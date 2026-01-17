La foto inédita de Franco Colapinto a los 12 años junto a un piloto de F1 que volverá a ver en 2026: “Qué viejo estoy”

El piloto argentino de Alpine compartió un video personal en sus redes sociales

El comienzo de 2026 generó un fenómeno singular en las redes sociales porque muchos usuarios eligieron iniciar el año a pura nostalgia mostrando recuerdos de hace una década atrás en sus vidas y transformaron al 2016 en una de las primeras tendencias masivas del presente calendario. Este fue el eje de la última publicación de Franco Colapinto, quien se entusiasmó ante la idea y mostró fotos inéditas de cuando tenía 12 años, sumado a una postal con un piloto de la Fórmula 1.

“¡2016! ¡¡Cuánto tiempo, qué vintage y cómo disfrutaba!! Qué viejo estoy. 12 (años) yo”, escribió el piloto argentino de Alpine a través de su cuenta personal de Instagram para sus más de cinco millones de seguidores. El posteo fue acompañado de múltiples fotografías de su paso por el karting, como así también victorias y trofeos logrados en esa época y un video suyo a bordo de un cuatriciclo. También exhibió momentos de felicidad en compañía de su padre, Aníbal, quien apostó desde el primer minuto por su hijo y hasta vendió una casa para ayudarlo en su carrera.

Una de las postales más llamativas lo tuvo al pilarense posando junto a Sergio Pérez, que volverá a la F1 con Cadillac a partir de esta temporada después de un año de descanso tras su salida de Red Bull. En ese momento, el conductor de 35 años compartía equipo con Nico Hülkenberg en Force India. Checo acusó recibo de la imagen y le dejó un comentario. “¡Buena foto! me hiciste sentir viejo”, escribió el mexicano junto a un emoticón de una cara riéndose.

Tiempo atrás, Colapinto ha manifestado que siguió de cerca la carrera del mexicano a temprana edad: “Yo me acuerdo cuando era muy chiquito seguía al Checo y era al que me levantaba cada mañana para verlo correr. Era el latinoamericano más cercano a Argentina, el que hablaba español. Era un orgullo para nosotros. Y en un par de años después corrí contra él. Una locura”.

La foto de Franco Colapinto junto a Checo Pérez

Ambos coincidieron durante las nueve carreras del pilarense en Williams en el cierre de la temporada 2024. De hecho, el ex compañero de Max Verstappen lo elogió en una comunicación por radio durante el Gran Premio de Singapur: “Es bueno Colapinto, es difícil de pasar”. “Checo es un pilotazo. Nos pasaron en los boxes, lamentablemente. Un capo, lo quiero mucho. Lo veía de chico en Argentina, y ahora estar peleando contra él es algo muy lindo”, le devolvió el halago Franco.

Semanas después, Sergio Pérez enalteció la actualidad de su colega latinoamericano por el sacrificio que tienen los conductores de este lado del mundo para llegar a la Máxima: “Creo que lo está haciendo muy bien. Tengo mucha conexión con él porque, con un piloto latino, pasas por lo mismo para llegar a la Fórmula 1”.

“Se tuvo que ir a muy temprana edad. Dejas tu adolescencia atrás porque te vas completamente solo, aunque quizás ahora es un poco diferente con toda la tecnología a cuestas porque puedes estar un poco más cerca. No digo que el piloto europeo tenga menos mérito, creo que todos tienen una gran historia y pasan por muchísimas cosas más allá del deporte”, declaró en referencia a los comienzos de Colapinto, quien debió emigrar a Europa con tan solo 14 años.

Ya afuera de la Fórmula 1 y con el argentino en Alpine, el nombre de Checo se vinculó al team francés antes de recalar en Cadillac, pero el oriundo de Guadalajara nunca buscó confrontar y siempre le dedicó un gran aprecio al ladero de Pierre Gasly. “A Franco lo veo muy bien. Tiene un gran futuro, pero en la Fórmula 1 hay que ir paso a paso porque el camino es largo. Estoy seguro que está dando buenos pasos en su carrera”, declaró en medio de una charla publicada por la cuenta de Instagram @IvanMoreira63.

TODAS LAS FOTOS SUBIDAS POR FRANCO COLAPINTO

Colapinto cubierto de barro a bordo de un cuatriciclo (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Franco Colapinto recordó su etapa en el karting durante 2016 (Crédito: @francolapinto/Instagram)

El 43, siempre presente: Colapinto y una marca que lo siguió hasta la Fórmula 1 (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Uno de los trofeos obtenidos por Franco en su recorrido como juvenil (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Martina siguió de cerca la carrera de su hermano (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Desde pequeño ya estaba en el podio: otro de los trofeos ganados por Colapinto (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Franco Colapinto fue ascendido a la Fórmula 1 a fines de la temporada 2024 con Williams (Crédito: @francolapinto/Instagram)

El festejo de Franco Colapinto en medio de una carrera ganada en karting (Crédito: @francolapinto/Instagram)

El pilarense tiene 22 años y correrá en la F1 por tercera temporada consecutiva (Crédito: @francolapinto/Instagram)

La celebración de Aníbal, quien más confió en el potencial de su hijo (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Franco debió emigrar a Europa a los 14 años para soñar con este presente (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Alpine contrató a Franco como piloto de reserva, pero al cabo de seis Grandes Premios reemplazó a Jack Doohan (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Su mejor colocación en 2025 fue el 11° puesto logrado en el GP de Países Bajos (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Los excelentes registros que metió Franco hace una década y fueron parte de su publicación en redes (Crédito: @francolapinto/Instagram)

El pulgar arriba de Aníbal, su padre, durante uno de los desafíos que afrontó Franco (Crédito: @francolapinto/Instagram)

El entorno de Franco permaneció a su lado durante su crecimiento (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Colapinto seguirá como compañero de Pierre Gasly en Alpine durante 2026 (Crédito: @francolapinto/Instagram)

Otra de las imágenes publicadas por el argentino en su cuenta personal (Crédito: @francolapinto/Instagram)