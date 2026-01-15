Tiger Woods habló tras afrontar su séptima cirugía en la espalda y se refirió a su futuro dentro del golf

Tiger Woods se encuentra en plena recuperación (AP)

El golfista estadounidense Tiger Woods ha comunicado una evolución positiva en su recuperación tras la última intervención quirúrgica en la espalda, realizada en octubre. Según declaraciones recogidas por ESPN y citadas por diversos medios internacionales, Woods confirmó que los médicos le permitieron retomar el uso de hierros cortos y medios, un avance que marca el primer paso tangible hacia su eventual regreso a la competición profesional.

A sus 50 años, Woods enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera debido a la prolongada inactividad. El ganador de 15 torneos Major permaneció alejado de los campos desde mediados de 2024, periodo en el que su posición en el ranking mundial quedó comprometida por la falta de actividad. En una entrevista concedida durante un evento de la TGL, la liga indoor en la que participa, Woods compartió detalles sobre el proceso de recuperación: “Me han dado autorización para usar, básicamente, hierros cortos y medios. No he ido más allá de eso”, aseguró en diálogo con ESPN.

El ex número uno del mundo relató que la rehabilitación de su séptima cirugía requerirá una preparación diferente respecto a cirugías previas. “Cuando llegue ese momento, cuando empiece a usar los drivers y empiece a jugar en casa, y empiece a hacer todas las cosas diferentes, habré estado fuera del juego durante un año y medio, así que estaré bastante oxidado”, explicó.

Woods enfatizó que el proceso ha exigido una paciencia renovada: “Mi preparación tendrá que ser un poco diferente a la de otros procedimientos que me he hecho en el pasado. He tenido que ser mucho más paciente conmigo mismo. Me duele más rápido, supongo, porque tengo 50 años. Y eso pasa”.

El golfista habló de su presente

La actualización médica de Woods coincide con un momento de transición en el golf profesional, marcado por el regreso de Brooks Koepka al PGA Tour tras su paso por LIV Golf, el circuito financiado por Arabia Saudí. En entrevistas posteriores, Woods abordó la reintegración de Koepka, subrayando el impacto que tendrá en el circuito estadounidense. “Creo que es increíble para el Tour. Es increíble para todos los aficionados y para el programa de iniciativas que implementamos el año pasado, lo que querían. Quieren ver a los mejores jugar contra los mejores”, afirmó Woods en declaraciones a ESPN.

El proceso que permitió el retorno de Koepka incluyó gestiones institucionales y la intervención directa de varios miembros del Comité de Jugadores, entre ellos el propio Woods. “Recibimos su carta el 23 de diciembre indicando que desea regresar. Le escribió al comisionado (Jay Monahan) y a Brian (Rolapp, el CEO del PGA Tour)”, detalló Woods en un testimonio citado por PGA Tour. El plan trazado por el circuito estadounidense contempló la posibilidad de readmitir a algunos jugadores bajo criterios estrictos, entre ellos Koepka, Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith.

Woods aclaró que el regreso de Koepka no desplazará a ningún jugador de los torneos, ya que las plazas del field se ampliarán para su participación. “La idea es mejorar nuestro circuito. Con la incorporación de Brooks, lo conseguimos. Lo convierte en un mejor lugar para jugar”, sostuvo el californiano. Además, remarcó que, aunque Koepka deba superar sanciones y no acceda de inmediato a los eventos designados, podrá ganarse su puesto mediante resultados: “Sé que hay algunas penalizaciones ahí. Pero es una meritocracia. Eso es lo que hace que nuestro deporte sea tan grande. Koepka va a jugar torneos de ‘field’ completo, pero tendrá la posibilidad de ganarse el acceso a los ‘signature events’. Si es bueno, es bueno. Si juega bien, juega bien. Si gana torneos, gana torneos. No hay ninguna razón para frenarlo”.

Tiger Woods valoró el regreso de Koepka

Por su parte, Koepka manifestó a través de una carta pública que su retorno al PGA Tour responde al deseo de competir en el máximo nivel y estar más cerca de su familia. Su reincorporación, formalizada el 12 de enero, se produjo tras la solicitud enviada el 23 de diciembre y la aceptación de las condiciones impuestas por el circuito.

Mientras tanto, Tiger Woods continúa su proceso de rehabilitación, aún sin plazos definidos para una vuelta a la máxima competencia. Su recuperación y las novedades en torno al PGA Tour mantienen la atención de los medios y de la comunidad del golf internacional, que sigue de cerca la evolución del deportista y el desarrollo de la nueva etapa en el principal circuito profesional del mundo.