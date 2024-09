El elogio de Checo Pérez a Franco Colapinto en medio del GP en Singapur: qué dijo el piloto argentino tras la carrera de F1

* El mensaje de Checo Pérez para Colapinto en medio del GP de Singapur

Franco Colapinto completó otra gran labor en su debut en lo que para muchos es el circuito más complicado de todo el largo calendario de la Fórmula 1. Tras largar en el 12° lugar, tuvo una fantástica largada en la que superó a tres autos para quedar en el noveno puesto y así fue como se mantuvo a lo largo de casi la mitad de la carrera hasta lo que fue el ingreso a los boxes durante el Gran Premio de Singapur.

Más allá de que terminó en el puesto 11 en el complicado circuito callejero de Marina Bay, el piloto argentino mostró su capacidad conductiva en un trazado en el que corrió por primera vez y soportó las 62 vueltas frente a la exigencia que significó la alta temperatura -más de 35° en la pista y la humedad-.

Fue en ese contexto que Franco Colapinto recibió el elogio de uno de los conductores más relevantes del paddock. En medio de la carrera, cuando estaba detrás de él, Checo Pérez en comunicación con el equipo Red Bull por radio fue contundente: “Es bueno Colapinto, es difícil de pasar”, dijo el mexicano que finalmente acabó en el puesto 10, el último que otorga puntos en la grilla.

* Colapinto recordó cuando miraba a Checo Pérez de chico

Una vez que concluyó la competencia en Marina Bay, el que tomó lo que dijo sobre él fue el propio argentino. “Checo es un pilotazo. Nos pasaron en los boxes, lamentablemente. Un capo, lo quiero mucho. Lo veía de chico en Argentina, y ahora estar peleando contra él es algo muy lindo”, explicó el joven oriundo de Pilar.

Además de hablar de su mano a mano con el piloto de Red Bull, Colapinto hizo un análisis de lo que fue su paso por el trazado asiático. “Hice todo lo mejor que pude, creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Perez. Creo que lo podía haber aguantado, a Hulkenberg lo aguanté y tenía un poco menos de ritmo que yo”, explicó Franco.

Sobre la largada, en la que logró superar a varios autos, el argentino remarcó la decisión que tomó tras el comienzo de la competencia en Singapur. “Fue una buena salida, vi un lugar por dentro y me tiré. Es muy importante la largada acá y me metí en los puntos gracias a eso. Avancé dos puestos que me ayudaron a meterme y, bueno, después una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y lenta; cosas que están fuera de mi control. Siento que hice todo bien, lo mejor que pude, la pude terminar, cansado, pero terminé. Fue un buen dia, el auto tenía un buen ritmo, yo estuve bastante al límite desde mitad de carrera en adelante, pero bueno, pude aguantar”, detalló.

¿Cómo sigue el futuro del argentino? Ahora tendrá varias semanas para descansar y prepararse para lo que será una intensa gira por América que comenzará con el Gran Premio de Austin, en texas, el fin de semana del 18 al 20 de octubre y que luego, en semanas consecutivas, presentará la competencia en México y el GP en Interlagos, Brasil, los primeros días de noviembre.