La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

El volante ofensivo de 37 años alzó su deseo a viva voz durante una entrevista con TyC Sports

“En esta Navidad, los deseos se hacen realidad”. De esta manera, Unión Española de Chile presentó a Emiliano Vecchio como flamante refuerzo el 24 de diciembre pasado en redes sociales. De hecho, se hizo viral un video en el que firma su nuevo contrato desde la playa, pero el futbolista de 37 años se volvió a Villa Ramallo por promesas incumplidas desde la dirigencia y acaba de expresar su intención sin tapujos de ser refuerzo de San Lorenzo.

El ex hombre de Rosario Central y Racing, entre otros equipos, iba a intentar liderar un equipo que acaba de descender a la Segunda División, pero los cortocircuitos con la directiva pusieron fin a su efímera tercera etapa en el club. Así lo expresó durante una entrevista con TyC Sports: “En diciembre, el presidente me preguntó si tenía ganas de volver al club y ayudar en la posición que está. Le dije que me lo deje pensar. Yo tengo mi familia, mis hijos y una vida en la Argentina. Lo hablé con mi pareja, le dimos para adelante. Ahí empezaron las negociaciones. Unión es un club que yo amo, era mi tercer pasaje y tampoco le pedí muchas cosas. Las cosas básicas para estar cómodo: la casa, el traslado y algunas más, que el club se comprometió a cumplirlo. Es lo normal en el fútbol, yo tenía que trasladarme con mi familia y mis hijos debían cambiar el colegio”.

A continuación, señaló las advertencias que le efectuaron y qué se encontró en su llegada: “Hubo gente que me dijo que tenga cuidado porque el club no está en las mejores condiciones. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. El club no me cumplió en nada de lo pactado, lamentablemente. Son cosas que pasan, no lo tomo como algo tan terrorífico, pero las condiciones no estaban dadas. No me cumplieron nada, hasta tuvimos que pagar nosotros los pasajes. Las cosas pasan por algo. El club está en Segunda División y en un momento crítico. Está gerenciado. El club está muy mal económica, administrativa, organizativa y futbolísticamente. Si a los 15 días no me cumplen con nada, imagínate lo que iba a pasar en el año”.

En este sentido, el futbolista se refirió a declaraciones suyas de hace pocas horas sobre su intención clara y precisa de querer jugar en el Ciclón para cumplir un sueño: “Yo lo comenté con un amigo, las ganas de jugar en San Lorenzo estuvieron siempre. Desde el día que me fui de Central, recuerdo que hablé con Maxi Bauza, el hijo del Patón, y por diferentes motivos no pude llegar. Terminé llegando a Racing, y en todos los mercados de pases tuve la ilusión de jugar en San Lorenzo”. Viene de jugar el último año en la Primera B Nacional con Defensores de Belgrano y en el Torneo Regional Amateur con Regatas de San Nicolás.

El ex Racing concretó su vuelta a Chile hace un mes, pero ahora busca destino nuevamente

Vecchio fue consultado sobre su elección por el elenco de Boedo y no ocultó el amor por los colores azulgranas: “Antes de ser jugador, fui hincha. Iba a la cancha, he ido al Gasómetro también. Tengo muchos amigos de San Lorenzo, he ido a la cancha de grande y cada vez que jugaba era especial. Por su gente e historia es un club que siempre quise jugar. La gente de San Lorenzo lo sabe. No soy una persona con doble lectura, digo lo que pienso. Tengo muchísimas ganas de jugar, esa es la verdad”.

Incluso, el ex jugador blanqueó conversaciones con la dirigencia: “He tenido contactos con gente de San Lorenzo, anteayer, ayer y hoy. Quedamos en seguir hablando, ahora en un rato se iban a comunicar conmigo. Íbamos a hablar un poco más”. Y aseguró que la parte salarial no será un inconveniente para llegar a un acuerdo: “Lo económico no es un problema para mí. Sé la realidad que vive San Lorenzo. Lo mío no pasa por la plata. Pasa por demostrar lo que puedo dar”. Analizó que “del medio para adelante le falta parar la pelota un poco y jugar a otro ritmo”. “Me veo jugando en ese equipo. Ese es mi desafío”, lanzó.

Más adelante, profundizó en cuáles sus metas en el tramo final de la carrera y desprendió detalles sobre las charlas con los directivos: “Hablamos un poco, me comentaron que hay un proyecto con muchos chicos en el club, me dijeron que necesitaban algún que otro jugador de experiencia. Por ahí había salido que yo iba a jugar gratis, pero no. Soy un jugador con experiencia, con ganas de jugar y mi prioridad no es el dinero. Es otra cosa. Me adapto a la realidad económica, yo no tengo representante, me manejo solo y conmigo lo arreglan en dos horas. Les expresé que mi idea pasa por un desafío personal de volver a demostrar que, cuando estoy bien, soy de los mejores jugadores del país. Lo he demostrado en Central y Racing. Quiero volver a demostrarlo, la edad no es un impedimento para mí”.

En 2025 jugó en Primera B Nacional con Defensores de Belgrano y bajó al Torneo Regional Amateur para desempeñarse en Regatas de San Nicolás

Emiliano Vecchio aseguró que está hablando con otros clubes, tanto de la Liga Profesional como de la Primera B Nacional, pero “no de la magnitud de San Lorenzo”. Aseguró que no habló con el entrenador Damián Ayude, pero se mostró a disposición para sumarse a los entrenamientos: “Mi prioridad es San Lorenzo, quiero jugar ahí. Lo diré por tercera vez: la plata no es un impedimento. Yo tengo mi vida en Argentina, no necesito nada, solo tengo que presentarme y jugar. En estos 20 días hice una pretemporada en doble turno todos los días, más allá de que Unión Española no cumplía conmigo. Estoy entrenado y quiero jugar un par de años más. Estoy para jugar mañana si me necesitan. Estoy espectacular de la parte física”.

El Ciclón iniciará su camino en el Torneo Apertura este viernes desde las 19 ante Lanús en condición de local, el martes 27 visitará a Gimnasia de Mendoza (20:00), el sábado 31 chocará con Central Córdoba en el Bajo Flores (17:30) y el domingo 8 de febrero se medirá a Huracán en el clásico a disputarse en Parque Patricios (19:15). Además, tendrá actividad continental porque obtuvo el pasaje a la Copa Sudamericana 2026.