPORT, busca captar a figuras en el punto más alto de sus carreras y promete alterar el equilibrio de fuerzas en la Premier League y otras ligas importantes.

La Saudi Pro League ha identificado a una amplia lista de futbolistas que incluyen a Mohamed Salah, actual delantero del Liverpool, y a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United. Junto a ellos, aparecen nombres como Casemiro, Vinicius Junior y Robert Lewandowski. Esta iniciativa cuenta con el respaldo financiero del gobierno saudí y la coordinación de Michael Emenalo, director deportivo de la liga, quien mantiene una relación de años con Salah.

Mohamed Salah, una de las principales obsesiones de la Saudi Pro League (Reuters/Jason Cairnduff)

Según reportó el periodista Ben Jacobs, especialista en el mercado de pases, en su nota, la ofensiva saudí se intensificará luego de la Copa del Mundo de 2026, aunque algunos movimientos importantes podrían concretarse antes del próximo verano europeo. La estrategia no solo se limita a jugadores jóvenes, ya que también contempla incorporar a futbolistas de mayor experiencia que puedan atraer nuevos mercados y audiencias.

El caso de Mohamed Salah ocupa un lugar central en los planes saudíes. Tras admitir públicamente que su relación con el entrenador Arne Slot estaba rota, el delantero egipcio fue objeto de interés por parte de Al Hilal, NEOM FC y Al Qadsiah. Los clubes saudíes ya realizaron consultas preliminares, aunque el Liverpool insiste en que Salah cumplirá su contrato hasta 2027. Una salida en 2026 aparece como una posibilidad, especialmente si el club refuerza su ataque por el sector derecho. En 2023, Al Ittihad presentó una oferta de 150 millones de libras por Salah, la cual fue rechazada. De acuerdo con el mismo medio, este club podría volver a la carga si las circunstancias lo permiten.

Bruno Fernandes, en la mira de Al Ittihad, Al Hilal y Al Nassr (Reuters/Craig Brough)

Mientras tanto, la situación de Bruno Fernandes también ha generado interés. El volante portugués, quien posee una cláusula de rescisión de 60 millones de euros para equipos fuera de la Premier League, fue contactado el verano pasado por Al Ittihad, Al Hilal y Al Nassr. Aunque Manchester United asegura que Fernandes sigue en sus planes, el propio jugador reconoció sentirse “herido” ante la percepción de que el club consideraba traspasarlo a Arabia Saudita. Según talkSPORT, Fernandes llegó a un acuerdo en torno a 700 mil libras semanales, pero descartó el traspaso por razones deportivas y familiares. Las fuentes consultadas por el medio británico señalan que las conversaciones con los clubes saudíes continúan abiertas y no se espera una decisión definitiva hasta después del Mundial.

Casemiro, mediocampista brasileño, se convertirá en agente libre al final de la temporada tras la decisión del Manchester United de no renovar su contrato. Equipos como Al Qadsiah, dirigido por Brendan Rodgers, y Al Ittihad ya han manifestado interés. Sin embargo, la asignación de fondos centrales en la Saudi Pro League favorece actualmente la contratación de futbolistas más jóvenes, con presupuestos de hasta 2.000 millones de euros por temporada distribuidos según las necesidades de cada club.

La renovación de plantillas en Arabia Saudita también está condicionada por la posible salida de figuras como N’Golo Kanté, Fabinho y Karim Benzema. El ex mediocampista del Chelsea recibió una oferta del Fenerbahçe, aunque Al Ittihad prefiere retenerlo hasta el final de la temporada. En el caso de Benzema y Fabinho, eventuales partidas podrían acelerar nuevas incorporaciones desde Europa.

La estrategia saudí contempla el impacto de la eventual retirada de Cristiano Ronaldo, quien podría dejar Al Nassr en 2027 o prolongar su vínculo un año más. Como parte de los planes para mantener el atractivo internacional de la liga, se evalúa ofrecerle un rol como propietario y aumentar su participación accionaria en el club.

En la mira de los clubes saudíes figuran también otros jugadores de la Premier League como Youri Tielemans, Amadou Onana y Gabriel Martinelli . Este último ha sido señalado como un candidato para el Al Nassr, mientras que el Arsenal estudia alternativas para su extremo izquierdo de cara a la temporada 2026/27. Martinelli desestimó una mudanza a Arabia Saudita en 2025, aunque su postura podría variar luego del Mundial.

Vinicius, el gran anhelo de Arabia Saudita (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Fuera de Inglaterra, el objetivo más ambicioso es Vinicius Junior, delantero del Real Madrid. Al Ahli cuenta con respaldo financiero estatal para intentar seducir al futbolista brasileño, quien interrumpió las negociaciones de renovación tras una ruptura con su ex entrenador, Xabi Alonso. talkSPORT detalló que las conversaciones entre la agencia que representa a Vinicius y los altos dirigentes saudíes llevan más de un año en curso. Aunque el jugador ha reiterado su compromiso con el Real Madrid, el club busca acelerar una extensión contractual o evaluar una posible venta, dado que el vínculo actual expira al cierre de la próxima temporada. Arabia Saudita ha presentado a Vinicius una propuesta de cinco años valorada en al menos 1.000 millones de euros.

El atacante polaco Robert Lewandowski, quien termina contrato con el Barcelona al final de la temporada, también aparece entre los objetivos de Arabia Saudita y la MLS. El jugador ha manifestado su preferencia por continuar en el club catalán, aunque el Barcelona explora alternativas en el mercado, como la del argentino Julián Álvarez. Por su parte, equipos como Chicago FC, Al Ittihad y Al Shabab siguen atentos a la evolución de su situación contractual. Un posible interés del Diriyah FC está supeditado al ascenso del club a la primera división saudí, lo que habilitaría un presupuesto reforzado para su proyecto deportivo.

La transformación del fútbol saudí también avanza a nivel institucional. Varios clubes enfrentan una nueva etapa de privatización, y se prevé que los cuatro principales equipos controlados por el Fondo de Inversión Pública (PIF), entre ellos Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli, cambien de propietarios en el mediano plazo. Autoridades del Ministerio de Deportes trabajan para que Al Hilal sea el primer club transferido a un inversor privado, cumpliendo así con la hoja de ruta trazada por el gobierno. Según el medio británico, la propiedad estatal se concibió como una medida transitoria para impulsar la liga mientras se consolidaba la apertura al capital privado.