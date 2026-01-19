Deportes

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

El argentino, que también erró un penal, fue la figura excluyente en la goleada 3-0 ante la Lazio en condición de visitante. Sus impactantes números

*El gran partido de Nico Paz

En el marco de la fecha 21 de la Serie A, Nico Paz fue protagonista al marcar un doblete para Como frente a Lazio en el Estadio Olímpico de Roma, una actuación que sostuvo la ventaja visitante aunque tuvo su matiz de frustración cuando falló un penal minutos más tarde de su primera anotación.

Este encuentro mostró a Como alcanzando tempranamente el dominio en el marcador y condicionando el desarrollo del partido desde los primeros instantes. El elenco dirigido por Cesc Fàbregas se adelantó en el amanecer del encuentro, a los dos minutos de juego, cuando Martin Baturina estableció el 1-0.

Fue a los 24 minutos cuando Nico Paz aprovechó un rebote en el área rival para concretar el 2-0, confirmando el momento favorable para su equipo y reforzando su papel clave en el esquema ofensivo. El argentino no dejó pasar la oportunidad cuando el balón quedó a la deriva a pocos metros del arco y remató para sumar una nueva conquista.

Tiempo más tarde, Como dispuso de la oportunidad perfecta para sentenciar el resultado con un penal a diez minutos del segundo gol. El propio Nico Paz tomó la responsabilidad del disparo pero el arquero local, Ivan Provedel, adivinó su intención y evitó el tercero.

Nico Paz tuvo una brillante
Nico Paz tuvo una brillante actuación (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)

Al inicio de la segunda mitad, Nico Paz volvió a demostrar su jerarquía. Estacionado en la medialuna, recibió el balón y selló el 3-0 parcial con una definición precisa, lo que representó el segundo tanto en su cuenta personal durante la jornada. Con esta actuación, el volante se erigió como la figura excluyente del encuentro, dada su capacidad para marcar diferencias tanto en el resultado como en la generación de juego ofensivo para el equipo lombardo.

Tras eso, el jugador con pasado en el Real Madrid continuó influyendo en el juego e intentó lastimar aún más al conjunto local. Sin embargo, su actuación en el partido se terminó a los 80 minutos cuando fue reemplazado por Anastasios Douvikas.

Así, el mediocampista argentino, que acumula ocho goles y seis asistencias en la temporada con el equipo dirigido por Fàbregas, fue destacado tanto por su efectividad como por la intensidad del desafío que le propuso la defensa romana. Con esas cifras, Paz se erige como el segundo máximo anotador del certamen italiano, solo por detrás de Lautaro Martínez, que suma 11 con el Inter.

Nico Paz, nacido en España, nacionalizado argentino y surgido en las divisiones juveniles de Real Madrid, lidera la sorprendente campaña del Como 1907 en la Serie A. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el mediocampista se ha convertido en emblema y motor de un equipo que ocupa la sexta posición en la tabla, situándose en puestos de acceso a torneos internacionales y a 12 puntos del líder, Inter de Milán. La temporada anterior, el zurdo registró seis goles y nueve asistencias en 35 partidos, cifras que anticiparon el nivel que exhibe actualmente.

Vale recordar que cuando Real Madrid transfirió la mitad de la ficha del futbolista al equipo italiano por seis millones de euros, se reservó una opción de recompra que le permite hacerse nuevamente con sus servicios por diez millones en 2026. Además, el club blanco mantiene el derecho al 50% de una futura venta, lo que le garantizaría una parte sustancial de los beneficios en caso de que sea transferido.

En la próxima fecha, el Como recibirá al Torino en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Será el sábado 24 de enero desde las 11 (hora de Argentina).

