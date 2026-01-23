El “héroe de la toalla” de la Copa Africana habló tras el absurdo incidente en la final Marruecos-Senegal: “Fue surrealista”

Yehvann Diouf comentó la situación que atravesó en la final de la Copa Africana (REUTERS/Manon Cruz)

Luego de la final de la Copa Africana de Naciones que Senegal le ganó a Marruecos, una de las escenas más virales fue la protección de una toalla azul perteneciente al arquero Édouard Mendy y que los alcanzapelotas marroquíes intentaron sustraer en medio del partido. El héroe resultó ser el portero suplente senegalés, Yehvann Diouf, quien habló luego del incidente que recorrió el mundo luego del partido de su equipo, el Niza, por la Europa League.

Mientras la tensión del partido aumentaba, Diouf se transformó en una inesperada barrera humana frente a los alcanzapelotas marroquíes que intentaban por todos los medios quedarse con la toalla azul. Según relató el arquero senegalés de 26 años al medio RMC Sports, la escena de la final se volvió cada vez más absurda. “Un recogepelotas incluso me dijo: ‘¡Sé un buen deportista!’”, y yo le respondí: '¿Cómo que juega limpio? ¿Ustedes son los que se llevan las toallas y soy yo el tramposo cuando sólo estoy aquí para repartirlas?’. Me sorprende, no lo entiendo”, recordó Diouf, aunque la situación, lejos de ser anecdótica, terminó por sobrepasar cualquier lógica dentro de una final continental.

El seleccionado de Marruecos ya tenía antecedentes de este tipo de situaciones. Diouf explicó al medio francés que, en el encuentro anterior, los alcanzapelotas locales “se divertían quitándole las toallas al arquero nigeriano”. La historia se repitió en el duelo decisivo, en Rabat: cada vez que una toalla aparecía cerca de Mendy, desaparecía en cuestión de minutos, incluso en plena prórroga y bajo la lluvia intensa.

Yehvann Diouf se convirtió en el héroe de la toalla en la final de la Copa Africana

La presión fue tal que, en un momento, Diouf salió disparado del banco de suplentes y se dirigió al campo para intentar entregar una toalla a su compañero. “Me encontré en el suelo, en el área, con el balón a 20 o 25 metros”, describió el arquero. “Nadie detuvo el partido. Nadie intervino. Me di cuenta de que era más un estorbo para Édouard que otra cosa, así que decidí irme a otro sitio”, resumió, aún desconcertado por la falta total de control.

La escena se tornó aún más polémica cuando un jugador de Marruecos también intentó arrebatarle la toalla directamente. “Al principio, un jugador marroquí (Ismael Saibari) corrió tras de mí para tomar la toalla, me sorprendió. Luego, cuando volví a dejar la toalla, los alcanzapelotas y el responsable de no sé qué... también se pusieron a hacer los mismo”, detalló Diouf.

El objetivo era simple y desesperado: “Yo hice todo eso con el fin de poner a Édouard (Mendy) en las mejores condiciones, porque necesitábamos un gran arquero para ganar esa final”, argumentó el jugador del Niza. Para él, la prioridad era que Mendy pudiera secarse los guantes y mantener la concentración en los minutos más críticos.

A pesar de los inconvenientes, Senegal levantó el trofeo ante Marruecos (Foto AP/Youssef Loulidi)

El episodio, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, dejó al descubierto la vulnerabilidad de los suplentes y la falta de protección en partidos de alto nivel. Diouf confesó: “Por un lado, no estaba protegido y, por otro, el partido seguía. No lo entiendo, pero mi único objetivo era que Édouard tuviera su toalla cuando la necesitara”.

La final, que terminó con la victoria de Senegal por 1-0, quedó marcada no solo por el resultado, sino por una imagen inesperada: un suplente defendiendo una toalla como si se tratara del propio trofeo. Para Diouf, la experiencia fue “totalmente surrealista”.

El video viral de Yehvann Diouf en la batalla por la toalla del arquero titular de Senegal