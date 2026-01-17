Atajó un penal, pero festejó antes de tiempo, la pelota terminó adentro del arco y su equipo fue eliminado

Atajó un penal, festejó antes de tiempo y su equipo quedó eliminado

Solo transcurrieron 17 días de 2026, pero la Copa Asiática Sub 23 entregó uno de los bloopers del año durante la tanda de penales que le dio la victoria a Japón frente a Jordania por un singular error del arquero Abdel Rahman Al-Talalga y el pase a las semifinales en Arabia Saudita.

El encuentro quedó igualado en el tiempo reglamentario porque Ali Al-Azaizeh, extremo derecho de 21 años del Kazma de Kuwait, convirtió el 1-0 cumpliendo la primera media hora de juego y el volante nipón Shusuke Furuya, de 20 años y con presente en el fútbol universitario de su país, selló el 1-1 final a los 50 minutos. Sin modificaciones en la prórroga, todo se prolongó a los tiros desde los doce pasos.

El vigente campeón continental de esa categoría inició la serie con el tanto de Rion Ichihara, mientras que Mohammad Taha falló su ejecución para los jordanos. A continuación, Al-Talalga estuvo a un paso de mantener con chances a su equipo porque el guardameta le contuvo el intento al japonés Yutaka Michiwaki con una gran estirada sobre su palo derecho. Sin embargo, desatendió el vuelo de la pelota, salió a festejar y, cuando miró hacia atrás, el balón había ingresado en su valla para adelantar 2-0 al ganador.

En ese instante, le cambió el rostro al arquero de 22 años y con actualidad en el Al Faisaly de la Primera División de Jordania. Su gesto de incredulidad se contrapuso al festejo de Michiwaki con algunos de sus compañeros. Uno de los pocos diarios jordanos que se detuvo en esta acción fue Al Ra’i, que la caratuló como una “extraña situación”.

El arquero festejó de más y, cuando se dio vuelta, ya era tarde (Captura de video)

La jugada no tardó en viralizarse en las redes sociales. Uno de los usuarios escribió que la Copa Asiática Sub 23 “nos regaló uno de los bloopers de 2026″ y otro de los perfiles escribió “alucinante”, aún sin poder creer lo que pasó. El diario español Mundo Deportivo definió la intervención del portero como un “error insólito” y la cuenta oficial de la competición en YouTube presentó el resumen bajo la misma tónica: “Penal insólito sorprende a Jordania: Japón avanza a semifinales”.

A continuación, Ryunosuke Sato y Tokumo Kawai marcaron para Japón, al igual que Saleh Fraij y Odeh Fakhouri para Jordania, pero estos últimos fallaron a instancias de Mohammad Al Shatti tras una buena atajada de Rui Araki y su participación llegó a su fin.

Fue el cuarto duelo que disputó Abdel Rahman Al-Talalga en la Copa Asiática, luego de completar los 90 minutos en los tres duelos del Grupo A contra Vietnam (0-2), Arabia Saudita (3-2) y Kirguistán (1-0). De hecho, su selección pasó a cuartos de final como segundo de zona por detrás de los vietnamitas.

Por otro lado, Japón es el campeón defensor y tuvo un gran estreno con 10 goles a favor y ninguno en contra. Sus triunfos sobre Siria (5-0), Emiratos Árabes Unidos (3-0) y Qatar (2-0) le aseguraron el primer lugar del Grupo B y este martes desde las 8:30 (hora argentina) se medirá a Corea del Sur en las semifinales del certamen. El ganador chocará con el vencedor del cruce entre Vietnam y China, que juegan ese mismo día a las 12:30.

Los nipones son los únicos que repiten semifinales con respecto a las últimas dos ediciones. En 2022, fueron terceros y el campeón fue Arabia Saudita en Uzbekistán, pero los japoneses se quedaron con el trofeo en 2024 tras imponerse a los uzbecos en Qatar.