Deportes

Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

Santiago Rodríguez Taverna, Lautaro Midón y Andrea Collarini debutaron con triunfos en el Tenis Club Argentino. Cuatro tenistas nacionales ganaron en el certamen femenino

Santiago Rodríguez Taverna festeja un
Santiago Rodríguez Taverna festeja un punto en su debut (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

Con un saldo altamente positivo para los tenistas argentinos, este martes se completó la primera ronda del AAT Challenger TCA. Siete compatriotas avanzaron a octavos de final en el torneo que se juega en el Tenis Club Argentino, en Palermo.

En el segundo día del certamen, que reparte USD 63 mil en premios y es organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), uno de los triunfos destacados fue el de Andrea Collarini, que a los 33 años continúa compitiendo con regularidad en el circuito profesional.

En su estreno, el tenista nacido en Nueva York superó con autoridad al rosarino Luciano Ambrogi en sets corridos, con parciales de 6-4 y 6-1. Su próximo rival será con Lucio Ratti, surgido desde la clasificación, que eliminó a Dante Pagani, la promesa de 17 años, por 6-4 y 6-2.

Andrea Collarini tuvo un debut
Andrea Collarini tuvo un debut sin fisuras (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

También avanzó el primer preclasificado, Santiago Rodríguez Taverna, que se vio beneficiado por el retiro del rumano Gabi Adrian Boitan. El partido iba 5-7, 7-5 y 1-0 en favor del argentino, que en la siguiente instancia enfrentará a Juan Manuel La Serna, verdugo de Juan Bautista Torres en la primera jornada.

Otro que arrancó con el pie derecho fue Lautaro Midón, quien superó un exigente debut ante el brasileño Wilson Leite. Fue 6-2, 3-6 y 6-2 para el correntino, que ahora chocará con el rumano Stefan Palosi.

En cruces entre argentinos, Juan Estévez se impuso sobre Guido Justo por 7-6 (2) y 6-2, mientras que el tucumano Máximo Zeitune consiguió el segundo triunfo de su carrera en cuadros principales de Challenger, beneficiado por el retiro de Alexis Gurmendi, al que superaba por 3-6, 6-2 y 3-2.

La jornada también dejó una nota adversa para el tenis nacional con la eliminación de Nicolás Kicker, superado por el brasileño Daniel Dutra da Silva por 6-3 y 6-4.

Lautaro Midón sacó adelante un
Lautaro Midón sacó adelante un partido difícil (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

AAT Challenger TCA - Resultados de la Primera ronda

  • Andrea Collarini a Luciano Ambrogi por 6-4 y 6-1
  • Lucio Ratti a Dante Pagani por 6-4 y 6-2
  • Santiago Rodríguez Taverna a Gabi Adrian Boitan (RUM) por 5-7, 7-5, 1-0 y retiro
  • Lautaro Midón a Wilson Leite (BRA) por 6-2, 3-6 y 6-2
  • Stefan Palosi (RUM) a Lorenzo Joaquín Rodríguez por 6-2 y 7-5
  • Juan Estévez a Guido Justo por 7-6 (2) y 6-2
  • Pedro Boscardin Dias (BRA) a Valerio Aboian por 7-6 (4) y 7-6 (6)
  • Máximo Zeitune a Alexis Gurmendi por 3-6, 6-2 y 3-2 (retiro)
  • Murkel Dellien (BOL) a Joaquín Aguilar Cardozo (URU) por 6-3, 2-6 y 6-4
  • Daniel Dutra da Silva (BRA) a Nicolás Kicker por 6-3 y 6-4

Buen inicio argentino en el W50 Buenos Aires

En paralelo, también comenzó el W50 Buenos Aires, certamen femenino que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Tenis Club Argentino. En la primera ronda, cuatro jugadoras argentinas lograron avanzar a la siguiente instancia:

  • Victoria Bosio
  • Berta Bonardi
  • Justina González Daniele
  • Luciana Moyano

Para este miércoles están previstos los debuts de otras cuatro tenistas nacionales:

  • Carla Markus vs. Giulia Paterno (ITA)
  • Josefina Estévez vs. Gergana Topalova (BUL)
  • Florencia Urrutia vs. María Fernanda Navarro (MEX)
  • Lourdes Ayala vs. Dalila Spiteri (ITA)

Tenis ArgentinoTenisAATChallengerW50

