Convirtió dos goles, fue el héroe del Betis en la Copa del Rey y suena como refuerzo de Boca: la frase que ilusionó a los hinchas

El delantero del Betis está en el radar de Riquelme como posible refuerzo

En medio de la expectativa del mercado de pases, Ezequiel “Chimy” Ávila se convirtió en protagonista tras marcar dos goles que le aseguraron la clasificación al Real Betis en la Copa del Rey. Mientras comienzan los rumores que lo vinculan con un posible regreso al fútbol argentino y, en particular, a Boca Juniors, el delantero ofreció declaraciones que generaron incertidumbre sobre su futuro inmediato.

Al término del encuentro con triunfo 2-1 ante el Elche, el delantero rosarino, de 31 años, fue interrogado por la posibilidad de salir de España y retornar al país. No negó las versiones que circulan sobre el interés xeneize, pero tampoco entregó definiciones contundentes. “Yo tengo contrato y pienso día a día en mi trabajo, en hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nadie lo sabe”, sostuvo en rueda de prensa. Luego, añadió con ironía: “Si supiéramos lo que va a pasar en el futuro, yo mañana juego a la quiniela”.

La relevancia de su declaración va más allá del contexto del partido: en el tramo final de su diálogo con los medios, Ávila profundizó en su postura respecto de las transferencias y su rol dentro del club. “Yo me tengo que ocupar de hacer bien mi trabajo. Si me pongo a pensar si me voy o me quedo, estoy descuidando lo mío, que es jugar al fútbol. Lo extradeportivo es tema del representante y de la directiva”, remarcó el jugador.

La situación del delantero en el conjunto andaluz llevó a que su nombre fuera considerado por Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca, urgidos por reforzar el ataque para afrontar la Copa Libertadores. Las gestiones formales aún no se concretaron, pero los sondeos existieron y, aunque el libro de pases cierra el 20 de enero, la puerta no se encuentra cerrada para una negociación acelerada.

El historial de Ávila en el fútbol argentino, sumado a su vínculo personal con Leandro Paredes y con el club de la Ribera —por sus años en las inferiores—, alimenta la especulación. De todos modos, fue enfático al dejar en claro su objetivo personal en España: “En lo personal, quiero tener revancha de la final de Copa que jugué con Osasuna. Y qué mejor que con el escudo del Betis, ¿no?”, explicó.

Mientras tanto, el entrenador Manuel Pellegrini adoptó una posición prudente frente a la consulta sobre los rumores de su salida, y declaró: “Todo lo que son especulaciones y rumores nunca los comento, sobre todo en el mes de enero”.

Al mismo tiempo, el agente de Ávila, Jorge Bilicich, minimizó la posibilidad de un traspaso inminente: “No hay nada imposible en el fútbol, pero hoy es complicado”.

Hasta ahora, Boca Juniors no concretó ninguna incorporación y analiza diversas alternativas para potenciar su plantel. El presente de Ávila, instalado en España desde hace más de ocho temporadas y con contrato vigente, sugiere que cualquier movimiento dependerá de las negociaciones entre clubes y de las decisiones del propio futbolista.

Betis avanzó en la Copa del Rey gracias al doblete del Chimy Ávila

El Betis, mientras tanto, aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26, luego de vencer por 2-1 al Elche en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El atacante argentino marcó los dos goles decisivos entre el minuto 68 y el 80, revertiendo la desventaja que había establecido el equipo alicantino, que se había adelantado a los 58 minutos gracias a un tanto del francés Léo Pétrot.

El encuentro, jugado en el mismo escenario que acogerá la final del torneo en abril, enfrentó a dos conjuntos que realizaron importantes modificaciones en sus alineaciones titulares, con siete cambios en el Betis dirigido por Manuel Pellegrini y cinco en el cuadro de Eder Sarabia. El club sevillano apostó por la titularidad del congoleño Cédric Bakambu, quien regresaba tras su participación en la Copa de África, mientras la baja por lesión del colombiano Cucho Hernández y la ausencia de atacantes en el Elche condicionaron el planteamiento de Sarabia, quien optó por el marroquí Adam Boayar en la delantera.

Durante la primera parte, Elche dominó la posesión, aunque sin generar demasiadas oportunidades claras; el Betis mejoró en la segunda mitad, especialmente después de los cambios realizados por Pellegrini, que incluyeron la entrada de Pablo Fornals, Pablo García y el propio ‘Chimy’ Ávila. El argentino igualó el marcador tras un pase de Fornals y luego selló la victoria con un remate en el área tras una asistencia de Aitor Ruibal, en una jugada reclamada por los visitantes por una posible falta a Adrià Pedrosa.